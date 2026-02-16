Dark Mode Light Mode
Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Binance laajentaa kryptomaksukorttinsa IVY-maihin yhteistyössä Mastercardin kanssa
Kesko jatkaa kasvua

Kesko jatkaa kasvua

Keskon myynti on jatkunut jo useiden kuukausien ajan.
16.2.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
Kesko ruokakauppa hedelmät Kesko ruokakauppa hedelmät

Keskon myynti kasvoi tammikuussa 3,8 prosenttia. Vertailukelpoisesti myynti kasvoi 0,8 prosenttia. Vertailukelpoinen muutos on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

Kauppaketjun myynti ja vertailukelpoinen myynti on ollut nousussa viime kesäkuusta lähtien yhtäjaksoisesti.

KuukausiMyynnin
kasvu (%)		Vertailu-
kelp.
myynnin
kasvu (%)
Kesäkuu6,73,7
Heinäkuu7,95,4
Elokuu3,10,2
Syyskuu9,66,1
Lokakuu6,93,4
Marraskuu3,90,8
Joulukuu9,36,6
Tammikuu3,80,8
Keskon myynti kuukausittain.

”Keskon myynti kasvoi tammikuussa 3,8 prosenttia  ja se kasvoi kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakaupassa Keskon myynti K-‍ruokakaupoille kasvoi 1,2 prosenttia ja K-ruokakauppojen vähittäismyynti kasvoi tammikuussa selvästi tukkumyyntiä vahvemmin”, kertoo Keskon Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.

Rauhalan mukaan rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi Suomessa ja Tanskassa. Autokaupassa myynti kasvoi käytetyissä autoissa.

”Liiketoiminnoissa oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan myyntiä K-ruokakaupoille”, Rauhala kertoo.

Liikevaihdoltaan Keskon tärkeimmässä segmentissä eli päivittäistavarakaupassa myynti oli tammikuussa 510 miljoonaa euroa euroa ja se kasvoi 1,2 prosenttia. Päivittäistavaramyynti K-‍ruokakaupoille kasvoi 1,2 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynti K-ruokakaupoille kiihtyi selvästi kesästä 2025 alkaen, vaikka alkuvuosi oli vaisumpi. Pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan merkittävä käänne kehityksessä alkoi kesällä, kun K-ruokakauppojen markkinaosuus kasvoi heinä–joulukuussa 0,2 prosenttiyksikköä ja viimeisellä vuosineljänneksellä peräti 0,5 prosenttiyksikköä.

Vähittäiskaupan kasvun taustalla on Keskon tammikuussa 2025 aloittama noin 50 miljoonan euron hintaohjelman vaikutus: kauppaketj laski yli 1 200 tuotteen hintoja, mikä kasvatti asiakasvirtoja etenkin K-Citymarketeissa, jotka voittivat markkinaosuutta koko vuoden.

Samalla päivittäistavaroiden kokonaismarkkina Suomessa piristyi kesästä alkaen, ja viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä markkinan kasvu oli noin 2,7 prosenttia. Myös ruoan verkkokauppa tuki kehitystä — sen kasvu oli loka-joulukuussa 6,6 prosenttia ja koko vuonna 7,9 prosenttia.

Rauhalan mukaan K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti kasvoi. Kespron myynti kuitenkin laski 4,6 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli tammikuussa 358 miljoonaa euroa ja se kasvoi 8,2 prosenttia, mutta vertailukelpoisesti myynti laski 0,2 prosenttia. 

Rautakaupan myynti kasvoi 19 prosenttia ja vertailukelpoisesti 1,7 prosenttia. Tanskassa Roslev Trælasthandel A/‎S on ollut osa Keskoa viime vuoden helmikuusta alkaen, CF Petersen & Søn A/S toukokuun alusta alkaen ja Tømmergaarden A/‍S kesäkuun alkaen. 

Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 1,6 prosenttia. Koko toimialan myynti kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 1,5 prosenttia ja Tanskassa 1,4 prosenttia mutta laski Ruotsissa 9,8 prosenttia ja Norjassa 0,8 prosenttia. Yhtiön mukaan Ruotsissa myynnin kehitykseen vaikutti osaltaan teknisen kaupan uudelleenjärjestely.

Autokaupan toimialan myynti oli tammikuussa 105 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2,3 prosenttia. Autokaupassa myynti kasvoi 1,4 prosenttia. Myynti laski autokaupassa uusissa autoissa sekä palveluissa ja kasvoi käytetyissä autoissa. Urheilukaupan myynti kasvoi 8,6 prosenttia.

Taulukko: Kesko Oyj.
16.2.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
1 katselu

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanipalvelut ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot