Sampo rukkaa voitonjaon politiikkaansa uusiksi

Sammon hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen. Kuva: Sampo Oyj.

Sampo-konserni kertoo tiedotteessaan, että se päivittää voitonjakopolitiikkaansa mahdollistaakseen edelleen houkuttelevan yhdistelmän osinkoja ja omien osakkeiden takaisinostoja yhtiön keskittyessä puhtaasti vahinkovakuuttamiseen.

Sampo aikoo vuodesta 2026 alkaen asteittain täydentää progressiivista osinkoaan omien osakkeiden takaisinostoilla siten, että tyypillisenä vuotena takaisinostot edustavat enintään yhtä kolmasosaa operatiiviseen tulokseen perustuvasta voitonjaosta.

Päivitys koskee ainoastaan palautettavan pääoman jakaumaa, eikä sillä ole vaikutusta osakkeenomistajille palautettavan pääoman kokonaismäärään.

Sammon vahva taloudellinen asema sekä vakaa ja kassavirtaa kerryttävä liiketoimintamalli huomioiden Sammon hallitus uskoo edelleen, että vuosittain noin 90 prosenttia konsernin operatiivisesta tuloksesta on perusteltua palauttaa osakkeenomistajille.

Samalla kun vuotuisten takaisinostojen osuutta kasvatetaan, Sampo sitoutuu edelleen jakamaan progressiivista osinkoa suurin piirtein viime vuosien kehityksen mukaisesti. Haastavina vuosina konsernin tavoitteena on pitää osakekohtainen osinko vakaana.

”Johtavana Pohjoismaiden ja Ison-Britannian henkilöasiakkaisiin ja pk-yritysasiakkaisiin keskittyneenä vahinkovakuutuskonsernina Sampo tuottaa runsaasti vakaata ja tasaisesti kasvavaa kassavirtaa. Näin ollen harkittu ja kurinalainen pääomanallokointi on tärkeä osa omistaja-arvonluontia”, kertoo Sammon sanoo hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen.

Mäkisen mukaan päivitys voitonjakopolitiikkaan mahdollistaa sen, että Sampo voi tarjota luotettavaa ja kasvavaa tulovirtaa progressiivisen perusosingon muodossa yhdistettynä mahdollisuuteen uudelleensijoittaa konsernin houkutteleviin pitkän aikavälin näkymiin omien osakkeiden takaisinostojen kautta.

”Uskon, että tämä tarjoaa houkuttelevan kokonaisuuden monipuoliselle sijoittajakunnallemme”, hän toteaa.

Yhtiö on käytännössä matalariskinen vakuutuskonserni, jolla on rajallisesti tarvetta pitää pääomia taseessa suuria kasvuhankkeita tai yritysostoja varten. Sammon oma pääomatuottotavoite ja alennettu vakavaraisuustavoite kertovat, että yhtiö haluaa pitää taseen tehokkaana eikä kerätä ylikapasiteettia.

Kun vakuutusliiketoiminnan kassavirta on ennustettava ja vakaa, “ylimääräinen” pääoma nähdään omistajille paremman tuoton tuottavana, jos se palautetaan eikä pidetä matalatuottoisissa sijoituksissa yhtiön sisällä.