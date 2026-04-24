Wärtsilän datakeskusliiketoiminta porskuttaa – taas jättitilaus

Datakeskusmarkkina on noussut Wärtsilän kasvutarinan ytimeen yllättävän nopeasti. Vuoden 2025 aikana yhtiö varmisti Yhdysvalloissa kaksi suurta projektia, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti oli 789 megawattia. Vuoden 2026 alussa seurasi vielä 507 megawatin tilaus yhdysvaltalaiselta sähköyhtiöltä.

Helmikuussa järjestetyssä sijoittajapuhelussa johto kertoi datakeskushankkeiden projektiaihioiden kasvaneen noin 50 prosenttia puolessa vuodessa. Erityisen vilkasta aktiviteetti on niin sanotussa off-grid-segmentissä, jossa datakeskukset tarvitsevat omaa sähköntuotantoa verkon ulkopuolella.

Nyt yhtiö kertoo toimittavansa sähköverkosta riippumattoman ratkaisun tuottamaan energiaa uuteen, parhaillaan rakenteilla olevaan datakeskukseen Teksasissa, Yhdysvalloissa.

Valmistuttuaan 790 megawatin voimalaitos toimii 42:lla maakaasua käyttävällä Wärtsilä 50SG -moottorilla. Valitsemalla ensisijaiseksi sähköntuotantoratkaisuksi Wärtsilän moottorit datakeskus varmistaa nopean pääsyn luotettavaan sähköön.

Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2026 toisella neljänneksellä.

Teksas on keskeinen alue tekoälymallien koulutukselle ja laajamittaiselle infrastruktuurirakentamiselle, ja osavaltiolla on kiireellinen tarve sähkölle, jota sähköverkko ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan riittävästi. Wärtsilän mukaan sen moottorit tarjoavat hyväksi todetun, tehokkaan ja luotettavan ratkaisun suurten datakeskushankkeiden nopeasti kehittyviin vaatimuksiin.

Miksi Wärtsilän moottorit?

Wärtsilän moottorit valittiin kilpailevien teknologioiden sijaan useista syistä. Näihin kuuluu kyky toimia täydellä teholla myös noin 38 celsius-asteen lämpötiloissa, mikä on kriittinen ominaisuus Teksasin olosuhteissa optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Lisäksi noin 6 800 kilowattitunnin ominaislämpökulutuksen ja noin 50 prosentin hyötysuhteen ansiosta Wärtsilän korkean hyötysuhteen moottorit alentavat merkittävästi polttoainekustannuksia ja takaavat matalat voimalaitospäästöt. Tämä myös auttaa datakeskuskehittäjiä täyttämään päästövaatimukset ja nopeuttaa ympäristö- ja viranomaislupaprosesseja.

”Wärtsilän ensisijaiset sähköntuotantoratkaisut tarjoavat datakeskuskehittäjille merkittäviä etuja: ne takaavat jatkuvan ja luotettavan ensisijaisen voimantuotannon samalla, kun veden ja polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempää kuin perinteisissä vaihtoehdoissa. Lisäksi ratkaisumme mahdollistavat nopean tehonnoston ja tarjoavat luotettavan ja kestävän perustan sähkön saatavuudelle, mikä on elintärkeää tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoille”, kertoo Wärtsilä Energian johtaja ja Wärtsilän johtokunnan jäsen Anders Lindberg.

Lindbergin mukaan modulaaristen moottorivoimalaitosten ansiosta sähköntuotantokapasiteettia on helppo kasvattaa ja siksi ne soveltuvat erinomaisesti nopeasti kasvavalle datakeskusmarkkinalle.

Toimitus vasta vuonna 2028

Teksasissa on harvinainen yhdistelmä laajoja maakaasuvarantoja, kattava energiainfrastruktuuri ja nopeasti kasvavaa uusiutuvan energian kapasiteettia, mikä on ihanteellinen perusta suurten datakeskusten kehittämiselle. Wärtsilän mukaan tähän toimintaympäristöön sen joustava moottoriteknologia soveltuu erinomaisesti tarjoamalla luotettavaa, säädettävää sähköntuotantoa, joka voidaan saumattomasti yhdistää uusiutuviin energialähteisiin.

Teksasin hyödyt energiantuotannossa ja Wärtsilän hyväksi todettu moottorialusta antavat datakeskuskehittäjille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa luottavaisin mielin. Kun datakeskus myöhemmin liitetään sähköverkkoon, sitä voidaan myös hyödyntää uusiutuvan energian tasapainottamiseen sähköverkossa.

Wärtsilän moottoreiden toimitus on suunniteltu vuodelle 2028, ja voimalaitoksen odotetaan olevan täysin toiminnassa loppuvuodesta 2029. Kyseessä on Wärtsilän viides datakeskuksiin liittyvä tilaus Yhdysvalloissa ja ensimmäinen Teksasissa.

Kaikkiaan Wärtsilä on tähän mennessä myynyt yli 2,4 gigawattia sähköntuotantokapasiteettia yhdysvaltalaisille datakeskuksille.