UBS suosittaa sijoittajia turvautumaan defensiivisiin sijoituksiin – Iranin sota uhkaa pitkittyä

Iranin sota on kestänyt viisi viikkoa, ja sen heijastukset rahoitusmarkkinoille syvenevät. UBS Group AG julkaisi alkuviikosta strategiaraportin, jossa se kehottaa sijoittajia varautumaan konfliktin pitkittymiseen pikemmin kuin laskemaan nopean ratkaisun varaan.
Pankin sijoitusstrategiayksikkö pitää neuvotteluratkaisua toistaiseksi epätodennäköisenä. Raportin mukaan Iran pitää edelleen tosiasiallista kontrollia Hormuzinsalmesta, maailman energiakaupan kannalta kriittisimmästä merireittistä.
Samaan aikaan globaalit energiavarastot supistuvat ja rikastettu uraani on yhä Iranin hallussa.
Nämä tekijät yhdistettynä muodostavat pankille riittävän perusteen päätellä, että ”kaikkia osapuolia tyydyttävää neuvotteluratkaisua on tällä hetkellä vaikea nähdä”.
Brent-raakaöljy hinnoiteltiin maanantaina 107 dollarin hintaan barrelilta. S&P 500 -futuurit viittasivat maltilliseen palautumiseen sen jälkeen, kun indeksi oli laskenut edellisellä viikolla 2,1 prosenttia.
Samaan aikaan Yhdysvaltain merivoimat on lähettänyt joukkoja alueelle ennen kuuden huhtikuuta asetettua määräaikaa, johon mennessä Iranin odotetaan avavan salmen uudelleen. UBS myöntää raportissaan, että sotilaallinen toiminta voi edeltää neuvotteluratkaisua.
Eurooppa ja Intia neutraaliin painoon aluesuosituksissa
Käytännön toimenpiteistä konkreettisin on osakesuositusten lasku. UBS alensi eurooppalaisten, euroalueen ja intialaisten osakkeiden suosituksen houkuttelevasta neutraaliksi.
Eurooppalaisten osakkeiden kohdalla perustelu on suoraviivainen. Ne ovat syklisiä eli seuraavat taloussuhdanteita herkästi, ja korkeat energia-kustannukset voivat romuttaa alkamassa olleen teollisuuden elpymisen.
Intian tapaus on ehkä ilmeisin esimerkki haavoittuvuudesta. Maa tuo 88 prosenttia kuluttamastaan raakaöljystä, ja näistä tuonneista 40 prosenttia kulkee Hormuzinsalmen kautta. Käytännössä salmen sulkeutuminen iskee Intian talouteen suoraan sekä kasvavana tuontilaskuna että hidastuneena kasvuna.
Korvaajaksi UBS nosti sveitsiläiset osakkeet ja eurooppalaisen terveydenhuoltosektorin takaisin houkuttelevaksi. Yhteinen nimittäjä näille on defensiivisyys: ne eivät ole yhtä riippuvaisia energian hinnasta eivätkä taloussuhdanteen käänteistä.
”Lopullisen johtopäätöksen tekeminen Iranin sodasta voi osoittautua hyvin vaikeaksi”, UBS:n strategi Suresh Tantia kertoi Bloomberg TV:lle.
Lause kertoo enemmän kuin pitkä analyysi: pankki ei näe lähiaikoina sellaista käännekohtaa, johon sijoittaja voisi luottaa.
Kulta ja dollari vahvistuvat
Valuuttapuolella UBS siirtyi lyhyen aikavälin dollarioptimismiin erityisesti syklistä valuuttoja vastaan. Tšekin korunan paine näkyy konkreettisesti: pankki nosti EUR/CZK-ennustettaan 24,5:een aiemmasta 24,3–24,5:n haarukasta, mikä heijastaa heikkeneviä riskitunnelmia ja vahvistuvaa dollaria.
Kultaennuste on raportin ehkä silmiinpistävin yksittäinen luku.
UBS pitää yllä näkemystään 5 900 dollarin unssihinnan saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Perusteluina ovat Yhdysvaltain kasvava finanssipoliittinen riski, geopoliittiset jännitteet ja keskuspankkien kultaostot.
Pankki suosittelee sijoittajia varaamaan kullalle muutaman prosentin osuuden kokonaisvarallisuudestaan makroshokeilta suojautumiseksi.
Raportin kokonaisviesti ei ole paniikki vaan hallittu riskin pienentäminen. UBS varoittaa sijoittajia nimenomaisesti pyrkimästä hyötymään geopoliittisista tapahtumista lyhyellä tähtäimellä, koska niiden ajoitus on lähes mahdoton ennakoida. Sensijaan pankki kehottaa pysymään sijoitettuna mutta rakentamaan suojauksia vähitellen.
