Kultaa riittää syvemmälläkin – Endominesin kairaukset lupaavat Pampalosta lisää

Strategia

Endominesin tuotantolaitokset ja rikastamo sijaitsevat Ilomantsin Pampalossa, jonka sijainti keskellä Karjalan kultalinjaa on liiketoimintamme kannalta optimaalinen kullantuotanto keskittämiseksi toiminta-alueelle. Pampalon rikastamolla on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, mikä mahdollistaa kullantuotannon laajentamisen alueen esiintymiltä löytyvillä kultavarannoilla.

Yhtiö näkee Karjalan kultalinjan äärimmäisen potentiaalisena alueena malminetsinnän näkökulmasta. Malminetsinnällä Endomines pyrkii turvaamaan kaivostoiminnan sekä yhtiön pitkän aikavälin kasvun. Karjalan kultalinjalla Pampalossa sijaitsevan tuotantolaitoksen, sekä laajojen malminetsintäoikeuksien ansiosta yhtiön asema alueella on vahva.

