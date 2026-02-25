Kuluttajat suosivat yhä halvempia käytettyjä autoja. Se rokottaa Kamuxin myyntiä ja katteita.

Kamuxin kauppa ei käy

Kamuxin viime vuoden viimeinen vuosineljännes osoitti jälleen yhtiön perusongelman: alavireiset automarkkinat. Yhtiön myymien autojen määrä laski neljännellä vuosineljänneksellä 6,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli hieman alle 13 900 autoa.

Saksassa myytyjen autojen määrä kasvoi, Ruotsissa se oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla, ja Suomessa myytyjen autojen määrä laski.

Liikevaihto per myyty auto laski noin 15 900 eurosta noin 14 800 euroon.

Konsernin liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä myytyjen autojen määrän ja keskihinnan laskun vuoksi 13,3 prosenttia vertailukaudesta 205 miljoonaan euroon.

Kamux arvioi, että käytettyjen autojen markkina laski vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä vertailuajanjaksosta Suomessa ja Ruotsissa, ja kasvoi hieman Saksassa. Vuonna 2025 käytettyjen autojen kokonaismarkkina Suomessa kasvoi neljä prosenttia vuoteen 2024 verrattuna, mutta kasvu tuli pääosin kuluttajien välisestä alhaisimman hintaluokan autokaupasta.

Kuva: Kamux Oyj.

Autoliikkeiden kautta myytyjen käytettyjen autojen määrä kasvoi Suomessa viime vuonna vain 0,6 prosenttia. Ruotsissa käytettyjen autojen markkina oli edellisvuoden tasolla, ja Saksassa käytettyjä autoja myytiin 0,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Euroopan tasolla käytettyjen autojen myyntihinnat pysyivät viimeisen vuosineljänneksen aikana kolmannen vuosineljänneksen tasolla.

Kamuxin toimintamaissa, erityisesti Saksassa, hinnat nousivat viimeisen vuosineljänneksen aikana. Suomessa käytettyjen autojen hinnat ovat edelleen hieman alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2022 ja vuoden 2023 alussa.

Kuluttajaluottamus oli edelleen maiden pitkän aikavälin keskiarvoja alhaisemmalla tasolla kaikissa Kamuxin toimintamaissa.

Yhtiö arvioi kuitenkin jatkaneensa kappalemäärässä mitattuna käytettyjen autojen markkinajohtajana Suomessa vuonna 2025. Ruotsissa yhtiö arvioi olevansa maan kahdeksanneksi suurin käytettyjen autojen myyjä. Saksassa Kamuxin markkinaosuus käytettyjen autojen myynnissä on edelleen pieni.

”Käytettyjen autojen markkina jatkui vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä haastavana. Kaupankäynti hiljenee tyypillisesti vuoden loppua kohden, ja toimintamaistamme Suomessa ja Ruotsissa markkina myös supistui vertailukauteen verrattuna. Uusien autojen heikon menekin myötä kilpailu käytettyjen autojen kaupassa jatkui kireänä, ja edellisvuoden tapaan näimme markkinoilla loppuvuonna merkittäviä korkotarjouksia”, kertoo Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski.

Kalliokosken mukaan voimakas kilpailu kaikissa toimintamaissa yhdistettynä operatiivista tehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen teki toimintaympäristöstä erityisen haastavan.

”Vuoden lopun volyymikehitys Suomessa oli pettymys”, toimitusjohtaja myöntää.

Bruttokate heikkeni myytyjen autojen määrän laskun ja heikomman autokohtaisen katteen myötä ja oli 17,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 20,2 miljoonaa euroa. Autokohtainen kate laski kaikissa toimintamaissa.

Oikaistu liiketulos painui pakkaselle -1,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli plussalla 0,7 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti 3,1 miljoonan euron positiivista oikaistua liikevoittoa, joten tuloksen sukellus tuli yllätyksenä.

Kamux arvioi vuoden 2026 oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuoteen verrattuna.