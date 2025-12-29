Euroopan sähköautokauppa kiihtyy – kiinalaiset haastavat Teslan

Kasvu kertoo, että sähköistyminen jatkuu, vaikka tukipolitiikka on monissa maissa kiristymässä.

Euroopan autoteollisuus elää murrosvaihetta, jossa teknologia, politiikka ja kuluttajakäyttäytyminen vetävät eri suuntiin.

Sähköautojen myynti kasvoi EU:ssa marraskuussa 44 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, yhteensä lähes 189 000 auton rekisteröinteihin. Tämä nosti täyssähköautot 21,3 prosentin markkinaosuuteen, kertoo Euroopan autonvalmistajien yhdistys ACEA.

Kasvu oli laaja-alaista.

Saksassa sähköautojen ensirekisteröinnit nousivat lähes 59 prosenttia, Italiassa jopa yli kaksinkertaisiksi. Espanjassa kasvu ylsi 61 prosenttiin, ja Pohjoismaissa sähköautot hallitsivat markkinaa entistä selvemmin. Tanska nousi EU:n kärkeen: lähes kolme neljästä uudesta autosta oli marraskuussa täyssähköinen.

Norja on yhä selvä sähköautojen mallimaa. Siellä jo yli 97 prosenttia uusista autoista on sähköisiä, ja markkina on jo pitkälti siirtynyt pois polttomoottoreista. Norjalaisten suosikit – kuten Tesla, BYD ja Volkswagen – pitävät edelleen vahvaa jalansijaa, mutta kilpailu kiristyy.

Kiinalaiset merkit eturintamassa

Moni maa on alkanut purkaa tai kohdentaa uudelleen sähköautojen hankintatukia. Norjassa sähköautojen arvonlisäverovapaus poistuu asteittain vuoteen 2027 mennessä, ja Alankomaissa täyssähköautojen vapautus hankintaverosta korvattiin tänä vuonna kiinteällä maksulla.

Saksan hallitus puolestaan valmistautuu palauttamaan sähköautotuen vuonna 2026 sen jälkeen, kun se lopetettiin yllättäen vuoden 2023 lopussa. Uusi tukimalli sisältää jopa 4 000 euron kannustimen. Tanska pitää verohelpotuksensa voimassa vähintään vuoteen 2026, mikä tukee maan nopeasti kasvavaa sähköautomarkkinaa.

Sähköautojen valmistajien kilpailuasetelma on kääntymässä uuteen asentoon.

Yhdysvaltalaisen Teslan myynti EU:ssa laski marraskuussa yli kolmanneksella, kun taas kiinalainen BYD kasvatti rekisteröintejään huimat 235 prosenttia.

Myös muut aasialaisvalmistajat kuten MG ja Nio ovat kasvattaneet jalansijaansa erityisesti Etelä-Euroopassa.

Brysselissä EU:n komissio selvittää parhaillaan kiinalaisten sähköautojen vientitukia, jotka eurooppalaiset kilpailijat väittävät kilpailua vääristäviksi. Komissio saattaa asettaa lisätulleja, mikäli tutkimus osoittaa tukien rikkovan EU:n kauppasääntöjä.

Markkina kypsyy, mutta eriytyy

Koko vuoden 2025 aikana Euroopan unionin alueella rekisteröitiin jo yli 1,6 miljoonaa täyssähköautoa. Sähköautojen markkinaosuus nousi lähes 17 prosenttiin, kun vuotta aiemmin se oli noin 13 prosenttia.

Hybridit pysyivät edelleen suosituimpina, yli kolmanneksen markkinaosuudella.

Perinteiset polttomoottoriautot jatkoivat odotetusti laskuaan. Niiden yhteinen osuus painui 36 prosenttiin.

Sähköautojen kasvu etenee kuitenkin eri tahtiin eri puolilla Eurooppaa. Länsi- ja Pohjois-Euroopassa taloudellinen kannattavuus ja latausverkoston kattavuus ovat tehneet sähköautojen käyttöönotosta arkea, kun taas Itä-Euroopan markkinat laahaavat perässä korkeamman hinnan ja puuttuvan infrastruktuurin vuoksi.

Autoteollisuus valmistautuu jo seuraavaan vaiheeseen. Uudet akkuteknologiat, laajeneva latausverkko ja softapohjaiset auton hallintajärjestelmät määrittävät seuraavaa kasvuloikkaa.

Samalla valmistajat yrittävät tasapainoilla kustannuspaineiden, EU:n päästörajojen ja kuluttajien ostovoiman välillä.