Saylorin bitcoin-uhkapeli kääntymässä painajaiseksi

Strategyn perustaja Michael Saylor.

Strategy, aiemmin nimeltään MicroStrategy, on joutunut ahtaalle. Yhtiö on viime vuosina muuttunut ohjelmistoyrityksestä maailman suurimmaksi yritysmaailman bitcoin-omistajaksi, mutta helmikuun 2026 alussa sen strategian riskit ovat konkretisoituneet tavalla, jota yhtiön perustaja Michael Saylor tuskin toivoi.

Bitcoin putosi helmikuun alkupäivinä alle 73 000 dollarin, mikä on alin taso sitten marraskuun 2024. Strategyn osake seurasi perässä ja laski noin 121 dollariin, mikä tarkoittaa yli 72 prosentin pudotusta marraskuun 2024 huippulukemista.

Nyt Bitcoin on painunut jo alle 67 000 dollariin. Strategyn osake noteerataan enää 110 dollarin hintaan, ja osake on tullut huipustaan alas jo yli 80 prosenttia.

Tilanne on yhtiölle poikkeuksellisen kriittinen.

Strategyn bitcoin-omistukset olivat helmikuun alussa ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan tappiollisia, sillä yhtiön keskimääräinen hankintahinta on noin 76 000 dollaria per bitcoin.

Kun kryptovaluutan kurssi painui tämän tason alle, yhtiön valtava salkku muuttui hetkellisesti pakkaselle.

Strategyn hallussa on helmikuun alussa yhteensä yli 710 000 bitcoinia, mikä vastaa yli kolmea prosenttia kryptovaluutan koko tarjonnasta. Omistusten yhteenlaskettu hankintahinta on noin 54 miljardia dollaria. Yhtiö on hankkinut bitcoininsa pääasiassa laskemalla liikkeelle velkaa ja myymällä omia osakkeitaan.

Bitcoinin vankina

Strategyn liiketoimintamalli on poikkeuksellinen pörssiyhtiölle. Vaikka yhtiöllä on yhä analytiikkaohjelmistoliiketoimintaa, sen vuositulot ovat vain noin 460 miljoonaa dollaria. Summa on vaatimaton verrattuna yhtiön kymmenien miljardien bitcoin-salkkuun.

Käytännössä Strategyn osakkeen arvo on lähes täysin riippuvainen bitcoinin hinnasta. Tämä yhteys näkyy kärjistetysti markkinaliikkeissä. Kun bitcoin laski vuoden 2025 aikana vajaat kuusi prosenttia, Strategyn osake putosi lähes 50 prosenttia. Vivutettu altistus kryptovaluutalle voimistaa liikkeet molempiin suuntiin.

Luottoluokittaja S&P Global Ratings antoi Strategylle lokakuussa 2025 B-miinus-luokituksen vakailla näkymillä. Luokittaja totesi, että yhtiö omistaa bitcoineja mutta on velkaa dollareissa. Rakenteellinen ristiriita on ilmeinen, sillä koronmaksut, velanhoito ja etuoikeutettujen osakkeiden osingot maksetaan käteisellä, mutta yhtiön varat ovat kiinni arvoltaan heiluvassa kryptovaluutassa, joka ei tuota kassavirtaa.

Yhtiön perinteinen ohjelmistoliiketoiminta tuottaa vain marginaalista voittoa. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Strategyn tuloksesta valtaosa tuli bitcoinin arvonnoususta, ei varsinaisesta liiketoiminnasta.

MSCI-uhka väistyi

Vuodenvaihteessa sijoittajien huomio kohdistui indeksijätti MSCI:n päätökseen siitä, pitäisikö bitcoin-painotteiset yhtiöt sulkea pois sen pääindekseistä. JPMorgan arvioi, että Strategyn poistaminen indekseistä olisi voinut laukaista jopa 8,8 miljardin dollarin passiiviset myyntivirrat.

MSCI ilmoitti tammikuun 6. päivänä, ettei se toistaiseksi sulje pois niin sanottuja digitaalisten varojen kassayhtiöitä indekseistään. Päätös toi väliaikaisen helpotuksen, ja Strategyn osake nousi jälkimarkkinoilla noin kuusi prosenttia.

MSCI kuitenkin ilmoitti jatkavansa aiheen tutkimista, joten uhka ei ole lopullisesti poistunut.

Helpotus jäi lyhytaikaiseksi. Tammikuun aikana bitcoin jatkoi laskuaan, ja helmikuun alussa Strategyn osake painui jälleen uusiin pohjiin.

Analyytikot leikkaavat tavoitehintoja rajusti

Markkinatunnelman muutos näkyy analyytikkojen arvioissa. Canaccord Genuityn analyytikko Joseph Vafi, joka on ollut yksi Strategyn äänekkäimmistä tukijoista, laski helmikuun alussa osakkeen tavoitehintaa 61 prosentilla 474 dollarista 185 dollariin. Hän säilytti kuitenkin ostosuosituksen ja arvioi, että osakkeessa on yhä merkittävää nousupotentiaalia, mikäli markkinat rauhoittuvat.

