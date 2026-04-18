Hormuzinsalmi sulkeutui jälleen – Iranin vartioveneet avasivat tulen tankkeria kohti

Iranin islamilaisen vallankumouskaartin IRGC:n joukot avasivat lauantaina tulen ainakin yhtä tankkeria kohti Hormuzinsalmen itäpuolella. Samana päivänä joukot pakottivat kaksi intialaista alusta kääntymään takaisin.

Iskut päättivät lyhyeksi jääneen avautumisen yhdellä maailman tärkeimmistä merireiteistä.

Kaaos käynnistyi, kun Iran ilmoitti salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle Yhdysvaltojen välittämän Israelin ja Libanonin välisen kymmenen päivän tulitauon jälkeen torstaina. Tulitauon julistamisen seurauksena vähintään kahdeksan tankkerin saattue kulki salmen läpi. Kyseessä oli ensimmäinen merkittävä alusliikenne sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuun 28. päivänä.

Avautuminen jäi kuitenkin vain tunteihin. Iranin asevoimien johto ilmoitti, että salmen käytön valvonta palautetaan tiukkaan sotilaalliseen ohjaukseen. Perusteluksi mainittiin Yhdysvaltojen toistuvat ”rikkomukset” ja ”merirosvous” Iranin satamiin kohdistuvan saarron aikana.

Britannian meriliikenteen turvallisuusviranomainen UKMTO raportoi kahden IRGC:hen kytkeytyvän vartioveneen ampuneen tankkeria 20 meripeninkulman päässä Omanin koillispuolella. Alus ja miehistö säilyivät vahingoittumattomina. Reutersin mukaan ainakin kaksi kauppa-alusta kertoi joutuneensa ammunnan kohteeksi salmen läpi kulkiessaan.

Merenkulkutiedusteluun erikoistunut TankerTrackers kertoi, että Iranin merivoimat pakottivat kaksi intialaista alusta palaamaan salmen länsipuolelle. Toinen aluksista oli VLCC-luokan suurtankkeri, joka kuljetti kahta miljoonaa barrelia irakilaista öljyä.

Tulitauko on tulossa tiensä päähän

Salmen valvonnan kiristyminen tapahtuu herkässä poliittisessa tilanteessa. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen kahden viikon tulitauko on päättymässä 22. huhtikuuta.

Presidentti Donald Trump varoitti, että taistelut voivat käynnistyä uudelleen ilman rauhansopimusta keskiviikkoon mennessä. Hän viittasi myös ”melko hyviin uutisiin” Iranin suhteen täsmentämättä niiden sisältöä.

Pakistanin odotetaan isännöivän toista neuvottelukierrosta Teheranin ja Washingtonin välillä ensi viikon alussa.

Iranin korkein johtaja Mojtaba Khamenei julkaisi Telegramissa viestin, jossa Iranin laivaston kerrottiin olevan valmis tuottamaan ”uusia katkeria tappioita” vihollisilleen. IRGC kertoi aluksi suostuneensa ”hyvässä uskossa” rajatun alusmäärän läpikulkuun, mutta Yhdysvaltojen jatkuvat toimet pakottivat tiukempiin valvontatoimiin.

Maailman öljykaupalle poikkeustila

Hormuzinsalmi on yksi energiamarkkinoiden strategisesti tärkeimmistä kohteista. Sen kautta kulki ennen sotatoimia noin viidennes maailman öljykaupasta.

Sodan alkamisen jälkeen salmen kauttakulkuliikenne on romahtanut yli 95 prosenttia. Kpler-tutkimuslaitoksen tietojen mukaan, joihin Al Jazeera viittasi, helmikuun 28. päivän ja huhtikuun 12. päivän välisenä aikana salmen läpi kulki ainoastaan 279 alusta. Ennen sodan käynnistymistä päivittäinen keskiarvo oli noin 100 alusta.

Liikenteen tyrehtyminen näkyy energiamarkkinoiden hintatasoissa ja logistiikkaketjuissa ympäri maailmaa. Persianlahdelta lähtevän raakaöljyn tärkeimmät ostajat Aasiassa joutuvat hankkimaan tarpeensa muualta, mikä kiristää kilpailua vaihtoehtoisista kuljetusreiteistä.

Britannian ulkoministeri Yvette Cooper kuvasi salmen uudelleenavaamista kiireelliseksi globaalin talouden kannalta. Hänen mukaansa yli 50 maata on asettunut tukemaan pyrkimyksiä navigointivapauden palauttamiseksi.

Seuraava merkittävä käänne riippuu Pakistanissa alkavien neuvottelujen etenemisestä ja huhtikuun 22. päivän tulitaukopäätöksestä. Jos tulitauko raukeaa ilman sopimusta, Hormuzinsalmen hiljaiselo voi jatkua tavalla, joka testaa sekä öljyn hintakehityksen että maailmantalouden sietokykyä.

