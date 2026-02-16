Elon Musk: Tesla ottaa ylivoimaisen aseman itseohjautuvien autojen markkinalla

Elon Musk julisti viikonloppuna viestipalvelu X:ssä, että Tesla tulee omistamaan suurimman itseohjautuvien ajoneuvojen autokannan niin pitkälle tulevaisuuteen kuin hän pystyy näkemään. Lausunto liittyy Teslan pitkäaikaiseen strategiaan, jossa sähköautovalmistaja pyrkii muuntautumaan tekoälyyn ja autonomiaan keskittyväksi teknologiayhtiöksi.

Lupaus on jälleen rohkea. Teslan robottitaksipalvelu toimii toistaiseksi vain Austinissa Teksasissa. Yhtiön autokoko on murto-osa siitä, mitä kilpailija Waymo jo operoi useissa yhdysvaltalaiskaupungeissa.

Tesla will have the largest fleet of autonomous vehicles as far into the future as I can imagine — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2026

Autonomisen liikenteen kilpa on kuitenkin kiihtynyt merkittävästi alkuvuodesta 2026.

Tammikuussa Tesla otti historiallisen askeleen ja aloitti robottitaksikyydit Austinissa ilman turvakuljettajaa autossa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun yhtiö tarjosi yleisölle kyytiä täysin ilman ihmisvalvojaa ajoneuvon sisällä.

Teslan tekoälyjohtaja Ashok Elluswamy tarkensi, että aluksi vain pieni osa laivastosta toimii ilman valvojaa ja osuutta kasvatetaan asteittain. Käytännössä osa autoista kulkee edelleen ihmisvalvojan kanssa. Videomateriaali on myös paljastanut, että valvomattomia autoja seuraa toistaiseksi erillinen seuranta-auto.

Tesla käynnisti robottitaksipalvelunsa Austinissa viime kesäkuussa Model Y -autoilla, joissa istui turvavalvoja etumatkustajan paikalla.

Joulukuussa yhtiö testasi ensimmäisiä ajoja ilman valvojaa sisäisesti, ja tammikuun lopussa palvelu avautui yleisölle. Kyydeistä peritään maksu, toisin kuin osa kilpailijoista on lanseerausvaiheessa tehnyt.

Waymo karkaa edelle useissa kaupungeissa

Teslan kunnianhimoiset lupaukset asettuvat perspektiiviin, kun niitä vertaa Waymon nykyiseen toimintaan. Alphabetin omistama Waymo ajaa jo noin 450 000 kuljettajatonta kyytiä viikossa, ja luku on kasvanut 80 prosenttia puolessa vuodessa.

Palvelu toimii Austinin lisäksi muun muassa Phoenixissa, San Franciscossa, Los Angelesissa ja Atlantassa. Waymo aikoo laajentua kymmeneen uuteen yhdysvaltalaiskaupunkiin vuoden 2026 loppuun mennessä.

Yhtiöiden lähestymistavat autonomiseen ajamiseen eroavat toisistaan merkittävästi.

Tesla luottaa pelkästään kameroihin ja tekoälyyn, kun taas Waymo hyödyntää kameroiden lisäksi LiDAR-tutkaa ja muita sensoreita. Waymo on korostanut, että sen turvallisuustavoite ylittää ihmiskuljettajan suorituskyvyn.

Tesla puolestaan on korostanut kamerapohjaisen ratkaisunsa skaalautuvuutta ja alhaisempia kustannuksia. Yhtiö on ensimmäinen, joka tarjoaa yleisölle robottitaksikyytejä pelkällä kamerajärjestelmällä ilman LiDARia.

Tesla luottaa dataan

Teslan asema autonomisen ajamisen kilpajuoksussa nojaa ennen kaikkea dataetuun, omaan tekoälylaskentaan ja vahvaan integraatioon auton, ohjelmiston ja pilvi-infran välillä.

Teslan suurin etu on valtava FSD-käyttäjäkanta, joka kerää reaaliaikaista ajo- ja virhedataa kuluttaja-autoista miljardeja maileja vuodessa; FSD-laivaston on raportoitu lähestyvän noin seitsemän miljardin mailin rajaa, joista 2,5 miljardia on kaupunkiajossa, mikä antaa Teslalle selvästi kilpailijoita enemmän tietoa harvinaisista ajotilanteista.

Tämä massiivinen, jatkuvasti kasvava datasetti syöttää Teslan neuroverkkoja ja mahdollistaa ohjelmiston iteroinnin korkealla frekvenssillä, jolloin yhtiö voi tunnistaa ja korjata vaikeastie ennakoitavia poikkeavia tilanteita nopeammin kuin toimijat, jotka nojaavat pieniin testilaivastoihin tai simulaatioon.

Your Tesla drives itself w/ FSD Supervised so you can take in the views pic.twitter.com/FaQmZAqKOg — Tesla (@Tesla) January 20, 2026

Toinen keskeinen kilpailuvaltti on Teslan räätälöity tekoälylaskenta, joka on suunniteltu nimenomaan FSD:n visuaalisen datan koulutukseen. Se vähentää yhtiön riippuvuutta Nvidian kaltaisista toimittajista ja parantaa laskennan kustannustehokkuutta.

Tekoäly yhdistyy Teslan vertikaaliseen integraatioon: yhtiö suunnittelee auton elektroniikan, ohjelmiston ja pilvipuolen tekoälykehikon yhtenä kokonaisuutena, mikä vähentää rajapintahävikkiä ja nopeuttaa uusien mallien viemistä tuotantoon.

