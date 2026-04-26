Trump perui Iranin sodan rauhanneuvottelut jälleen – merisaarto jatkuu kolmatta viikkoa

Yhdysvaltain merivoimien saarto Iranin satamissa jatkuu kolmatta viikkoa, eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Presidentti Donald Trump perui lauantaina suunnitellut rauhanneuvottelut, ja puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti operaation jatkuvan ”niin pitkään kuin tarpeen”.

Saarto käynnistyi 13. huhtikuuta, kun Islamabadin tulitaukoneuvottelut romahtivat. Pentagon kertoo kääntäneensä pois ainakin 34 Iraniin matkalla ollutta alusta.

Iran vastasi viisi päivää myöhemmin sulkemalla salmen kokonaan vieraalle merenkululle. Vallankumouskaarti varoitti, että salmea lähestyvä alus tulkitaan vihollisen liittolaiseksi.

Persianlahdella on energia-analyytikoiden arvioiden mukaan suljettuna 12–13 miljoonan tynnyrin päivätuotanto. Salmen sisäpuolelle on jäänyt 187 tankkeria, joiden lasti yltää yhteensä noin 170 miljoonaan tynnyriin raakaöljyä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA luonnehtii tilannetta öljymarkkinoiden historian suurimmaksi tarjontahäiriöksi.

Brent-öljyn hinta on noussut lähes 106 dollariin tynnyriltä. Yhdysvaltalainen WTI noteerattiin yli 94 dollarissa.

Sodan alku ajoittuu 28. helmikuuta, jolloin Yhdysvallat ja Israel iskivät Iranin sotilas- ja hallintokohteisiin. Iran alkoi tämän jälkeen kuristaa salmen liikennettä, joka tavallisesti välittää noin 20 prosenttia maailman öljystä.

Diplomatia takkuilee Islamabadissa

Trump perui erityislähettiläs Steve Witkoffin ja vävynsä Jared Kushnerin matkan Pakistanin pääkaupunkiin, jossa heidän oli määrä tavata Iranin neuvottelijoita. Viikon sisällä peruuntui jo toinen diplomaattinen yritys. Varapresidentti J.D. Vancen vastaava matka kaatui alkuviikolla.

”Kaikki kortit ovat meillä”, presidentti perusteli.

Iranin ulkoministeriö oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei suoria tapaamisia ollut sovittu.

Tiistaina Trump pidensi tulitauon toistaiseksi. Hän uhkasi kuitenkin pommitusten jatkamisella, ellei Teheran palaa neuvottelupöytään, ja torstaina käski merivoimia ”ampumaan ja tappamaan” salmessa miinoja laskevia veneitä.

Iranin asevoimat sanovat olevansa ”valmiita ja päättäväisiä” vastaamaan, jos saarto venyy edelleen.

Tappiot kasautuvat, takaisinpaluu kestää viikkoja

Hegseth ilmoitti perjantaina, että toinen lentotukialus liittyy saartoon lähipäivinä. Pysäytysoperaatiot laajenevat hänen mukaansa myös Tyynellemerelle.

Energia-analytiikkayhtiö Kplerin arvion mukaan markkinoilta on jo kadonnut noin 300 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä. Yhtiö huomauttaa, ettei nopeakaan rauhansopimus palauttaisi hintoja entiselleen, sillä tankkerien ruuhka purkautuu vasta viikkojen viiveellä.

Trumpin hallinto arvioi alussa konfliktin kestävän neljästä kuuteen viikkoon. Sotaa käydään parhaillaan yhdeksättä viikkoa.

IEA:n johtaja Fatih Birol kutsuu tilannetta historian suurimmaksi energiaturvallisuusuhaksi. Maaliskuinen 400 miljoonan tynnyrin ennätysvapautus jäsenmaiden hätävarastoista on hillinnyt iskua. Birolin mukaan keinolla ainoastaan ostetaan aikaa.

Korvaavia putkilinjoja löytyy, mutta yhteenlaskettu kapasiteetti jää reilusti vajaaksi. Saudi-Arabian itä-länsi-putki ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien Fujairah-putki vetävät yhteensä korkeintaan 5,5 miljoonaa tynnyriä päivässä. Salmen kautta liikkui ennen sotaa noin 20 miljoonaa.

Energia-analyytikoiden mielestä toukokuun puoliväli on Trumpin epävirallinen takaraja. Silloin presidentti tapaa Kiinan Xi Jinpingin Genevessä, eikä Yhdysvalloilla ole intressiä saapua huippukokoukseen Lähi-idän tilanne yhä kytemässä. Sitä ennen markkinat seuraavat jokaista presidentin Truth Social -viestiä.