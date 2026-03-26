Mastercard vie vakaavaluutat kryptomarginaalista korttimaksujen ytimeen

Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat siirtymässä kryptomaailman marginaalista globaalin maksuliikenteen ytimeen. Luottokorttijätti Mastercardin hiljattain sopima 1,8 miljardin dollarin kauppa BVNK:n ostamisesta alleviivaa strategista käännettä kohti lohkoketjupohjaista selvitysinfrastruktuuria.

BVNK on lontoolainen stablecoin-maksuratkaisujen tarjoaja, joka operoi noin 130 maassa ja on kytkettynä keskeisiin lohkoketjuihin. Yhtiö toimii niin sanottuna on/off-ramp-palveluna – siis siltana tokenisoidun rahan ja pankkijärjestelmän välillä.

Brittiläinen data-analytiikka- ja konsultointiyhtiö GlobalDatan yritysanalyysi-asiantuntija Murthy Grandhi luonnehtii kauppaa pitkäjänteisen strategian jatkumoksi.

Mastercard alkoi hakea lohkoketjupatentteja 2010-luvun lopulla, hankki kryptoanalytiikkaosaamista vuonna 2021 ja on sittemmin testannut vakaavaluuttaselvitystä, laajentanut vakaavaluuttatukea verkossaan sekä solminut kumppanuuksia kymmenien kryptotoimijoiden kanssa.

Kilpailijat ovat liikkuneet samaan suuntaan. Visa on hyödyntänyt USDC-vakaavaluuttaa selvityksessä ja tukee lukuisia vakaavaluuttaan kytkettyjä korttiohjelmia. Stripe sopi ostavansa stablecoin-alusta Bridgen, ja PayPal lanseerasi oman dollariin sidotun vakaavaluuttansa.

Vakaavaluutat ovat kryptovaluuttoja, joiden arvo on sidottu johonkin vakaaseen viitearvoon – yleensä dollariin tai euroon. Toisin kuin bitcoin, vakaavaluutan kurssi ei heilahda rajusti, koska liikkeeseenlaskija pitää hallussaan vastaavan määrän perinteistä valuuttaa tai muuta vakuutta.

Tunnetuimpia ovat dollariindsidotut USDT eli Tether ja USDC. Niitä käytetään erityisesti rajat ylittävissä maksuissa ja kryptokaupankäynnissä, koska ne yhdistävät lohkoketjun nopeuden perinteisen valuutan arvovakauteen.

Kaksi kerrosta, kaksi logiikkaa

Grandhille asetelma ei ole ristiriitainen, vaikka siltä saattaa pintapuolisesti näyttää. Maksuliikenne jakautuu kahteen kerrokseen: selvitykseen ja luottamukseen. Näissä kahdessa kerroksessa vallitsee hyvin erilainen dynamiikka.

Korttiverkostot hallitsevat luottamuskerrosta. Kun kuluttaja napauttaa korttiaan, hyväksyntä perustuu verkostosääntöihin, petosjärjestelmiin ja myöntäjätakuisiin. Varojen varsinainen selvitys tapahtuu tyypillisesti viiveellä pankkijärjestelmän kautta, usein eräajoina.

Kauppiaspalkkiot, monilla markkinoilla noin kahdesta kolmeen prosenttia, rahoittavat palveluita kuten myyntipisteluottoja, palkitsemisohjelmia, riidanratkaisua, takaisinveloituksia ja petossuojaa. Nämä ovat palveluita, jotka tekevät kuluttajille tuntemattomien osapuolten kanssa asioimisesta turvallista.

Grandhin mukaan vakaavaluutat puolestaan puristavat nimenomaan selvityskerrosta.

”Fiat-sidonnaiset tokenit voivat liikkua lohkoketjuilla ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa, tavoittaen vastaanottajat sekunneissa lähes välittömällä selvityksellä – erityisen houkuttelevaa rajat ylittävissä reiteissä, jotka ovat edelleen hitaita ja kalliita.”

