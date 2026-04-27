Big Short -guru teki rohkean miljardivedon Nvidiaa vastaan

Sijoittaja Michael Burry.

Vuoden 2008 asuntolainakriisin ennakoinnista tunnetuksi tullut Michael Burry hankki vuoden 2025 kolmannella kvartaalilla miljoona myyntioptiota Nvidian osakkeisiin. Position nimellisarvo oli 187 miljoonaa dollaria, varsinainen optiopreemio jäi noin kymmeneen miljoonaan dollariin.

Optioiden lunastushinta on 110 dollaria osakkeelta, ja ne erääntyvät joulukuussa 2027. Vedon kannattaminen edellyttää, että Nvidian kurssi painuu tämän tason alle ennen vanhenemista.

Position avaushetken kurssitaso voidaan haarukoida 13F-ilmoituksen kautta. Miljoonan osakkeen position nimellisarvo 187 miljoonaa dollaria vastaa noin 187 dollarin osakehintaa syyskuun lopussa 2025. Tämä on käytännössä sama kuin Nvidian todellinen sulkemiskurssi 187,35 dollaria 30. syyskuuta 2025.

Nvidia sulki viime perjantaina ennätystasolle yli 208 dollariin, ja yhtiön markkina-arvo nousi takaisin yli viiden biljoonan dollarin. Burryn lunastushintaan nähden osake on nyt lähes 90 prosenttia korkeammalla, ja saavuttaakseen lunastushinnan se joutuisi pudottamaan tästä noin 47 prosenttia.

Optioekonomia ja kurssiliike ovat kuitenkin eri asioita. Position avaushetkestä nykytasolle osake on kohonnut vasta noin 11 prosenttia, ja markkina-arvo on kasvanut puolen biljoonan dollarin verran. Sosiaalisessa mediassa toistunut väite yli kahden biljoonan dollarin lisäyksestä ei pidä paikkaansa.

Burry kuvasi sijoitustaan Substack-julkaisussaan tammikuussa 2026 keskittyneimmäksi tavaksi ilmaista karhumainen näkemys tekoälybuumista. Hänen perustelunsa on, että Nvidian valuaatio lepää lähes täysin yhden tarinan varassa, kun taas Microsoftilla, Alphabetilla tai Metalla on tekoälyalustan ohella muitakin tukijalkoja.

Cisco-analogia kantaa argumentointia

Burryn keskeinen teesi on, että Nvidia muistuttaa Cisco Systemsiä it-kuplan huipulla vuosituhannen vaihteessa. Cisco oli 1990-luvun lopun pakollinen verkkolaitevalmistaja, jonka reitittimet olivat välttämätön osa internet-investointeja. Kuplan puhjettua sen osake romahti yli 80 prosenttia, eikä yhtiö saavuttanut huippuarvoaan yli kahteenkymmeneen vuoteen.

”Sen nimi on Nvidia”, Burry kirjoitti marraskuun 2025 Substack-postauksessaan kuvattuaan, kuinka Cisco on jälleen kerran kaiken keskellä lapioineen ja visioineen.

Helmikuussa 2026 Burry tarkensi näkemystään yhtiön taseen kautta. Hän nosti esiin, että Nvidian ostosopimusvelvoitteet olivat kasvaneet vuodessa 16,1 miljardista 95,2 miljardiin dollariin. Kun mukaan lasketaan varasto ja muut hankintasitoumukset, kokonaissumma yltää 117 miljardin dollarin tasolle, mikä on lähes yhtiön vuotuisen liiketoiminnan rahavirran luokassa.

Vertailukohta toistuu suoraan it-kuplan aikaisesta Ciscosta. Vuosina 2000–2001 yhtiö kasvatti hankintasitoumuksiaan vastaamaan 50 prosentin vuosikasvuoletusta. Kun yritystekkikulutus romahti, sopimukset jäivät päälle, varastot turposivat ja Cisco joutui tekemään miljardien arvosta alaskirjauksia.

Nvidian talousjohtaja Colette Kress vastasi väitteisiin viimeisimmässä tulospuhelussa kertoen, että yhtiö on strategisesti varmistanut varastoa ja kapasiteettia tavanomaista pidemmälle aikajänteelle.

Yhtiö lähetti analyytikoille lisäksi seitsensivuisen sisäisen muistion, jossa Burryn argumentit lueteltiin ja kumottiin kohta kohdalta. Burry vastasi tähän lakonisesti todeten, ettei Nvidia ole Enron vaan Cisco.

