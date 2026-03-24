BYD myy nyt enemmän kuin Tesla Euroopassa – Volkswagen ja BMW häviävät molemmille

Helmikuussa kiinalainen BYD rekisteröi Euroopassa 17 954 ajoneuvoa, mikä merkitsi peräti 162 prosentin kasvua vuodentakaisesta. Tesla jäi toiseksi 17 664 rekisteröinnillä.

Kyse ontoisesta peräkkäisestä kuukaudesta, jona kiinalaisvalmistaja on istunut Euroopan sähköautomarkkinoiden kärkipaikalla.

Teslan helmikuun luvut tarjosivat silti selvän helpotuksen yhtiön sijoittajille. Yhtiön rekisteröinnit kasvoivat 11,8 prosenttia vuodentakaisesta, mikä on sen ensimmäinen merkittävä Euroopan kasvuluku yli vuoteen. Tammikuu oli ollut synkkä. Silloin rekisteröinnit putosivat 17 prosenttia.

BYD:n kumulatiiviset Euroopan rekisteröinnit yltivät 36 069 yksikköön, kasvua 163 prosenttia. Tesla puolestaan rekisteröi samassa ajassa noin 25 450 ajoneuvoa – käytännössä saman verran kuin tammi–helmikuussa 2025, jota pidetään yleisesti yhtiön viime vuosien heikoimpia jaksoja.

Saksan luvut havainnollistavat BYD:n kasvuvauhtia konkreettisimmin. Rekisteröinnit nousivat siellä yli viisitoistakertaisiksi 3 053 yksikköön. Espanjassa BYD nousi helmikuussa sähköajoneuvojen myydyimmäksi merkiksi 3 003 rekisteröinnillä. Pelkästään EU:n alueella yhtiön helmikuun kasvuluku oli 185 prosenttia.

Vielä vuoden 2024 alussa ACEA eli Euroopan autovalmistajien liitto ei edes listannut BYD:tä erikseen omana valmistajana, niin pienet olivat volyymit.

Tuotevalikoiman ero on strateginen ansa

BYD:n mallisto sisältää sekä ladattavia hybridiajoneuvoja että täyssähköautoja. Tesla myy yksinomaan täyssähköisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että BYD pystyy palvelemaan ostajia, joilla ei ole kotilatausta tai jotka arkailevat pitkiä ajomatkoja puhtaasti sähköllä.

Hybridien osuus myyntivolyymistä on yhtiölle selkeä kivijalka markkinoilla, joissa latausinfrastruktuuri on edelleen epätasainen.

Tesla reagoi helmikuussa hyvin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Portugalissa kasvu oli 112 prosenttia, Espanjassa 74, Saksassa 59 ja Ranskassa 55 prosenttia. Historiallisesti sen tärkein yksittäinen markkina Euroopassa, Iso-Britannia, meni päinvastaiseen suuntaan. Siellä rekisteröinnit laskivat 37 prosenttia.

Iso-Britannian heikkous on signaali, johon sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota. Markkinalla, jossa Tesla on perinteisesti ollut vahvimmillaan, brändi nyt hiipuu. Samaan aikaan yhtiön tärkeimmäksi kasvumaaksi Euroopassa kohosi Espanja – jossa BYD juuri ohitti sen.

BYD laajenee myös fyysisesti. Yhtiö rakentaa tehdasta Unkariin ja Turkkiin, ja Espanja on esillä kolmantena vaihtoehtona. Paikallinen tuotanto alentaa kustannuksia ja suojaa osittain EU:n lisätulleista, joita unioni asetti kiinalaisille sähköautoille viime vuonna – tullipolitiikka on vaikuttanut suoraan kiinalaisten valmistajien kustannusrakenteeseen Euroopassa.

Tesla ei ole silti menettänyt mahdollisuuksiaan.

Amerikkalaisvalmistajan selkein rakenteellinen etu on Euroopan kattavin omistaja-asema latausinfrastruktuurissa. Supercharger-verkko, Teslan oma pikalatausverkosto, on laajentunut koko mantereelle. Sen tiheys sekä luotettavuus ylittävät useimmissa maissa kilpailijoiden tarjonnan. Ostajan näkökulmasta se on konkreettinen ja arjessa toistuva ero.

Toinen merkittävä etu on tuotanto. Teslan Gigafactory Berliinissä valmistaa autoja EU:n sisällä, jolloin EU:n viime vuonna kiinalaisille sähköautoille asettamat lisätullit eivät koske sitä suoraan. BYD rakentaa tosin tehdasta Unkariin juuri tämän ongelman kiertämiseksi, joten etu on väliaikainen.

Brändiasema premium-segmentissä on kolmas tekijä, joskin vaikeammin mitattava. Tesla on toistaiseksi mielletty teknologiayhtiöksi perinteisen automerkin sijaan, mikä on tukenut hintatasoa ja marginaaleja. BYD kilpailee toistaiseksi enimmäkseen volyymisegmentissä.

Eurooppalaiset valmistajat häviävät kahdella rintamalla

Sähköajoneuvojen markkinaosuus EU:ssa oli tammi–helmikuussa 18,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 15,2 prosenttia. Kasvu on selvä, mutta kokonaismarkkina supistui: EU:n rekisteröinnit laskivat yhteensä 1,2 prosenttia vuoden alusta.

Eurooppalaiset Volkswagen, BMW ja Renault kaikki kirjasivat rekisteröintilaskuja samoina kuukausina.

Perinteisten eurooppalaisten valmistajien kannalta tilanne on kiusallinen. Polttomoottori- ja hybridimyynnit laskevat regulaatiopaineessa, mutta sähköautoissa kilpailu kiristyy juuri siinä segmentissä, johon ne ovat investoineet miljardeja.

Sijoitusnäkökulmasta BYD ja Tesla ovat erityyppiset tarinat. BYD on kasvutarina, jonka volyymikasvu on nyt konkretisoitunut Euroopassa – markkinalla, joka oli vielä kaksi vuotta sitten yhtiölle käytännössä nolla. Arvostukset ovat kuitenkin nousseet mukana, ja kysymys kuuluu, milloin kasvu alkaa heijastua eurooppalaiseen kannattavuuteen eikä pelkästään rekisteröintimääriin.

Tesla puolestaan on palautumistarina, jonka ensimmäinen luku kirjoitettiin helmikuussa. Toistaiseksi toipuminen on kuitenkin enemmän vertailupohjan helpottumista kuin rakenteellinen käänne: helmikuun 2025 luvut olivat niin heikot, että niitä vastaan kasvu ei vaadi paljoa.