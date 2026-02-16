Tekoälyn muistinälkä kuristaa koko teknologiateollisuutta

Puolijohdeteollisuus on ajautunut ennennäkemättömään tilanteeseen. DRAM-muistisirujen ja NAND-flash-muistien saatavuus on heikentynyt nopeasti vuoden 2026 alussa.
Pula on laajentunut kuluttajaelektroniikasta autoteollisuuteen ja pelialalle.
Tilanteen perimmäinen syy on tekoäly-infrastruktuurin räjähdysmäinen kasvu.
Alphabet, Amazon, Microsoft ja Meta rakentavat valtavia datakeskuksia tekoälymallien kouluttamiseen ja ajamiseen. Näiden niin sanottujen hyperskaalajaa-yhtiöiden yhteenlaskettujen investointien arvioidaan nousevan 650 miljardiin dollariin vuonna 2026, kun vuotta aiemmin summa oli noin 360 miljardia dollaria.
Pörssisankareita-opas - rakenna menestyvä sijoitussalkku
Kirja tarjoaa yli 200 ajankohtaista esimerkkiä eri maista, toimialoilta ja sijoitusinstrumenteista, kuten osakkeista ja ETF-rahastoista. Saat myös kurkistuksen kokeneiden sijoittajien salkkuihin.SalkunRakentajan lukijat saavat 10 % alennuksen kirjasta alennuskoodilla SALKKU10
Datakeskukset tarvitsevat valtavia määriä erikoismuisteja, erityisesti HBM-muistia (High Bandwidth Memory), jota käytetään Nvidian tekoälykiihdyttimissä. HBM-muistin valmistus vaatii huomattavasti enemmän piikiekkokapasiteettia tavalliseen DRAM-muistiin verrattuna, mikä on johtanut nollasummapeliin. Jokainen HBM-tuotantoon ohjattu piikiekko on pois kuluttajalaitteiden tavallisista muistimoduuleista.
Kolme hallitsevaa muistivalmistajaa, Samsung Electronics, SK Hynix ja Micron Technology, ovat siirtäneet tuotantokapasiteettiaan kohti korkeampikatteisia tekoälymuisteja.
Micronin varatoimitusjohtaja Manish Bhatia totesi tammikuussa, että HBM-tuotanto kuluttaa niin suuren osan valmistuskapasiteetista, että perinteisten muistien puolelle jää valtava vajaus.
Bernsteinin analyytikko Mark Li varoitti tammikuussa, että muistisirujen hinnat ovat nousseet kiihtyvällä vauhdilla. Erään DRAM-tyypin hinta nousi 75 prosenttia pelkästään joulukuusta tammikuuhun. Tutkimusyhtiö IDC arvioi, että DRAM-tarjonnan kasvu jää tänä vuonna 16 prosenttiin ja NAND-tarjonnan kasvu 17 prosenttiin, mikä on selvästi alle historiallisen keskiarvon.
Teslalta jättimäinen puolijohdehanke
Pula on saanut teknologiajättien johtajat reagoimaan poikkeuksellisilla tavoilla.
Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti tammikuun tulosjulkistuksessa, että yhtiö saattaa rakentaa oman valtavan puolijohdetehtaan, niin sanotun TeraFabin. Laitos yhdistäisi logiikka- ja muistisirujen sekä pakkausten valmistuksen saman katon alle Yhdysvalloissa.
Muskin mukaan Teslan nykyiset sopimusvalmistajat eivät pysty toimittamaan riittävästi siruja yhtiön tekoäly- ja robotiikkatarpeisiin seuraavan kolmen tai neljän vuoden aikana.
Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang kommentoi Muskin suunnitelmia muistuttamalla, että edistyksellisten puolijohteiden valmistaminen on äärimmäisen vaikeaa.
Applen toimitusjohtaja Tim Cook varoitti puolestaan, että muistikustannusten nousu nakertaa iPhonen katteita. Yhtiö ennusti maaliskuun neljänneksen bruttokatteiden laskevan 48–49 prosenttiin muistihintojen noustessa.
