Kultaa riittää syvemmälläkin – Endominesin kairaukset lupaavat Pampalosta lisää

Helsingin pörssissä noteerattu kaivosyhtiö Endomines julkisti tällä viikolla tiedotteen, jossa se kertoi korkeapitoisista kairaustuloksia Pampalon kultakaivoksesta. Yhtiön mukaan tulokset luovat vahvan perustan tuotannon kasvulle.
Kairausohjelma tulokset perustuvat viime vuoden syys-joulukuun aikana toteutettuun kairausohjelmaan. Kairausohjelma täydentää aiempia kairaustuloksia, joista yhtiö tiedotti viime vuoden elokuussa.
Uudet tulokset vahvistavat korkeapitoisen kultamalmin jatkuvan nykyisten tuotantotasojen alapuolelle ja tukevat yhtiön tavoitetta kasvattaa vuosittaista kullantuotantoaan.
Kairausohjelma sisälsi 63 timanttikairareikää, joiden kokonaispituus oli 5 847 metriä. Kairaus kohdistettiin suunnitellulle tuotantoalueelle kaivostasojen 955 ja 1035 välille, mikä edustaa seuraavaa 80 pystysuoraa metriä nykyisen tuotantoalueen alapuolella. Lisäksi neljä kairareikää suunnattiin kaivostasolta 1035 syvemmällä mineralisaation jatkumisen varmistamiseksi.
Tavoitteena tuotantomäärien kasvu joka vuosi
Tulokset osoittavat, että Pampalon kaivoksen esiintymän korkeat kultapitoisuudet ja louhittavat leveydet jatkuvat syvemmälle kaivoksessa.
”Olen todella tyytyväinen Pampalosta saatuihin hienoihin tuloksiin. Pampalon maanalainen tuotanto muodostaa kullantuotantomme perustan ja korkeapitoinen kultamalmi nykyisten tuotantotasojen alapuolella mahdollistaa tuotannon jatkuvuuden. Olemme kasvuyhtiö ja tavoitteenamme on kasvattaa tuotantomääriämme joka vuosi”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.
Yhtiö valmistelee parhaillaan Pampalon varantoarvion päivitystä, joka julkaistaan maaliskuun aikana. Samalla kaivoksen tuotantosuunnitelma tarkennetaan vastaamaan nyt saatuja kairaustuloksia.
Seuraava maanalainen kairausohjelma on tarkoitus käynnistää keväällä 2026. Ohjelma kohdistetaan kaivostason 1035 alapuolisille alueille, ja sen tavoitteena on kasvattaa ja tarkentaa Pampalon mineraalivarantoja.
Endomines kasvoi vauhdilla – tulosta painoivat kertaluontoiset erät
Kotimainen kaivosyhtiö Endomines teki vuonna 2025 ennätyksellisen tuloksen. Myös toisen vuosipuoliskon kehitys oli positiivinen, vaikka kertaluontoiset erät painoivat tulosta.
Vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla Endominesin liikevaihto oli 24,0 miljoonaa euroa, kun vertailukausella liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 2,5 miljoonaa euroa.
Endominesin liikevaihto kasvoi heinä-joulukuussa 53,8 prosenttia vertailukaudesta. Liikevaihto muodostui täysin Pampalon tuotanto-segmentissä. Liikevaihdon kasvu on seurausta tuotantomäärien kasvusta sekä korkeasta kullan markkinahinnasta.
Kullan tuotanto kasvoi heinä–joulukuun aikana seitsemän prosenttia vertailukaudesta ja oli 242,5 kilogrammaa eli 7 797 unssia.
Endominesin käyttökate kasvoi katsauskaudella 123 prosenttia ja oli 8,7 miljoonaa euroa. Vuosipuoliskon käyttökatemarginaaliksi muodostuu siis 36 prosenttia, kun vertailukaudella se oli 25 prosenttia.
Endominesin toisen vuosipuoliskon liiketulos laski kuitenkin 12 prosenttia edellisvuodesta. Tulosta rasittivat Idahon kolmen kultaesiintymän myyntisopimukseen liittyvät poistot sekä Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen suhteessa euroon. Ilman Yhdysvaltojen toimintojen järjestelyistä syntyneitä kertaluontoisia eriä tulos olisi kasvanut selvästi vertailukaudesta.