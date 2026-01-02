Kryptomarkkinoilla jättimäinen varallisuuden uusjako – Michael Saylorin omaisuudesta suli 2,6 miljardia dollaria

Viime vuosi oli monille kryptosijoittajille karu muistutus siitä, että nousukausien riskistrategiat voivat romahtaa hetkessä.

Kryptovaluuttamarkkinat ovat kääntäneet voimasuhteet päälaelleen. Osa alan huippunimistä on menettänyt miljardeja, kun taas maksujärjestelmien ja stablecoinien eli vakaavaluuttojen rakentajat ovat hyötyneet sääntelyn selkeytymisestä.

Vuonna 2025 kryptomarkkinoilta hävisi satojen miljardien edestä varallisuutta, ja varsinkin Strategy ja sen perustaja Michael Saylor kokivat rajun pudotuksen.

Yhtiön osake romahti yli 47 prosenttia, kun Bitcoinin arvo liukui syksyn huipustaan 87 000 dollariin. Sayloriin henkilöitynyt strategia ostaa yhä lisää Bitcoinia velkavivulla menetti markkinoiden luottamuksen, ja yhtiön markkina-arvo lähestyi jo pelkkien kryptovarojen arvoa.

Samaan aikaan yhtiö joutui kasvattamaan kassareserviään yli kahteen miljardiin dollariin turvatakseen osingot ja velanmaksun.

Siitä huolimatta Strategy jatkoi bitcoin-ostoja joulukuuhun saakka – tosin pääosin osakeanneilla.

Miljardöörien omaisuudet erkanevat eri suuntiin

Myös muut krypton varhaiset tähdet menettivät asemiaan. Cameron ja Tyler Winklevoss, Gemini-pörssin perustajat, näkivät yhteisen nettovarallisuutensa hupenevan lähes 60 prosenttia.

Binancen entinen toimitusjohtaja Changpeng ”CZ” Zhao sen sijaan kärsi vain maltillisista tappioista, ja hänen omaisuutensa arvioidaan edelleen yli 50 miljardin dollarin suuruiseksi.

Täysin toiseen suuntaan liikkuivat stablecoin-markkinoiden veturit.

Jeremy Allaire, Circlen toimitusjohtaja, oli vuoden suurimpia voittajia: hänen omaisuutensa lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Nousu perustui Yhdysvalloissa heinäkuussa hyväksyttyyn GENIUS-lakiin, joka toi selkeän valvontakehyksen dollaripohjaisille stablecoineille, kuten USDC:lle.

Allairen yhtiön USDC-valuutta on vakiinnuttanut asemansa pankkien ja maksulaitosten käytössä, kun viranomaiset ovat alkaneet nähdä stablecoinit osana kriittistä maksuinfrastruktuuria – eivät enää pelkkinä spekulatiivisina instrumentteina.

Spekulaatiosta infrastruktuuriin

Vuosi 2025 jää historiaan käännekohtana, jolloin kryptovaluuttateollisuuden sisällä alkoi selvä eriytyminen. Nopean rikastumisen sijaan markkinat arvottavat nyt liiketoimintamalleja, jotka tuottavat ennustettavaa kassavirtaa ja täyttävät sääntelyn vaatimukset.

Kun Bloombergin mukaan kahdeksan suurinta miljardööriä keräsi neljänneksen koko miljardöörien varallisuuden kasvusta maailmanlaajuisesti, kryptomiljardöörien loisto himmeni.

Alan sisällä vauraus keskittyy nyt yhä selvemmin infrastruktuuria rakentaville toimijoille – niille, jotka myyvät lapioita kultaryntäyksen keskellä.

Kryptomarkkinoiden tulevaisuus näyttää siten yhä enemmän perinteisen rahoitussektorin kaltaiselta. Spekulaatio ei ole kadonnut, mutta sen rinnalle on noussut institutionaalinen realismi: vakaat tuotot, sääntelyn hyväksyntä ja todellinen hyöty loppukäyttäjille.

