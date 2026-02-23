Teslan robottitaksit kolhivat neljä kertaa ihmiskuskeja useammin – yhtiö kiihdyttää silti kohti täysautomaatiota

Tesla ilmoitti keskiviikkona, että sen Full Self-Driving -järjestelmällä ajettujen mailien yhteismäärä on ylittänyt kahdeksan miljardia. Vielä joulukuun lopussa 2025 mittarissa oli seitsemän miljardia, joten viimeisin miljardi kertyi alle kahdessa kuukaudessa. Yli kolme miljardia mailia on ajettu kaupunkiympäristössä, jossa autonominen ajaminen on teknisesti vaativinta.

Teslan Full Self-Driving on yhtiön kehittynyt kuljettajaa avustava järjestelmä, ei varsinainen robottiautojärjestelmä. Se kykenee hoitamaan suuren osan ajotehtävistä, mutta vain kuljettajan aktiivisessa valvonnassa.

Kahdeksan miljardia mailia on vaikuttava luku. Pelkkä datamäärä ei kuitenkaan kerro, toimiiko järjestelmä turvallisesti, ja juuri siitä on saatu viime viikkoina hälyttäviä merkkejä.

Teslan kesäkuussa 2025 Austinin Texasissa käynnistämä robottitaksipalvelu on raportoinut Yhdysvaltojen liikenneturvallisuusviranomaiselle NHTSA:lle yhteensä 14 onnettomuutta. Viisi niistä tuli ilmi joulu-tammikuussa. Tapauksiin kuuluu törmäys bussiin, kolari raskaan ajoneuvon kanssa, osumia kiinteisiin esteisiin ja kaksi peruutusonnettomuutta.

Tesla on myös hiljaisesti päivittänyt yhden aiemman onnettomuusraportin sisältämään sairaalahoidon vaatineen loukkaantumisen. Yhtiö ei ole kommentoinut muutosta.

Tammikuun puoliväliin mennessä robottitakseilla oli ajettu arviolta 800 000 maksullista mailia. Sähköiseen liikenteeseen ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä Electrek kokosi NHTSA:n datat yhteen ja laski, että onnettomuuksia sattuu noin joka 57 000:s maili. Teslan oman turvallisuusraportin mukaan ihmiskuljettajilla vähäinen kolari sattuu keskimäärin 229 000 mailin välein.

Robottitaksi kolhii siis lähes neljä kertaa useammin kuin ihminen Teslan ratissa.

Turvavalvoja poistui kyydistä

Lähes kaikki mailit ajettiin koulutetun turvavalvojan istuessa kyydissä valmiina puuttumaan tilanteeseen. Valvojattomia kyytejä Tesla alkoi tarjota vasta tammikuun lopussa 2026.

Neljänkertaisen kolaririskin selittäminen pois ei siis onnistu vetoamalla teknologian keskeneräisyyteen, jos ongelmat ilmenevät jo valvotuissa olosuhteissa.

Toimitusjohtaja Elon Musk on sanonut tammikuussa, että turvalliseen valvomattomaan itseajoon tarvitaan noin 10 miljardia mailia opetusdataa. Hän viittasi todellisuuden äärimmäisen harvinaisia liikennetilanteita, joihin järjestelmä törmää vasta valtavan datamäärän kautta. Nykyisellä keruuvauhdilla tavoite täyttyisi noin puolessa vuodessa.

Mailimäärä mittarina on kuitenkin ongelmallinen. Alphabetin omistama Waymo on ajanut yli 127 miljoonaa täysin kuljettajatonta mailia ilman turvavalvojaa, ja sen onnettomuustaajuus alittaa ihmiskuljettajien keskiarvon. Dataa on murto-osa Teslan keräämästä, mutta turvallisuustulokset ovat paremmat.

FSD is trained on billions of real-world miles, including power outages



📸 @edgecase411 pic.twitter.com/JrFsyqK0Cn — Tesla AI (@Tesla_AI) December 21, 2025

Teknologiat eroavat toki perustavanlaatuisesti. Waymo käyttää lidar-tutkia, kameroita ja tarkkoja karttoja rajatulla toiminta-alueella.

Teslan asema autonomisen ajamisen kilpajuoksussa nojaa puolestaan ennen kaikkea dataetuun, omaan tekoälylaskentaan ja vahvaan integraatioon auton, ohjelmiston ja pilvi-infran välillä. Lisäksi operoi paljon laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Muskin lupaus on, että kamerapohjaisesta järjestelmästä tulee lopulta skaalautuva, koska jokainen myyty Tesla kerää dataa verkkoon. Waymo taas ei skaalaudu helposti uusille alueille, mutta ajaa jo nyt turvallisemmin kuin ihmiset.

Cybercab lähestyy tuotantoa

Tesla valmistautuu samaan aikaan robottitaksiliiketoiminnan merkittävään laajennukseen. Yhtiö julkaisi maanantaina kuvan ensimmäisestä tuotantolinjalta valmistuneesta Cybercab-ajoneuvosta Texasin Gigafactoryssa. Volyymituotanto alkaa huhtikuussa.

Musk on vahvistanut, että Cybercabin toimitukset käynnistyvät alle 30 000 dollarin hintaan ennen vuotta 2027.

Cybercabissa ei ole ohjauspyörää eikä polkimia. Se on suunniteltu yksinomaan autonomiseen käyttöön, mikä tarkoittaa, että ilman toimivaa itseajoa autolla ei tee mitään.

Tässä piilee sijoittajan kannalta suurin jännite. Teslan osakkeeseen on hinnoiteltu sisään odotus siitä, että autonominen ajaminen ratkotaan ja robottitakseista tulee massiivinen uusi liiketoiminta. Austinin kolaridata ei toistaiseksi tue tuota odotusta.

NHTSA on sallinut Teslan jatkaa palvelua Austinissa, mutta regulaattorin kärsivällisyydellä on rajansa. General Motorsin itseajoyksikkö Cruise menetti San Franciscon toimintalupansa vuonna 2023 yhden vakavan onnettomuuden jälkeen.

Jos turvavalvojattomien kyytien myötä Austinissa sattuu jotain vastaavaa, ennakkotapaus on valmiina.

Austinin onnettomuustilastot ovat vielä tilastollisesti pieni otos, eikä niistä pidä vetää lopullisia johtopäätöksiä. Ne ovat kuitenkin ainoa julkinen data, jota Teslan robottitaksien todellisesta suorituskyvystä on saatavilla.