Myös muut analyytikot ovat laskeneet arvioitaan. Citigroup pudotti tavoitehintansa 485 dollarista 325 dollariin joulukuussa 2025, ja Mizuho laski omaansa 484 dollarista 403 dollariin tammikuussa 2026.

Strategy julkistaa vuoden 2025 neljännen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona 5. helmikuuta pörssin sulkeuduttua. Analyytikot odottavat noin 119 miljoonan dollarin liikevaihtoa, mikä olisi suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Osakekohtaisen tuloksen osalta arviot vaihtelevat merkittävästi. Osa analyytikoista ennustaa pientä tappiota, osa puolestaan useiden kymmenien dollarien osakekohtaista voittoa. Vaihtelu johtuu siitä, kuinka bitcoinin arvonmuutos kirjataan uusien kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Vuoden 2025 alusta voimaan tulleet käyvän arvon kirjanpitosäännöt edellyttävät, että yhtiö arvostaa bitcoin-omistuksensa markkinahintaan joka neljännes. Tämä on tehnyt tuloksesta äärimmäisen heilahtelevaa. Kolmannella neljänneksellä yhtiö kirjasi 3,9 miljardin dollarin realisoitumattoman voiton, mutta neljännellä neljänneksellä se raportoi 17,4 miljardin dollarin realisoitumattoman tappion bitcoinin hinnan laskettua.

Kestääkö velkapyramidi?

Strategyn rahoitusmalli perustuu jatkuvaan pääsyyn pääomamarkkinoille. Yhtiö tarvitsee vuosittain noin 689–779 miljoonaa dollaria osinkojen ja korkomaksujen hoitamiseen.

Vuoden 2025 lopussa yhtiöllä oli noin 1,4–2,2 miljardin dollarin käteispuskuri, joka riittää arviolta 1,5–2 vuoden maksuihin.

Yhtiön markkina-arvo romahti torstaina 5. helmikuuta 32 miljardiin dollariin, kun taas sen bitcoin-omistusten arvo on noin 50–54 miljardia. Tämä tarkoittaa, että yhtiö hinnoitellaan pörssissä reilusti alle bitcoin-omistusten nettoarvon.

Näin ei ole aina ollut. Aiemmin sijoittajat maksoivat merkittävää preemiota bitcoin-altistuksesta, mutta nyt preemio on kadonnut kokonaan.

Maestron toimitusjohtaja Marvin Bertin tiivisti tilanteen osuvasti: Strategy on lakannut olemasta ohjelmistotarina sinä päivänä, kun bitcoinista tuli 98 prosenttia yhtiön tarinasta. Nykyään se on bitcoin-hedge-rahasto, joka käyttää analytiikkayhtiön pörssitunnusta.

Mikäli bitcoinin hinta jatkaa laskuaan, Strategyn kyky hankkia uutta rahoitusta vaikeutuu. Osakkeiden myynti nykyisellä hintatasolla laimentaa osakkeenomistajien omistuksia entisestään ilman vastaavaa hyötyä.

Mallin kestävyys edellyttää käytännössä bitcoinin hinnan kääntymistä selvään nousuun.

Riskianalyysi osoittaa haavoittuvuutta

Analyytikoiden mukaan Strategyn romahduksen todennäköisyys vuonna 2026 on 10–20 prosenttia. Arviot perustuvat yhtiön vipuun, bitcoinin hintavaihteluihin ja riippuvuuteen pääomamarkkinoista.

Jos bitcoinin hinta pysyisi pitkään alle 50 000 dollarin, yhtiön markkina-arvo voisi painua sen velkojen alle. Ääriskenaariossa, jossa bitcoin laskisi alle 13 000 dollariin, yhtiö voisi ajautua maksukyvyttömyyteen. Vaikka tällainen hintapudotus vaikuttaa kaukaiselta, bitcoinin historiassa on nähty useita 70–80 prosentin romahduksia.

Toisin kuin vuonna 2022 kaatunut FTX, Strategy ei säilytä asiakkaiden varoja. Sen rooli on kuitenkin rakenteellisesti merkittävä, sillä yhtiön hallussa oleva massiivinen bitcoin-osuus tekee siitä potentiaalisesti systeemisen riskin koko kryptomarkkinalle.

Jos yhtiö joutuisi myymään omistuksiaan pakon edessä, seuraukset tuntuisivat laajasti.

Saylorin strategia perustuu siihen, että bitcoin on pitkällä aikavälillä ylivoimainen arvon säilyttäjä. Toistaiseksi vuoden 2026 alku on kuitenkin testannut tätä uskomusta ankarasti.