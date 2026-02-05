Wärtsilä vastaa kasvavaan moottorien kysyntään jätti-investoinnilla Suomeen

Teknologiayhtiö Wärtsilä kertoi keskiviikkona investoivansa noin 140 miljoona euroa laajentaakseen tuotantokapasiteettiaan 35 prosentilla Sustainable Technology Hub (STH) teknologiakeskuksessa Vaasassa ja siihen liittyvässä maailmanlaajuisessa toimitusketjussaan.
Wärtsilän oman tuotantokapasiteetin lisäksi laajennus vahvistaa siihen liittyvän maailmanlaajuisen toimitusketjun kapasiteettia sekä Wärtsilän kyvykkyyttä vastata energia- ja merenkulkumarkkinoiden kasvavaan kysyntään.
Kapasiteettilaajennuksen ansiosta yhtiö pystyy kasvattamaan moottoritoimitusten volyymia ja pitkällä aikavälillä tukemaan paremmin sekä asiakkaiden tarpeita että jatkuvaa liiketoiminnan kasvua.
Uusi tuotantokapasiteetti asennetaan huhtikuussa 2025 julkistettuun STH:n laajennukseen, ja se on määrä ottaa käyttöön vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä.
”Teollisuuden sähköistyminen, lisääntyvä viilennyksen tarve ilmaston lämpenemisen seurauksena sekä datakeskusten ennennäkemättömän nopea laajeneminen lisää voimakkaasti luotettavan sähkön kysyntää”, kertoo Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall.
Agnevallin mukaan muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa on tarvetta uusia vanhenevaa voimalainfrastruktuuria, samalla kun uusiutuvan energian osuus maailman kaikista voimanlähteistä kasvaa ja kiihdyttää energiajärjestelmiä vakauttavan säätövoiman kysyntää.
”Asiakkaat valitsevat yhä useammin Wärtsilän luotettavat, joustavat ja energiatehokkaat moottoriteknologiat silloin, kun pitää vastata muuttuvien energiavaatimusten mukanaan tuomiin haasteisiin.”
Samaan aikaan myös varustamot priorisoivat polttoainejoustavuutta ja -tehokkuutta turvatakseen kilpailukykynsä ja pystyäkseen noudattamaan muuttuvia merenkulkualan vaatimuksia pitkällä aikavälillä.
”Laajentamalla tuotantokapasiteettiamme Sustainable Technology Hub teknologiakeskuksessamme ja siihen liittyvässä toimitusketjussamme vahvistamme toimintaamme kasvua varten. Lisäksi lujitamme Wärtsilän roolia sekä energia- että merenkulkualan asiakkaidemme pitkäaikaisena kumppanina, tuemme näiden alojen muuttuvia tarpeita ja edistämme niiden hiilineutraaliutta,” Agnevall kertoo.
Vuonna 2022 avatun Sustainable Technology Hubin tämänhetkinen pinta-ala on 90 000 neliömetriä ja se työllistää yli 2 000 alan ammattilaista.
STH on yhteistyön, innovaation ja kumppanuuden keskus, jossa toisensa kohtaavat niin Wärtsilän asiantuntijat, asiakkaat, teknologiakumppanit kuin oppilaitokset.
Kaikki Wärtsilän tuoteportfolion moottorimallit valmistetaan STH:ssa, jonka tiloissa toimii myös koulutuskeskus sekä yksi Wärtsilän etävalvontakeskuksista, joka palvelee asiakkaita ympäri maailmaa.
Ilmoitettuaan Sustainable Technology Hubin perustamisesta vuonna 2018 Wärtsilä on investoinut keskukseen yli 400 miljoonaa euroa.
Wärtsilä laajentaa Sustainable Technology Hubia parhaillaan uudella toimistorakennuksella. Vuoden 2026 ensimmäisen puoliskosta lähtien yhtiön kaikki 3 800 Vaasan työntekijää työskentelevät samoissa tiloissa.
Huhtikuussa 2025 Wärtsilä ilmoitti investoivansa 50 miljoonaa euroa STH:n tuotekehitys- ja testaustoimintojen tilojen laajentamiseen. Suunnitelmien mukaan vuonna 2028 käyttöön tuleva lähes 11 000 neliömetrin laajennus sisältää uudet tuotantotilat.