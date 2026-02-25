Circle takoi vakaavaluutalla mahtituloksen, mutta korkoriski varjostaa

Kun Circle Internet Group listautui New Yorkin pörssiin kesäkuussa 2025, osake ampaisi lähes 300 dollariin. Siitä lähtien kurssi on valunut noin 60 dollariin, ja yli puolet listautumisen jälkeisestä arvosta on sulanut pois.

Tiistaina julkistettu neljännen neljänneksen tulos tarjoaa nyt konkreettisia perusteita sille, miksi osake kannattaa ehkä katsoa uudessa valossa.

Yhtiön liikevaihto nousi 770 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisvuodesta kertyi 77 prosenttia, ja analyytikkojen konsensusennuste 745–749 miljoonaa ylittyi reilulla marginaalilla.

Oikaistu käyttökate kertoo yhtiön liiketoiminnan skaalautuvuudesta vielä liikevaihtoa selvemmin. Vuotta aiemmin neljännen kvartaalin oikaistu käyttökate oli noin 33 miljoonaa dollaria, nyt 167 miljoonaa. Kasvuprosentiksi muodostui 412.

Osakekohtainen tulos oli laimennettuna 0,43 dollaria, kun markkinat odottivat 0,15–0,25 dollaria.

Tulosylitys oli siis poikkeuksellisen suuri. Niinpä osake oli pre-market‑kaupankäynnissä yli 15 prosentin nousussa.

Vakaavaluutan kierto paisui vuodessa lähes kaksinkertaiseksi

Circlen liiketoimintamalli on pohjimmiltaan yksinkertainen. Yhtiö laskee liikkeeseen USDC-vakaavaluuttaa, pitää vastineena Yhdysvaltain valtionlainoja ja muita lyhyen koron instrumentteja ja kerää niistä korkotuoton. Mitä enemmän USDC:tä on kierrossa, sitä suurempi tuotto.

Vuoden lopussa USDC:tä oli liikkeessä yli 75 miljardia dollaria. Edellisvuoden luku oli 44 miljardia, joten kasvua kertyi 72 prosenttia. Kvartaalin keskimääräinen kierrossa oleva määrä nousi vielä tätä korkeammaksi, 76 miljardiin, ja lohkoketjussa toteutunut transaktiovolyymi ylsi lähes 12 biljoonaan dollariin.

Reservituotto oli neljänneksellä 733 miljoonaa dollaria, kasvua 69 prosenttia. Samalla reservien tuottoprosentti kuitenkin laski 68 korkopistettä 3,8 prosenttiin. Yhdysvaltain keskuspankki laski ohjauskorkoa kolme kertaa peräkkäin, ja jokainen leikkaus syö suoraan Circlen reservien tuottavuutta.

Toistaiseksi volyymikasvu on peittänyt korkovaikutuksen alleen. Mutta entä jos USDC:n kierrossa oleva määrä tasaantuu samaan aikaan kun korot jatkavat laskuaan? Tähän kysymykseen Circle ei ole vielä joutunut vastaamaan, ja se näkyy myös sijoittajien varovaisuudessa: lyhyeksi myytyjen osakkeiden osuus on noin 12 prosenttia vapaasti vaihdettavasta kannasta.

Coinbase-riippuvuus ja jakelukustannusten taakka

Tulosjulkistuksessa huomio kiinnittyy lukuun, josta Circle ei mielellään puhu kovin paljon. Jakelukustannukset olivat neljännellä kvartaalilla 461 miljoonaa dollaria ja koko vuonna 1,66 miljardia. Nämä ovat pääosin maksuja kumppaneille, erityisesti Coinbaselle, joka vastaa merkittävästä osasta USDC:n jakelua.

Kun liikevaihto oli 770 miljoonaa ja jakelukustannukset 461 miljoonaa, jäljelle jäi 309 miljoonaa. Tätä Circle kutsuu RLDC-luvuksi eli jakelukustannusten jälkeiseksi liikevaihdoksi. Marginaali oli 40 prosenttia, mikä on terve parannus vuodentakaisesta 30 prosentista.

Vuotta aiemman neljänneksen marginaalia tosin painoi kertaluonteinen 60 miljoonan dollarin jakelumaksu.

Jakelukustannusten osuus liikevaihdosta on pysynyt noin 60 prosentissa. Se tarkoittaa, että jokaisesta USDC:n tuottamasta dollarista 60 senttiä menee kumppaneille ennen kuin Circle saa siitä oman siivunsa. Tämä rakenne ei muutu nopeasti.

Uudet tulovirrat lupaavia, mutta pieniä

Muu liikevaihto eli reservituottojen ulkopuoliset tulot kasvoivat neljänneksellä 37 miljoonaan dollariin. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 2,4 miljoonaa, joten suhteellinen kasvu on valtava. Koko vuoden muu liikevaihto nousi 110 miljoonaan.

