Kansanedustaja vaatii: Perintövero pitää poistaa

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta.

Kokoomuslaisen poliittisen ajatuspaja Toivon IRO Researchilla teettämän kyselyn mukaan perintöveroa pitää melko tai erittäin epäoikeudenmukaisena 56 prosenttia kaikista suomalaisista. Vain joka kymmenes on sitä mieltä, ettei perintövero ole lainkaan epäoikeudenmukainen.

Kyselyssä selvitettiin suhtautumista perintö – ja lahjaveroon puoluekannan mukaan.

Oikeistopuolueiden kannattajissa epäoikeudenmukaisuuden käsitys on vahvinta, mutta vahvaa myös vasemmalle mentäessä. Kokoomuksen (69 prosenttia), perussuomalaisten (74 prosenttia), keskustan (52 prosenttia) sekä SDP:n (51 prosenttia) kannattajien enemmistö kokee perintö- ja lahjaveron epäoikeudenmukaiseksi.

Vihreidenkin kannattajien keskuudessa verolaji aiheuttaa enemmän negatiivisia (39 prosenttia) kuin positiivisia (27 prosenttia) vastauksia. Vasemmistoliiton kannattajissa arvio kääntyy keskimäärin oikeudenmukaisuuden puolelle.

“Perintö- ja lahjavero aiheuttaa vahvoja tunteita. Siksi ei ole ihme, että veron poistosta tai säilyttämisestä viime aikoina käyty keskustelu on ollut erityisen väkevää”, sanoo ajatuspaja Toivon toiminnanjohtaja Raine Tiessalo.

Henkilökohtaisten tuntemusten lisäksi kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset mieltävät perintö- ja lahjaveron merkityksen Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle.

Tästä näkökulmasta kielteisyys loivenee. Koko kansasta 39 prosenttia pitää verolajia haitallisena ja 32 prosenttia ei haittoja näe.

“Vaikka perintö- ja lahjaveron kertymä on yli miljardi euroa vuosittain, yhteiskunnallista keskustelua verolajin legitimiteetistä on hyvä käydä avoimesti ja aktiivisesti. Pitkäaikaisesti epäoikeudenmukaiseksi koetut verot ovat omiaan nakertamaan luottamusta verojärjestelmään ja lopulta koko demokraattiseen päätöksentekoon”, Tiessalo sanoo.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että veron vaikutus omaan talouteen koetaan puoluekantaan katsomatta suhteellisen pienenä ja että enemmistö suomalaisista haluaisi poistaa kokonaan perintöjen verotuksen tai keventää veroa.

Perintövero iskee erityisesti perheyrityksiin

”Perintöveron poistamiselle on nyt suomalaisilta vahva mandaatti”, kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta tulkitsee ajatuspajan teettämän kyselyn tuloksia.

Päivärinnan mielestä verotuksen oikeudenmukaisuus ei toteudu.

”Perintövero mittaa kuolinpäivää, ei maksukykyä. Suomessa joutuu maksamaan perintöveroa, vaikka ei ole saanut perintöä haltuunsa, ei pysty sitä käyttämään tai realisoimaan”, hän toteaa.

Päivärinnan mukaan tyypillisesti ongelmia syntyy, kun perii huoneiston, omakotitalon, kesämokin tai vaikkapa tilan, joiden kaupaksi saaminen on vaikeaa.

”Kulut juoksevat, eikä niitä voi perintöveron määrästä vähentää, jollei pesällä ole pääomatuloja. Vastaava tilanne syntyy, kun pesä on riitainen ja jako kestää vuosikausia tai kun leski jää asumaan perheen yhteiseen kotiin.”

Päivärinnan mielestä perintövero osuu erityisen kipeästi Suomen taloudelle elintärkeisiin perheyrityksiin. Yli puoli miljoonaa suomalaista työskentelee perheyrityksissä, jotka tutkitusti investoivat enemmän ja myös kasvavat muita yrityksiä nopeammin.

”Perintövero vaikeuttaa olennaisesti näiden yritysten sukupolvenvaihdoksia”, Päivärinta harmittelee.

Suomen tule olla maa, jossa sukupolvenvaihdos tarkoittaa verorasituksen vuoksi yritystoiminnan alasajoa, työpaikkojen tappamista tai myyntiä ulkomaille, kansanedustaja vaatii.

”Perintöveron poisto pitäisi työpaikat ja pääomat kotimaassa. Näin koko Suomi vaurastuisi.”

Päivärinta muistuttaa, että perintövero on poistettu useissa maissa, koska sen tuotto on suhteellisen pieni verrattuna sen aiheuttamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haittoihin.

”Työnteolla, yrittämisellä ja säästämisellä kartutetusta omaisuudesta on verot maksettu jo moneen kertaan. Perheiden omaisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle ei tulisi olla rangaistavaa, vaan luonnollinen osa elämää. Annetaan rahan mennä kiertoon. Perintö kuuluu perillisille, ei verottajalle”, Päivärinta painottaa.

SDP:llä erilainen linja

Perintöveron poisto ei saa varauksetonta kannatusta puoluekartan vasemmalla laidalla.

SDP:n virallinen linja on, että perintö- ja lahjavero säilytetään ja sitä kiristetään erityisesti suurten perintöjen osalta, samalla kun pieniä perintöjä voidaan keventää. Puolue näkee perintö- ja lahjaveron osana varallisuuseroja tasaavaa ja hyvinvointivaltion rahoitusta turvaavaa veropohjaa.

Eduskuntavaaliohjelman verolinjauksissa SDP kirjoittaa suoraan, että perintö- ja lahjaverossa pitää lisätä progressiota, mikä lisäisi verotuloja. Käytännön politiikka näkyy vaihtoehtobudjetissa 2025: SDP esittää, että yli miljoonan euron perintöosuuksista maksettavaa perintöveroa korotetaan kolmella prosenttiyksiköllä molemmissa veroluokissa, eli nimenomaan suurimpien perintöjen verotus kiristyy.

Sama ajattelutapa toistuu Kalevi Sorsa -säätiön (SDP:tä lähellä oleva ajatushautomo) perintöveroraportissa, jossa perintöverosta luopumista vastustetaan, koska hyöty kohdistuisi ennen kaikkea varakkaimpiin sukuihin, ja sen sijaan ehdotetaan veropohjan tiivistämistä sekä asteikon jyrkentämistä: miljoonaperintöjen vero ylös, pienten perintöjen vero alas.

SDP:n mielestä perintöveron maksuaikoja voidaan pidentää ja pieniä perintöjä keventää, jotta tavallisten perijöiden tilannetta helpotetaan.

Vihreät ja vasemmistoliitto nojaavat perintöveron säilyttämiseen osana varallisuuseroja tasaavaa verotusta.

Vihreiden viimeaikaiset budjettiesitykset painottavat varallisuusverojen vahvistamista ja yritysverotuksen kestävyyttä, eivät perintöveron keventämistä.