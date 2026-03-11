Dark Mode Light Mode
Endomines löysi kultavarantoja uudesta esiintymästä – ”Odotamme varannon kasvavan merkittävästi”

Endomines raportoi ensimmäisen mineraalivarantoarvion Kartitsasta, Pohjoiselta kultalinjalta.
11.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Kotimaista kullantuotantoa. Kuva: Endomines Oyj

Kaivosyhtiö Endominesin osake nousi tiistaina 7,6 prosenttia yhtiön julkaistua ensimmäisen mineraalivarantoarvionsa Kartitsasta, Karjalan kultalinjan pohjoisosasta. Arvion mukaan Kartitsassa on 2 490 000 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 1,55 grammaa kultaa tonnia kohden, sisältäen yhteensä 124 000 unssia kultaa.

Yhtiö teki ensimmäisen kultalöytönsä Kartitsasta vuonna 2022.

Yhtiön mukaan esiintymä on avoin syvyyteen sekä pohjois- ja eteläsuunnassa. Esiintymä sijaitsee 20 kilometriä pohjoiseen Pampalon tuotantolaitoksesta.

“Olemme aiemmin määrittäneet kultavarantoja Pampalosta, Hoskosta sekä Karjalan kultalinjan eteläosasta, ja nyt julkaistu Kartitsan varanto on ensimmäinen Pohjoiselta kultalinjalta. Olen erittäin tyytyväinen varannon kokoon ja siihen, mitä se kertoo alueen potentiaalista”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan Endominesin tutkimustulokset viittaavat siihen, että Kartitsan kultamineralisaatio ulottuu huomattavasti laajemmalle alueelle kuin mistä varanto on nyt laskettu.

”Odotamme varannon kasvavan merkittävästi tulevissa arvioissa. Varantojen jatkuva kasvu luo perustan strategiselle kasvullemme. Kartitsa tulee olemaan yksi malminetsinnän fokusalue myös vuonna 2026”, Vyhtinen jatkaa.

Endomines on aiemmin määritellyt Pampalon kaivoksessa ja sitä ympäröivällä Karjalan kultalinjalla yhteensä noin 492 800 unssia kultaa. Yhtiö päivittää koko Karjalan kultalinjan varantoarvionsa maaliskuun 2026 aikana.

Kaivosyhtiö kertoi helmikuussa korkeapitoisista kairaustuloksia Pampalon kultakaivoksesta. Yhtiön mukaan tulokset luovat vahvan perustan tuotannon kasvulle.

Uudet tulokset vahvistavat korkeapitoisen kultamalmin jatkuvan nykyisten tuotantotasojen alapuolelle ja tukevat yhtiön tavoitetta kasvattaa vuosittaista kullantuotantoaan.

Endominesin kultalöydökset ja kullan hinnan voimakas nousu näkyvät yhtiön markkina-arvossa. Osake on noussut vuodessa 120 prosenttia.