Burryn Nvidia-veto on rakenteeltaan asymmetrinen

Myyntioptio antaa haltijalleen oikeuden, mutta ei velvollisuutta, myydä osakkeita lunastushintaan ennen vanhenemista. Burryn sijoituksen kannattaminen edellyttää nykytasolta noin 47 prosentin pudotusta seuraavan reilun puolentoista vuoden aikana.

Strategia on rakenteellisesti asymmetrinen. Burry maksoi kymmenestä tuhannesta sopimuksesta yhteensä noin kymmenen miljoonaa dollaria, ja maksimitappio on rajattu tähän summaan. Jos Nvidia romahtaisi vaikkapa 70 prosenttia, voitto olisi satoja miljoonia.

Pitkien optioiden valinta varsinaisen lyhyeksimyynnin sijaan on tietoinen ratkaisu. Lyhyeksimyyntiin liittyvät lainakustannukset voivat nousta merkittäviksi, jos osake todella alkaa pudota nopeasti. Optiossa hinta on lukittu etukäteen.

Sijoittaja on lisäksi laajentanut karhupositioitaan vetonsa jälkeen. Hän on ostanut tammikuussa 2027 erääntyviä Nvidian myyntioptioita 115 dollarin lunastushinnalla, ja huhtikuun 2026 paljastuksissa portfolioon ilmestyivät myös QQQ-indeksin ja puolijohdesektorin SOXX-ETF:n vastaavat optiot.

Toisaalla Burry osti Microsoftin osakkeita helmikuun jälkeen. Sijoitusten jakauma kertoo, että hän erottaa tekoälyä rakentavat alustat ja yksinomaan tekoälyrautaa toimittavat yhtiöt toisistaan.

Microsoftin tekoälypanostukset nojaavat Nvidian kysynnän jatkumiseen, mutta yhtiöllä on myös pilvipalveluiden ja yritysohjelmistojen rahavirta.

Hedgerahasto pois, Substack tilalle

Burry pakkasi marraskuussa 2025 perustamansa ja hallinnoimansa hedgerahasto Scion Asset Managementin SEC:n rekisteristä. Sijoittajille lähettämässään kirjeessä hän kertoi palauttavansa pääoman vuoden loppuun mennessä, koska markkinoiden hinnoittelu on pitkään ollut ristiriidassa hänen omien arvioidensa kanssa. Scionin viimeisessä 13F-ilmoituksessa varat olivat noin 155 miljoonaa dollaria.

Pian rahaston sulkemisen jälkeen syntyi Substackin kautta julkaistu Cassandra Unchained, jonka tilausmaksu on 39 dollaria kuukaudessa tai 379 dollaria vuodessa. Joulukuussa 2025 tilaajia oli yli 26 000, mikä antaisi vuositason liikevaihdoksi lähes kymmenen miljoonaa dollaria.

Toiminnan vaihtaminen rahaston pyörittämisestä julkaisun toimittamiseen vapauttaa Burryn 13F-velvoitteista, mutta poistaa myös sijoittajien näkymän hänen tarkkoihin positioihinsa. Tilaaja saa hänen analyysejään, ei kuitenkaan kaikkia hänen kauppojaan.

Burry itse tarkensi uutistoimisto Bloombergille marraskuussa, ettei ole vetäytymässä markkinoilta. Scionin viimeinen versio oli hänen mukaansa pohjimmiltaan ystäville ja perheelle suunnattu rahasto, joten muodollinen muutos ei välttämättä tarkoita käytännön sijoitustoiminnan loppumista.

Ajoitusongelma toistuu

Burryn varoitukset ovat usein olleet oikeassa, mutta liian aikaisin. Hän shortasi Amazonia jo helmikuussa 2000, ja vaikka teesin perusteet kestivät, ajoituksen kanssa hänen täytyi luovia. Sama haaste vaivaa nyt.

Nvidia raportoi helmikuussa neljännen kvartaalin liikevaihdokseen 68 miljardia dollaria, mikä oli 73 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Yhtiön bruttomarginaalit ylittävät 70 prosenttia. Operatiivisesti yhtiö rikkoo yhä ennätyksiä, ei pidätä niitä.

Hyperskaalaajayhtiöiden ilmoittamat tekoälyinvestointisuunnitelmat ovat yli kolme biljoonaa dollaria seuraavalle kolmelle vuodelle. Burry pitää lukua kestämättömänä. Markkina ei toistaiseksi.

Vedon ratkaisu on edessä joulukuussa 2027. Siihen mennessä Nvidian olisi pudottava lunastushinnan alle, tai Burryn miljoonat haihtuvat.

