Pääekonomisti asuntohintojen madonluvuista: "Kevätkiri kompastui korkohuoleen"
Endomines lunastaa kovia kasvuodotuksia uusilla lupaavilla kullan kairauslöydöillä

Positiivisten kairaustulosten lisäksi Endomines on tunnistanut uusia potentiaalisia kulta-alueita.
19.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Endominesin Pampalon kultakaivos. Kuva: Endomines Oyj.

Endominesin osake on kivunnut vuodessa 96 prosenttia ja kolmessa vuodessa peräti 573 prosenttia. Luvut kertovat vahvistuvista tuloskasvun odotuksista. Analyysitalo Inderesin ennusteessa yhtiön oikaistu liikevoitto nousee viime vuoden 11,5 miljoonasta eurosta 33,7 miljoonaan euroon – eli kolminkertaiseksi.

Hyviä uutisia onkin tullut jo useita.

Endomines kertoi tiedotteessaan viime viikolla merkittävistä uusista kairauslöydöistä Ukkolanvaarassa, Eteläisellä kultalinjalla. Yhtiö julkaisi viime vuonna lupaavia tuloksia pohjoisosassa sijaitsevasta Ukko-esiintymästä, ja nyt talvella 2025–2026 toteutetun laajemman kairausohjelman tulokset ovat valmistuneet.

Tulosten perusteella Ukkolanvaarassa on tunnistettu neljä uutta kultaa sisältävää kohdetta. Lisäksi vyöhykkeiden sijainnit lähellä toisiaan tukevat käsitystä laajasta ja yhtenäisestä kultamineralisoituneesta kokonaisuudesta.

Yhtiön mukaan Syksyn 2025 ja talven 2026 aikana Ukko-esiintymän eteläpuolella toteutetut kairaukset tuottivat positiivisia tuloksia neljällä uudella alueella Ukkolanvaaran rautamuodostelman alueella. Ohjelman ensimmäiset tulokset julkaistiin marraskuussa 2025, jolloin kultamineralisaatiota havaittiin 5,8 kilometrin etäisyydellä Ukosta etelään.

Kolmen uuden vyöhykkeen löytyminen aiemmin tunnistettujen alueiden välistä viittaa siihen, että kultamineralisoitunut vyöhyke voi olla huomattavan laaja, yhtiö kertoo.

Ukko-esiintymän alueella on parhaillaan käynnissä varantoarviokairaus. Talven 2026 kairausohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut seurata UKKO-001-reiässä todettujen paksujen ja hyväpitoisten kultalävistysten jatkeita. Kampanjan kolme ensimmäistä reikää lävistivät paksuja ja hyvin kultarikkaita vyöhykkeitä, mikä vahvistaa UKKO-esiintymän merkittävääpotentiaalia.

Kairareikä UKKO-056 sijaitsee 235 metriä UKKO-001:stä luoteeseen. Näiden reikien väliin sijoittuvat kairaukset lävistivät samankaltaisesti muuttunutta rautamuodostumaa, jossa havaittiin hajanaisia näkyviä kultarakeita.

Endominesin mukaan tämä tukee käsitystä kultamineralisaation geologisesta jatkuvuudesta.

“Malminetsintätiimimme jatkaa menestyksestä toiseen. Uskomme löytäneemme Ukkolanvaarasta jälleen jotakin huomattavan suurta ja merkittävää. Uusien kairausten myötä olemme saaneet lisää erinomaisia kultalävistyksiä läheltä Ukko-esiintymän alkuperäistä löytöpaikkaa”, kertoo Endominesin toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan tulokset vahvistavat Ukon pohjoisen osan kultamineralisaation jatkuvuuden ja kasvattavat siten kultaesiintymän kokoa merkittävästi.

“Samanaikaisesti olemme tunnistaneet uusia potentiaalisia kulta-alueita kauempaa etelästä, mikä viittaa laajaan kultamineralisoituneeseen vyöhykkeeseen. Näiden uusien alueiden ansiosta Ukon potentiaali voi hyvinkin moninkertaistua. Ukko säilyy Endominesin malminetsinnän keskeisimpänä kohteena myös lähitulevaisuudessa. Odotan malttamattomana seuraavia tuloksia, jotka tulemme julkaisemaan kesän 2026 aikana”, Vyhtinen jatkaa.

