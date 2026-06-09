Finanssijätti avaa suomalaissijoittajille pikakaistan avaruustalouteen

Kuva: Rocket Lab.

Maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock on listannut iShares Space Technologies UCITS ETF:n, joka kulkee pörssitunnuksella STAR ja tarjoaa eurooppalaisille sijoittajille kohdennetun väylän kasvavaan globaaliin avaruustalouteen. Rahasto seuraa STOXX Global Space Satellites and Drones -indeksiä ja sijoittaa raketteja, satelliitteja ja droneja valmistaviin yhtiöihin sekä niiden alihankintaketjuihin.

Avaruus on pitkään ollut valtioiden temmellyskenttä. Kantoraketit, miehitetyt lennot ja kiertoradan infrastruktuuri rakennettiin avaruusvirastojen budjeteilla, ja yksityisellä pääomalla oli korkeintaan sivurooli.

Tämä asetelma on murtumassa.

Uudelleenkäytettävät kantoraketit ovat painaneet laukaisukustannuksia alas, ja samalla satelliittien käyttö on laajentunut viestinnästä maanhavainnointiin ja paikannukseen.

Toimiala on muuttumassa valtiojohtoisesta hankkeesta teolliseksi ekosysteemiksi, jossa toimivat rinnan virastot sekä hyvin pääomitetut julkiset ja yksityiset yhtiöt.

STAR pyrkii vangitsemaan juuri tämän kaupallistumisen tuoman pitkän aikavälin kasvun. Rahaston kohteet ulottuvat koko avaruuden arvoketjuun, jota tukevat valtio-ohjelmat, puolustusmenot ja kasvava yksityinen sijoittaminen.

Yhtiöt tunnistetaan myös alihankintasuhteiden kautta, jolloin salkkuun päätyy toimijoita laajemmin kuin pelkät näkyvimmät nimet.

STOXX Global Space Satellites and Drones -indeksin suurimmat yhtiöt

Yhtiö Maa Rocket Lab USA ESCO Technologies USA Korea Aerospace Industries Korea Saab Ruotsi Aerovironment USA Dassault Aviation Ranska Thales Ranska MDA Space Canada Intuitive Machines USA STM Micro Electronics Italia

Indeksin nimessä esiintyvät dronet eivät ole sattumaa. Autonomiset ilma-alukset yhdistävät siviili- ja puolustuskäytön, ja juuri puolustuksen ja avaruuden risteyskohta on noussut sijoittajien tutkaan samaan aikaan, kun Euroopassa puhutaan varautumisesta ja omavaraisuudesta. BlackRock korostaa rahaston eurooppalaista kohderyhmää, vaikka indeksi itse on globaali.

Markkinointimateriaalissa painottuu mekaniikka, ei yksittäiset omistukset. Yhtiö ei nosta esiin nimettyjä salkkuyhtiöitä eikä kerro rahaston kuluja, vaan myyntiargumentti rakentuu sen ympärille, miten ja milloin yhtiöt päätyvät indeksiin.

Miten avaruusyhtiö pääsee indeksiin?

STOXX-indeksi nojaa kaksitasoiseen menetelmään. Ensimmäisellä tasolla käytetään FactSetin RBICS-liikevaihtoluokituksia, jotka seulovat esiin yhtiöt, joiden liikevaihdosta vähintään 25 prosenttia syntyy avaruuteen, droneihin tai satelliitteihin liittyvästä toiminnasta.

Toinen taso laajentaa kuvaa. Indeksi hyödyntää alihankintaketjujen suhdetietoja poimiakseen mukaan yhtiöitä, joilla on merkittävä kytkös avaruuden ekosysteemiin, vaikka niiden oma liikevaihto ei ylittäisi raja-arvoa. Näin salkku tavoittaa myös komponenttien ja palvelujen toimittajat.

Ratkaisu osuu temaattisten rahastojen ikuiseen jännitteeseen. Puhtaita avaruusyhtiöitä on pörssissä yhä rajallinen joukko, joten liian tiukka rajaus jättäisi salkun ohueksi, kun taas liian väljä päästäisi mukaan teemaan vain löyhästi liittyviä jättiläisiä.

Liikevaihtokynnyksen ja alihankintadatan yhdistelmä on yritys pitää teema tiukasti rajattuna ilman, että hajautus kärsii.

Rajaus ei kuitenkaan ole STAR:n varsinainen myyntivaltti. Sen erottaa kilpailijoista tapa, jolla rahasto suhtautuu pörssin uusiin tulokkaisiin.

Uudet listautujat mukaan jo päivissä

BlackRockin tutkimus muistuttaa, että vasta listautuneet yhtiöt eivät yleensä päädy osakeindekseihin välittömästi. Kaupankäynnin alkamisen ja indeksiin ottamisen väliin jää aikaero, jonka kuluessa sijoittaja jää paitsi mahdollisesta alkuvaiheen noususta.

Indeksimenetelmät ovat reagoineet tähän. Nopeammat sisällyttämistavat ovat yleistyneet maailmanlaajuisesti, ja STAR:n indeksiin on rakennettu niin sanottu IPO-pikareitti. Se sallii ehdot täyttävien tuoreiden listautujien ottamisen mukaan pian listautumisen jälkeen tasapainotusten välissä tehtävillä tarkistuksilla, ei vasta seuraavassa aikataulun mukaisessa tasapainotuksessa. Tyypillisesti yhtiö voi päästä indeksiin 10–30 päivän kuluessa.

Juuri avaruussektorilla yksityiskohta painaa enemmän kuin monella muulla toimialalla. Pörssiin on viime vuosina virrannut ja on edelleen tulossa avaruus- ja puolustusteknologian yhtiöitä, joiden kurssikäyrät elävät usein rajusti heti listautumisen jälkeen.

Mitä nopeammin indeksi tunnistaa tulokkaan, sitä pienemmäksi jää ero rahaston ja teeman todellisen kehityksen välillä.

BlackRockin teemojen ja sektorien tuotestrategi Omar Moufti perustelee rahaston ideaa kustannusten ja kysynnän muutoksella.

”Kun laukaisukustannukset laskevat ja satelliittien käyttö yleistyy, avaruustaloudesta tulee yhä tärkeämpi pitkän aikavälin sijoitusteema. STAR kattaa koko avaruuden arvoketjun raketeista ja satelliiteista autonomisiin teknologioihin, ja jokainen kerros tukee seuraavaa. Rahaston nopea pääsy uusiin tulokkaisiin ja temaattinen tarkkarajaisuus tekevät siitä erottuvan tavan osallistua tähän laajenevaan mahdollisuuksien kenttään”, hän kertoo.

Lupaus mitataan kuitenkin vasta seuraavissa listautumisissa. Pikareitti hyödyttää sijoittajaa vain, jos avaruustalouteen todella saapuu pörssin kautta uusia ehdot täyttäviä nimiä, joiden alkutaival kääntyy nousuun.