Kolmas etu on ohjelmisto‑ ja liiketoimintamalli. FSD kehittyy päivityksillä langattomasti internet-yhteyden kautta koko kannalle, jolloin Tesla voi sekä parantaa turvallisuutta että testata uusia ominaisuuksia skaalassa ilman fyysisiä huoltokäyntejä.

Samalla se rakentaa potentiaalisen, korkean marginaalin toistuvan liikevaihdon kerroksen laite­myynnin päälle, mikä tekee Teslan autonomiastrategiasta taloudellisestikin vaikeasti kopioitavan perinteisille OEM-valmistajille.

Nvidia tuo avoimen tekoälyn autonomiseen ajamiseen

Kilpailukenttää muuttaa myös Nvidian tammikuussa CES 2026 -messuilla esittelemä Alpamayo-alusta. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kutsui sitä fyysisen tekoälyn ChatGPT-hetkeksi.

Alpamayo on avoimeen lähdekoodiin perustuva tekoälymallien, simulaatiotyökalujen ja datasettien kokonaisuus, joka on suunniteltu tason 4 autonomisen ajon kehittämiseen. Alustan ydin on 10 miljardin parametrin VLA-malli, joka kykenee päättelyketjuihin ja ihmismäiseen harkintaan liikenteessä.

Nvidia julkisti samalla yli 1 700 tunnin ajoaineiston 25 maasta sekä AlpaSim-simulaatioympäristön, jolla autonomisen ajon järjestelmiä voi testata virtuaalisesti ennen todellista käyttöönottoa.

Ensimmäinen Alpamayo-alustaa hyödyntävä tuotantoauto on uusi Mercedes-Benzin CLA, joka saapui Yhdysvaltain markkinoille alkuvuodesta.

Alpamayo-alustasta ovat kiinnostuneita myös Lucid Motors, Uber ja Berkeleyn yliopiston DeepDrive-tutkimusyksikkö.

Nvidian avoin lähestymistapa voi demokratisoida autonomisen ajon teknologiaa ja murtaa Teslan tavoitteleman etulyöntiaseman.

Analyytikot ovat arvioineet, että jos useat autovalmistajat ottavat Alpamayo-pohjaisia järjestelmiä käyttöön, markkinoille voi syntyä useita keskenään kilpailevia autonomisia ajojärjestelmiä yhden hallitsevan toimijan sijaan.

Vakuutuskiista nostaa esiin vastuukysymyksen

Itseohjautuvien autojen yleistyminen nostaa esiin myös vakuutusalan mullistuksen. Vakuutusyhtiö Lemonade julkisti tammikuussa yhteistyön Teslan kanssa ja lanseerasi vakuutustuotteen, joka tarjoaa jopa 50 prosentin alennuksen vakuutusmaksuista niiltä kilometreiltä, joilla Teslan Full Self-Driving -järjestelmä on käytössä.

Lemonade pääsee Teslan rajapinnan kautta erottelemaan FSD-ajon ja manuaaliajon osuudet sekuntitasolla. Yhtiö lupasi laskevansa hintoja sitä mukaa, kun FSD-ohjelmiston turvallisuus paranee.

Tunnettu sijoittaja Jim Chanos, sijoitusyhtiö Kynikos Associatesin perustaja, kritisoi järjestelyä kovin sanoin. Chanos kirjoitti X-palvelussa, että aidossa itseohjautuvassa ajossa vastuu siirtyy valmistajalle ja kuljettajavakuutus käy tarpeettomaksi. Hänen mukaansa Teslan ja Lemonaden yhteistyö on lähinnä markkinointitemppu.

Chanosin kritiikissä on perää siinä mielessä, että Teslan FSD on virallisesti edelleen tason 2 kuljettajaa avustava järjestelmä, joka edellyttää kuljettajan jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Niin kauan kuin FSD ei saavuta tasoa 4, vastuu onnettomuuksista pysyy kuljettajalla.

Vakuutusmalli muuttuu perusteellisesti vasta, kun valmistaja ottaa täyden vastuun autonomisen järjestelmän aiheuttamista vahingoista.

Robottitaksit ja robotit ratkaisevat Teslan tulevaisuuden

Musk on kehystänyt Teslan tulevaisuuden yhä selvemmin autonomisen ajon ja humanoidirobotiikan varaan. Cybercab-robottitaksin tuotannon on määrä alkaa huhtikuussa 2026, ja Optimus-humanoidirobottia kehitetään rinnalla.

Musk on kuitenkin myöntänyt, että molempien tuotteiden alkuvaiheen tuotanto tulee olemaan tuskallisen hidasta.

Teslan markkina-arvo liikkuu noin 1,6 biljoonan dollarin tuntumassa, mikä tekee siitä maailman yhdeksänneksi arvokkaimman yhtiön. P/E-luku on kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteella yli 290x, mikä kertoo sijoittajien hinnoittelevan osakkeeseen valtavat tulevaisuuden odotukset.

Wedbush Securitiesin analyytikko Dan Ives on arvioinut Teslan markkina-arvon voivan nousta kahteen biljoonaan dollariin vuoden loppuun mennessä robottitaksi- ja robotiikkaliiketoiminnan edistyessä.

Skeptikot puolestaan muistuttavat, että Teslan nykyinen liikevaihto nojaa edelleen vahvasti sähköautojen myyntiin, joka on supistunut ja jonka kannattavuus on heikentynyt.

Vuosi 2026 näyttää, onko Muskin visio maailman suurimmasta autonomisesta laivastosta uskottava lupaus vai toistaiseksi toiveajattelua. Robottitaksien tuotantovauhti, viranomaishyväksyntöjen eteneminen ja kilpailijoiden liikkeet ratkaisevat, miten tarina etenee.

