El-Erian varoittaa: Taantuma tulee neljässä viikossa, jos Hormuzinsalmi ei aukea

Ekonomisti Mohamed El-Erian.

Pimcon entinen toimitusjohtaja Mohamed El-Erian puhui tällä viikolla Britannian LBC-radiolle. Hänen mukaansa globaalitaloudella on jäljellä neljä, korkeintaan kahdeksan viikkoa ennen kuin taantumaa ei enää voi välttää.

”Maailmantalous välttää taantuman, kunhan – ja tämä on tärkeintä – salmi avataan seuraavien neljän tai kahdeksan viikon kuluessa. Jos näin ei käy, tilanne näyttää hyvin erilaiselta”, El-Erian toteaa.

El-Erian on yksi maailmantalouden seuratuimmista kommentaattoreista. Hän johti aikoinaan korkosijoittaja Pimcoa ja toimii nykyään saksalaisen vakuutusyhtiön Allianzin pääekonomistina. Hän on toiminut myös presidentti Barack Obaman globaalin kehityksen neuvoston puheenjohtajana, ja hänen taustallaan on lisäksi pitkä ura Kansainvälisessä valuuttarahastossa apulaisjohtajan tehtäviin asti.

Wall Street oli vielä alkukeväästä laajalti sitä mieltä, että Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin välinen konflikti ratkeaisi viikoissa. Niin ei ole käynyt.

Sota etenee jo kolmannelle kuukaudelleen. Iran, jonka rajalla Hormuzinsalmi sijaitsee, jatkaa salmen läpi pyrkivien alusten uhkailua, ja Lähi-idän öljyvirta on jumissa.

Sijoittajat hinnoittelevat pitkittyvää konfliktia

Deutsche Bankin makrostrategi Jim Reid huomautti, että öljymarkkinoiden pidempien futuurien hinnat ovat nousseet sodan korkeimmille tasoilleen. Pidemmillä futuureilla tarkoitetaan sopimuksia, joiden toimituspäivä on kauempana tulevaisuudessa.

”Sijoittajat hinnoittelevat aiempaa pitkittyneempää konfliktia”, Reid totesi.

Sijoittajat ovat siis luopuneet alkukevään oletuksesta nopeasta ratkaisusta ja sopeuttaneet salkkujaan pidempään häiriöön. Markkinat odottavat sodan venyvän kuukausiksi.

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Pitkittyvä energian korkea hintataso syö yritysten katteita ja hidastaa samalla korkojen laskuodotuksia. Painetta tulee eniten niissä talouksissa, joissa tuontiriippuvuus on suurin.

El-Erianin neljän viikon arvio osuu alkukesän tienoille. Jos öljyvirta ei normalisoidu siihen mennessä, vauriot näkyvät ensimmäiseksi Euroopan ja Aasian raskaan teollisuuden tuloksissa.

Aasian pelko on jo tavaran loppuminen

El-Erianin mukaan tilanteen vakavuus näkyy jo kuluttajien käyttäytymisessä. Strategisten öljyvarantojen täydentämisen rinnalla myös yksittäiset kotitaloudet ovat ryhtyneet hamstraamaan.

Japanissa on palattu koronaepidemian aikaiseen vessapaperin hamstraamiseen.

”Jos sota jatkuu, Britanniasta ja Euroopasta tulee yhtä haavoittuvia kuin Aasia on tällä hetkellä”, El-Erian sanoi.

”Kun nyt käy Aasiassa, ihmiset eivät ole huolissaan vain lannoitteiden tai energian hinnoista. He pelkäävät fyysistä saatavuutta. He pelkäävät tavaran loppumista. Viime viikolla varoitettiin, että Euroopassa on jäljellä enää kuuden viikon lentopolttoainevarastot.”

Lentopolttoaineen ehtyminen ei jää lentoyhtiöiden ongelmaksi. Se halvaannuttaa koko logistiikkaketjun, ja jälki näkyy yritysten tuloksissa nopeammin kuin pelkkä energian hintapiikki.

Yhdysvallat asetelman suhteellinen voittaja

El-Erianin lukemassa on myös toinen puoli. Yhdysvallat, joka hänen mukaansa sodan aloitti, kärsii siitä vähiten.

”Ironista tässä kaikessa on, että Yhdysvallat, joka sodan aloitti, pärjää suhteellisesti paremmin kuin kukaan muu energiavarantojensa ansiosta. Maa on täysin energiaomavarainen, ja sen talous on hyvin ketterä”, El-Erian sanoi.

Pääoma hakeutuu markkinoille, joiden energiariippuvuus on pienin. Yhdysvallat täyttää kuvauksen muita selkeämmin, mikä näkyy vähitellen sekä valuutta- että korkomarkkinoilla.

Sijoittajille El-Erian asetti yhden ainoan kysymyksen: avautuuko salmi neljässä viikossa.