Apple on tosin onnistunut turvaamaan DRAM-toimituksia pitkäaikaisilla sopimuksilla ainakin vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen loppuun, mikä on lieventänyt yhtiön tilannetta kilpailijoihin verrattuna.
Samsung on jo nostanut tiettyjen muistisirujen hintoja jopa 60 prosenttia verrattuna viime syyskuuhun. Samaan aikaan yhtiö on siirtänyt NAND-tuotantolinjoja DRAM-tuotantoon Etelä-Korean Pyeongtaekin ja Hwaseongin tehtaillaan, koska DRAM-kysyntä on hallitsevassa asemassa. Tämä kiihdyttää SSD-levyjen hintanousua entisestään.
Peliala ja autoteollisuus kärsivät
Muistipula näkyy voimakkaimmin pelialalle. Nvidia on tiettävästi viivästyttänyt uusia pelikäyttöön tarkoitettuja näytönohjaimia ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuosikymmeneen ja priorisoinut rajallisen muistitarjontansa tekoälykiihdyttimille.
Sonyn kerrotaan harkitsevan seuraavan PlayStation-konsolin lykkäämistä vuoteen 2028 tai 2029. Nintendo puolestaan pohtii Switch 2 -konsolin hinnankorotuksia.
Peliteollisuus on erityisen haavoittuvassa asemassa, koska konsolit ja näytönohjaimet vaativat suuria määriä nopeaa muistia.
Autoteollisuudessa on havaittu paniikkiostamisen merkkejä, kun DRAM-valmistajat suuntaavat kapasiteettiaan tekoälysovelluksiin. Counterpointin analyytikko MS Hwang kertoi, että alan toimijat ovat alkaneet hamstrata muistisiruja toimitusvarmuuden turvaamiseksi.
Lenovon kerrottiin kasvattaneen muistivarastojaan noin 50 prosenttia normaalia suuremmiksi ennakoidakseen hinnannousuja.
Myös kiinalaiset älypuhelinvalmistajat kärsivät. Xiaomi on varoittanut puhelinten myyntihintojen noususta vuonna 2026, ja Oppo on leikannut toimitusennustettaan jopa 20 prosenttia. IDC:n mukaan keskihintaisen älypuhelimen materiaalikuluista 15–20 prosenttia koostuu muisteista, joten hinnannousu tuntuu suoraan kuluttajien kukkarossa.
Uutta kapasiteettia saadaan vasta vuosien päästä
Synopsysin toimitusjohtaja Sassine Ghazi arvioi, että pula jatkuu todennäköisesti vuosien 2026 ja 2027 ajan, koska uusien puolijohdetehtaiden rakentaminen kestää vuosia. Lenovon toimitusjohtaja Yang Yuanqing vahvisti, että tilanne pysyy tiukkana ainakin vuoden 2026 loppuun.
Silicon Motionin toimitusjohtaja Wallace C. Kou kuvasi tilannetta ennennäkemättömäksi ja totesi, että yhtiön kapasiteetti on käytännössä loppuunmyyty.
Japanilainen NAND-valmistaja Kioxia ilmoitti, että sen koko vuoden 2026 NAND-flash-tuotanto on jo varattu. Eräiden lähteiden mukaan tiettyjen muistityyppien valmistuskapasiteettia myydään jo vuoteen 2028 asti.
Samsungin uusi DDR-tehdas Teksasissa on suunnitteilla, mutta sen tuotanto alkaa vasta vuosikymmenen puolivälissä. SK Hynixin suunnittelemat megatehtaat Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa eivät nekään helpota tilannetta lyhyellä aikavälillä.
Muistisirupula kuvastaa laajempaa jännitettä tekoäly-infrastruktuurin rakentamisen ja perinteisen teknologiatuotannon välillä. Kyse ei ole pelkästä suhdannevaihtelusta, vaan IDC:n mukaan rakenteellisesta muutoksesta, jossa valmistuskapasiteetti ohjautuu pysyvästi korkeakatteisten tekoälymuistien suuntaan.
Lue myös tämä: Goldman Sachs jakoi ohjelmistoyhtiöt voittajiin ja häviäjiin – näin pankki arvioi tekoälyn vaikutuksen