Maailman suurin kryptopörssi tuo prepaid-korttinsa Keski-Aasian ja Kaukasian markkinoille, joissa kryptovaluuttojen arkikäyttö kasvaa nopeasti.

Binance laajentaa kryptomaksukorttinsa IVY-maihin yhteistyössä Mastercardin kanssa

Kansainvälinen kryptovaluuttapörssi Binance on lanseerannut prepaid-maksukorttinsa useissa Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) jäsenmaissa. IVY-maat ovat useimpia entisen Neuvostoliiton tasavalloja, jotka muodostivat löyhän valtioiden välisen yhteistyöelimen vuoden 1991 jälkeen.

Kortti toimii Mastercardin verkossa ja mahdollistaa kryptovaluuttojen käyttämisen arkiostoksissa yli 90 miljoonassa toimipisteessä ympäri maailmaa.

Binancen markkinointijohtaja Anka Tsintsadze vahvisti laajennuksen perjantaina 14. helmikuuta. Kortti on nyt saatavilla vahvistetun henkilöllisyyden omaaville käyttäjille muun muassa Armeniassa, Kazakstanissa ja Uzbekistanissa.

Kortin toimintaperiaate on yksinkertainen. Käyttäjä säilyttää kryptovaluuttansa Binancen lompakossa, ja maksuhetkellä Binance muuntaa digitaalisen valuutan automaattisesti paikalliseksi fiat-valuutaksi. Ennakkomuunnosta ei tarvita, sillä vaihto tapahtuu reaaliaikaisesti kassalla. Tuettuja kryptovaluuttoja on yli sata, mukaan lukien bitcoin, ether ja useat stablecoinit.

”Maksa kryptolla. Kauppias saa fiatia tai kryptoa. Paras tapa edistää kryptomaksuja ja adoptaatiota”, Binancen perustaja Changpeng Zhao kirjoitti X-palvelussa kommentoidessaan kortin alueellista laajennusta.

IVY-maiden lanseeraus laajentaa Binancen korttitoimintaa Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kortti on aiemmin ollut saatavilla yli 25 maassa, mukaan lukien Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Suomi, Ruotsi ja muut EU- ja ETA-maat.

Paikalliset maksuväylät vahvistavat käytettävyyttä

Binance on rakentanut IVY-maille paikallista maksuinfrastruktuuria, joka helpottaa käyttöönottoa. Kazakstanissa korttia voi ladata suoraan paikallisessa valuutassa Mastercard-kanavien ja paikallisten pankkien kautta. Uzbekistanissa talletukset ovat mahdollisia Uzbekistanin someissa Humo-korttiverkon kautta.

IVY-alueen käyttäjät voivat ladata tiliään myös Yhdysvaltain dollareissa luotto- tai pankkikorteilla sekä Apple Payn ja Google Payn kautta. Kortti toimii sekä kivijalkaliikkeissä että verkkokaupoissa kaikkialla, missä Mastercardia hyväksytään.

Kortista ei peritä Binancen hallinto-, käsittely- tai vuosimaksuja, joskin kolmansien osapuolten kuluja voi syntyä. Korttiin sisältyy enintään kahden prosentin cashback-etu, joka on rajattu 22,59 dollariin kuukaudessa.

Kortin saaminen edellyttää vahvistettua Binance-tiliä ja läpäistyä KYC-prosessia (Know Your Customer) eli henkilöllisyyden todentamista ja rahanpesun vastaista tarkistusta. Virtuaalinen kortti on käytettävissä heti, ja sen voi liittää mobiililompakkoon kuten Google Payhin tai Apple Payhin.

Mastercard-yhteistyö on palautunut sääntelymyrskyn jälkeen

Binancen ja Mastercardin nykyinen yhteistyö ei ole sujunut ongelmitta, sillä korttiyhtiö keskeytti Binance-kumppanuutensa väliaikaisesti vuonna 2023. Taustalla olivat laajat sääntelyongelmat, jotka koettelivat Binancea useilla rintamilla samanaikaisesti.

Yhdysvaltain arvopaperikomissio SEC nosti vuonna 2023 kanteen Binancea ja Zhaota vastaan väitetyistä arvopaperilakien rikkomuksista. Myös Visa päätti korttikumppanuuden, ja Binancen Visa-korttipalvelut Euroopan talousalueella loppuivat joulukuussa 2023.

Yhteistyö Mastercardin kanssa palautui vähitellen vuosien 2024 ja 2025 aikana. Nykyinen IVY-maiden lanseeraus on konkreettinen osoitus siitä, että Binancen sääntelyn noudattaminen on edennyt riittävälle tasolle kumppanuuden jatkamiseksi.

Binance on viime kuukausina laajentanut korttitoimintaansa myös muualle.

Brasiliassa Binance-Mastercard lanseerattiin alkuvuodesta 2026, ja se kattaa yli 150 miljoonaa Mastercardia hyväksyvää toimipistettä. Latinalaisen Amerikan kryptovaluuttojen käyttöönotto kasvoi 63 prosenttia vuonna 2025, ja Brasilia on maailman viidenneksi suurin kryptovaluuttojen omaksujamaa Chainalysisin mukaan.

Kryptokortit yleistyvät vauhdilla

Binancen laajentuminen kertoo laajemmasta trendistä, jossa kryptopörssit pyrkivät madaltamaan digitaalisten varojen ja arkikuluttamisen välistä kynnystä. Maksukortti on yksinkertainen tapa tehdä kryptovaluutoista käyttökelpoisia tavallisessa arjessa ilman, että käyttäjän tarvitsee ymmärtää lohkoketjuteknologian yksityiskohtia.

Kilpailua alalla riittää. Crypto.com tarjoaa omaa Visa-korttiaan, ja useat uudemmat toimijat kuten Wirex ja Gnosis ovat tuoneet markkinoille niin sanottuja non-custodial-kortteja, joissa käyttäjä säilyttää varojensa hallinnan itse eikä luovuta niitä pörssin säilytettäväksi.

Binance toimii yli 180 maassa ja vastaanottaa Similarwebin mukaan noin 77 miljoonaa kuukausittaista vierailua. Yhtiöllä on aktiiviset sääntelyluvat muun muassa Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Japanissa, Thaimaassa ja Abu Dhabissa.

IVY-maiden markkinat ovat Binancelle luonteva laajentumissuunta, sillä alueella kryptovaluuttojen omaksuminen on jo valmiiksi korkealla tasolla ja kysyntä käytännöllisille fiat-silloille kasvaa.

Binance julkisti korttilanseerauksen yhteydessä myös ystävänpäiväteemaisen kampanjan, jonka palkintopotti on 20 000 dollaria. Kampanja kestää kuukauden ja palkitsee käyttäjiä muun muassa ystävien kutsumisesta, lompakon latauksista ja kaupankäynnistä Binancen spot- ja futuurimarkkinoilla.

