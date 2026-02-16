Kesko jatkaa kasvua

Keskon myynti kasvoi tammikuussa 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisesti myynti kasvoi 0,8 prosenttia. Vertailukelpoinen muutos on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.
Kauppaketjun myynti ja vertailukelpoinen myynti on ollut nousussa viime kesäkuusta lähtien yhtäjaksoisesti.
|Kuukausi
|Myynnin
kasvu (%)
|Vertailu-
kelp.
myynnin
kasvu (%)
|Kesäkuu
|6,7
|3,7
|Heinäkuu
|7,9
|5,4
|Elokuu
|3,1
|0,2
|Syyskuu
|9,6
|6,1
|Lokakuu
|6,9
|3,4
|Marraskuu
|3,9
|0,8
|Joulukuu
|9,3
|6,6
|Tammikuu
|3,8
|0,8
”Keskon myynti kasvoi tammikuussa 3,8 prosenttia ja se kasvoi kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa Keskon myynti K-ruokakaupoille kasvoi 1,2 prosenttia ja K-ruokakauppojen vähittäismyynti kasvoi tammikuussa selvästi tukkumyyntiä vahvemmin”, kertoo Keskon Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.
Rauhalan mukaan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi Suomessa ja Tanskassa. Autokaupassa myynti kasvoi käytetyissä autoissa.
”Liiketoiminnoissa oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan myyntiä K-ruokakaupoille”, Rauhala kertoo.
Liikevaihdoltaan Keskon tärkeimmässä segmentissä eli päivittäistavarakaupassa myynti oli tammikuussa 510 miljoonaa euroa euroa ja se kasvoi 1,2 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille kasvoi 1,2 prosenttia.
Päivittäistavarakaupan myynti K-ruokakaupoille kiihtyi selvästi kesästä 2025 alkaen, vaikka alkuvuosi oli vaisumpi. Pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan merkittävä käänne kehityksessä alkoi kesällä, kun K-ruokakauppojen markkinaosuus kasvoi heinä–joulukuussa 0,2 prosenttiyksikköä ja viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 0,5 prosenttiyksikköä.
Vähittäiskaupan kasvun taustalla on Keskon tammikuussa 2025 aloittama noin 50 miljoonan euron hintaohjelman vaikutus: kauppaketj laski yli 1 200 tuotteen hintoja, mikä kasvatti asiakasvirtoja etenkin K-Citymarketeissa, jotka voittivat markkinaosuutta koko vuoden.
Samalla päivittäistavaroiden kokonaismarkkina Suomessa piristyi kesästä alkaen, ja viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä markkinan kasvu oli noin 2,7 prosenttia. Myös ruoan verkkokauppa tuki kehitystä — sen kasvu oli loka-joulukuussa 6,6 prosenttia ja koko vuonna 7,9 prosenttia.
Rauhalan mukaan K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti kasvoi. Kespron myynti kuitenkin laski 4,6 prosenttia.
Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli tammikuussa 358 miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,2 prosenttia, mutta vertailukelpoisesti myynti laski 0,2 prosenttia.
Rautakaupan myynti kasvoi 19 prosenttia ja vertailukelpoisesti 1,7 prosenttia. Tanskassa Roslev Trælasthandel A/S on ollut osa Keskoa viime vuoden helmikuusta alkaen, CF Petersen & Søn A/S toukokuun alusta alkaen ja Tømmergaarden A/S kesäkuun alkaen.
Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 1,6 prosenttia. Koko toimialan myynti kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 1,5 prosenttia ja Tanskassa 1,4 prosenttia mutta laski Ruotsissa 9,8 prosenttia ja Norjassa 0,8 prosenttia. Yhtiön mukaan Ruotsissa myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan teknisen kaupan uudelleenjärjestely.
Autokaupan toimialan myynti oli tammikuussa 105 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,3 prosenttia. Autokaupassa myynti kasvoi 1,4 prosenttia. Myynti laski autokaupassa uusissa autoissa sekä palveluissa ja kasvoi käytetyissä autoissa. Urheilukaupan myynti kasvoi 8,6 prosenttia.