Vakaavaluutoilla ei kuitenkaan ole korttiverkostojen tarjoamia suojamekanismeja. Transaktiot ovat tyypillisesti peruuttamattomia, virhetilanteiden hallinta on hankalampaa, ja käyttäjät tarvitsevat yhä paikallisen valuutan konversion, asiakastuen sekä compliance-tarkistukset. Ne ovat palveluita, jotka tuovat välikädet väistämättä takaisin kuvaan.

Juuri tähän aukkoon BVNK osuu. Omistamalla stablecoin-infrastruktuurin Mastercard voi puolustaa ja mahdollisesti laajentaa asemaansa globaalissa rahavirrassa selvitysteknologian kehittyessä.

BVNK voi auttaa Mastercardia vähentämään kitkaa rajat ylittävissä maksuissa ja kauppiaiden selvityksessä siirtämällä varoja nopeammin kuin perinteinen pankkien välinen selvitysjärjestelmä ja konvertoimalla ne paikallisiksi pankkitalletuksiksi.

Korttimaksujen ulkopuolinen tulovirta

Globaldatan mukaan kauppa avaa Mastercardille myös uusia tulonlähteitä korttivaihtoehkonomian rinnalle. B2B-maksut, kassanhallintaoperaatiot, markkinapaikkojen tilitysmaksut ja rahalähetykset voidaan monetisoida infrastruktuurimaksujen, valuutanvaihdon, compliance-palvelujen ja lisäarvotyökalujen kautta.

Mastercard voi myös tehdä vakaavaluutoista käytännössä näkymättömiä kuluttajalle: tuttu korttikokemus säilyy ennallaan, mutta taustalla velvoitteet selvitetään stablecoineilla nopeuden, kustannustehokkuuden ja käyttöpääomahyödyn parantamiseksi.

Lompakoiden yleistyessä ja vakaavaluuttasaldojen kasvaessa Mastercard pysyy tärkeällä paikalla konversio- ja hyväksyntäpisteissä, muuttaen token-saldot käytettäväksi rahaksi kaikkialla, missä Mastercard käy.

Kauppa toimii myös suojana pirstaloitumista vastaan. Jos vakaavaluutoista tulee vakiintunut tapa siirtää dollareita globaalisti – erityisesti siellä, missä pankkijärjestelmä on hidas tai kallis – kontrolli tokenien ja pankkitilien välisten yhdyskäytävien hallinnasta muuttuu strategisesti kriittiseksi.

BVNK vahvistaa Mastercardin asemaa juuri tuossa yhdyskäytäväbisneksessä.

Pidemmällä aikavälillä stablecoinit ja maksuverkostot todennäköisesti erikoistuvat pikemmin kuin syrjäyttävät toisensa. Korttiverkostot säilyvät ensisijaisena kuluttajaliittymänä siellä, missä luottamus ja riidanratkaisu ovat keskeisiä.

Vakaavaluutat puolestaan kasvattavat osuuttaan tukkuselvityksessä, rajat ylittävissä yritysmaksuissa ja reaaliaikaisissa tilitysmaksuissa, joissa rahan siirtäminen eri lainkäyttöalueiden ja pankkiaukioloaikojen yli on ydinhaasteena.

”GlobalData ennakoi, että seuraava vaihe saattaa näyttää vähemmän ’kortit vastaan krypto’ -taistelulta ja enemmän modulaariselta rahoitukselta: stablecoinit nopeampana selvityskerroksena, ja verkostot kuten Mastercard tarjoamassa sen päälle identiteettiä, compliancen, hyväksynnän ja riidanratkaisun – paketoiden token-selvityksen luotetuiksi kokemuksiksi ilman, että kauppiailta tai kuluttajilta vaaditaan kryptoasiantuntemusta”, Grandhi toteaa.

Mastercard on käynnistänyt myös globaalin Crypto Partner Program -ohjelman, johon se on rekrytoinut yli sata kryptoyritystä, maksupalveluntarjoajaa ja rahoituslaitosta.