Silti reservituotot muodostavat yhä noin 95 prosenttia Circlen liikevaihdosta. Muu liikevaihto on ohjelmapalkkioita, tilausmaksuja ja transaktiomaksuja, jotka syntyvät uudemmista infrastruktuurituotteista. Kasvuvauhti on vaikuttava, mutta absoluuttinen taso on vaatimaton suhteessa kokonaisuuteen.

Circle Payments Network on kiinnostavin yksittäinen avaus. Helmikuun 20. päivään mennessä verkostoon oli liittynyt 55 rahoituslaitosta ja 74 kävi läpi arviointiprosessia. Vuositasoinen transaktiovolyymi oli 5,7 miljardia dollaria 30 päivän liukuvan keskiarvon perusteella.

Toinen kehityshanke on Arc, Circlen oma lohkoketju, jonka julkisessa testiverkossa on yli sata osallistujaa. Testausvaiheen transaktiot ovat ylittäneet 166 miljoonaa, ja transaktioiden viimeistely kestää puoli sekuntia.

Circle tavoittelee tuotantokäyttöä vielä tänä vuonna. Se olisi iso askel, mutta testausvaiheen luvut eivät vielä kerro paljoakaan todellisesta kysynnästä.

GENIUS-laki muutti pelin säännöt

Presidentti Donald Trump allekirjoitti heinäkuussa 2025 GENIUS-lain, joka loi ensimmäisen liittovaltion tason sääntelykehyksen dollariin sidotuille vakaavaluutoille. Laki edellyttää liikkeeseenlaskijoilta yksi yhteen -varantoja, säännöllistä raportointia ja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä.

Circlen kannalta laki on suotuisa. Se rajaa vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskun vain hyväksytyille toimijoille ja asettaa ulkomaisille kilpailijoille tiukat vaatimukset. Kilpailevan Tetherin USDT-vakaavaluuttaa ei ole laskettu liikkeelle Yhdysvalloista käsin, ja uuden lainsäädännön alla sen asema Yhdysvaltain markkinoilla on epävarmempi kuin ennen.

Markkinaosuusluvut kertovat jo suunnanmuutoksesta. USDC:n osuus dollaripohjaisista vakaavaluutoista nousi vuoden loppuun mennessä 28 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli noin 24 prosenttia. USDT:n osuus on laskenut samalla aikavälillä alle 60 prosentin.

Joulukuussa Circle sai lisäksi ehdollisen hyväksynnän kansalliselle trust-pankkiluvalle OCC-viranomaiselta. Kumppaneiden joukossa ovat nyt myös Visa, joka avasi USDC-selvityksen yhdysvaltalaisille liikkeeseenlaskijoilleen, ja Intuit, joka aloitti monivuotisen USDC-integraation alustalleen.

Bermudan hallitus ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa maailman ensimmäinen täysin lohkoketjupohjainen kansantalous Circlen infrastruktuurin varaan.

Koko vuosi tappiolla listautumiskulujen takia

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 64 prosenttia 2,7 miljardiin dollariin ja oikaistu käyttökate kaksinkertaistui 582 miljoonaan. Tilikaudelta syntyi kuitenkin 70 miljoonan dollarin nettotappio.

Tappio selittyy lähes kokonaan listautumiseen liittyneellä 424 miljoonan dollarin osakepohjaisella kompensaatiolla. Ilman tätä kertaluonteista erää yhtiö olisi ollut voitollinen.

Vuodelle 2026 Circle ennakoi muun liikevaihdon nousevan 150–170 miljoonaan dollariin ja RLDC-marginaalin pysyvän 38–40 prosentissa. Oikaistut operatiiviset kulut kasvaisivat 570–585 miljoonaan dollariin vuoden 2025 noin 478 miljoonasta. Pidemmän aikavälin tavoitteeksi yhtiö asetti USDC:n kierrossa olevan määrän vuotuiseksi kasvuvauhdiksi 40 prosenttia.

Osaketta seuraavien analyytikkojen keskimääräinen tavoitehinta on 128–130 dollaria, yli kaksinkertainen nykyiseen kurssitasoon nähden. Analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusennusteilla lasketulla P/E-kertoimella osake hinnoitellaan noin tasolla 63x, kun toimialan keskiarvo on reilusti alle 12x.

Ristiriita kertoo siitä, ettei markkina ole yksimielinen. Osa sijoittajista näkee Circlessä tulevan rahoitusinfrastruktuurin kulmakiven, osa taas korkotuottoihin nojaavan liiketoiminnan, jolla ei ole riittävää suojaa laskevia korkoja vastaan.