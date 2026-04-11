Datakeskusten sähköntarve ja energiamurros ruokkivat Wärtsilän tuloskasvua – konsensus odottaa miljarditulosta

Wärtsilän vuosi 2025 päättyi ennätyslukemiin. Liikevaihto nousi 6,91 miljardiin euroon, vertailukelpoinen liiketulos 829 miljoonaan euroon ja rahavirta kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen. Analyytikkojen mielestä parasta on kuitenkin vasta edessä.
Vara Researchin kokoaman konsensusennusteen mukaan analyytikot odottavat yhtiön tilauskannan kasvavan kuluvana vuonna lähes 9,7 miljardiin euroon, kun se viime vuoden lopussa oli noin 8,25 miljardia euroa. Liikevaihdon odotetaan nousevan maltillisesti 6,95 miljardiin euroon viime vuoden 6,91 miljardista eurosta.
Oikaistu liikevoitto sen sijaan kasvaisi selvästi reippaammin, 900 miljoonaan euroon viime vuoden 829 miljardista eurosta.
Merkittävin viesti piilee vuoden 2027 ennusteissa. Konsensus odottaa jo miljardin euron operatiivista liikevoittoa, mikä tarkoittaisi yli 20 prosentin kasvua kahden vuoden takaisesta.
Vahvat kasvunäkymät ovat vakuuttaneet myös sijoittajat.
Wärtsilän osake on kivunnut vuodessa jo yli 140 prosenttia. Kuluvan vuoden 1,13 euron oikaistun osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella osakkeen P/E-kerroin on jo varsin korkea 32x. Kasvuodotuksia on siis leivottu osakkeen hintaan.
Tulosennusteiden nousu heijastaa ennen kaikkea kahta tekijää: datakeskusten räjähdysmäistä sähköntarvetta ja energiamurroksen jatkuvaa etenemistä. Kumpikin trendi ruokkii kysyntää juuri sellaisille tasapainottaville voimantuotantoratkaisuille, joihin Wärtsilän keskinopeisiin moottoreihin perustuva teknologia on suunniteltu.
Yhtiö itse ennakoi kuluvan vuoden kysyntäympäristön pysyvän merenkulussa viime vuoden tasolla ja paranevan energialiiketoiminnassa. Tosin konsernijohtaja Håkan Agnevall varoitti tilinpäätöstiedotteessa geopoliittisen epävarmuuden tuomista riskeistä.
Datakeskukset avaavat uuden tulovirran
Datakeskusmarkkina on noussut Wärtsilän kasvutarinan ytimeen yllättävän nopeasti. Vuoden 2025 aikana yhtiö varmisti Yhdysvalloissa kaksi suurta projektia, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 789 megawattia. Vuoden 2026 alussa seurasi vielä 507 megawatin tilaus yhdysvaltalaiselta sähköyhtiöltä.
Helmikuussa järjestetyssä sijoittajapuhelussa johto kertoi datakeskushankkeiden projektiaihioiden kasvaneen noin 50 prosenttia puolessa vuodessa. Erityisen vilkasta aktiviteetti on niin sanotussa off-grid-segmentissä, jossa datakeskukset tarvitsevat omaa sähköntuotantoa verkon ulkopuolella.
Wärtsilän kannalta olennaista on, että perinteisten kaasuturbiinitoimittajien tilauskirjat ovat täynnä. Se on avannut keskinopeille moottoreille pääsyn markkinalle, jolla ne eivät aiemmin olleet vakiintuneita toimijoita. Energialiiketoimintaa johtava Anders Lindberg myönsi helmikuun sijoittajapuhelussa, että Wärtsilän moottoriteknologia on monille yhdysvaltalaisasiakkaille yhä tuntematon vaihtoehto turbiineihin verrattuna.
Tilausten toimitukset alkavat kiihtyä vuonna 2027, ja niiden odotetaan tukevan sekä laitemyynnin että myöhemmin palveluliiketoiminnan kasvua. Inderesin analyytikot ovat arvioineet pelkän ensimmäisen suuren datakeskustilauksen nostavan vuoden 2027 liikevaihtoa noin neljä prosenttia.
Energiamurros ja merenkulku kannattelevat perusliiketoimintaa
Datakeskusten ohella Wärtsilän kasvua tukee laajempi rakenteellinen muutos energiamarkkinoilla. Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa sähköjärjestelmissä tarvitaan lisää tasapainottavaa tuotantokapasiteettia, jota Wärtsilän moottorivoimalaitokset ja akkuihin perustuvat varastointijärjestelmät tarjoavat.
Merenkulussa yhtiö hyötyy päästösääntelyn kiristymisestä. EU:n päästökauppa ja FuelEU Maritime -asetus koskevat jo arviolta 15–20 prosenttia maailman meriliikenteestä. Wärtsilä on tuonut markkinoille ammoniakkimoottorin, jonka se kertoo vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia dieselmoottoriin verrattuna, ja sai tammikuussa 2026 ratkaisulleen ensimmäisen kaupallisen tilauksen norjalaiseen rahtialukseen.
Merenkulku on Wärtsilän suurin yksittäinen liiketoiminta-alue, ja segmentin laitetilauskertymä kasvoi viime vuoden toisella puoliskolla voimakkaasti.
Kenties tärkeintä on, että palveluliiketoiminnan liikevaihto on pysynyt vakaana ja vastaa yli puolet konsernin kokonaisliikevaihdosta. Palvelumyynnin katteet ovat perinteisesti selvästi laitemyyntiä korkeammat.
Portfolion keventäminen on niin ikään tukenut yhtiön tulosparannusta. Vuoden 2025 aikana Wärtsilä myi kolme liiketoimintayksikköä ja eriytti energian varastoinnin omaksi segmentikseen. Tavoitteena on keskittyminen kannattaviin ydinalueisiin.
Riskejä ei voi sivuuttaa
Kasvunäkymien kirkkauden vastapainona on syytä huomata energian varastointi -liiketoiminnan vaikeudet. Yhdysvaltojen tullit ovat heikentäneet segmentin kilpailukykyä, ja vuoden 2025 alhainen tilauskertymä aiheuttaa johdon omien sanojen mukaan merkittäviä kannattavuuspaineita. Yhtiö tarvitsee uusia tilauksia kattaakseen liiketoiminnan kiinteät kustannukset.
Arvostus on niin ikään venynyt korkeaksi. Inderesin analyytikko Pauli Lohi on huomauttanut, että nykyinen osakekurssi edellyttää datakeskuskysynnän jatkuvan useita vuosia eteenpäin. Mikäli datakeskusvetoinen uuslaitemyynti hiipuisi vuosikymmenen lopulla, tuloskasvun jatkaminen kävisi selvästi vaikeammaksi.
Analyytikkojen ennusteisiin on lisäksi leivottu sisään oletus uuslaitemyynnin marginaalien paranemisesta kasvavan volyymin myötä. Se ei välttämättä toteudu, sillä laitemyynnin kannattavuus on rakenteellisesti palvelumyyntiä heikompaa. Bank of America tosin nosti tammikuussa Wärtsilän tavoitehinnan 35 euroon arvioiden, että juuri energialiiketoiminnan marginaalit voivat yllättää positiivisesti.
Wärtsilän ensimmäisen vuosineljänneksen tulos julkaistaan huhtikuun lopulla, ja markkinat seuraavat erityisesti tilauskannan kehitystä datakeskussegmentissä.
