SRV tekee käännettä

SRV Yhtiöt julkisti positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nostaa arviota vuoden 2026 liikevaihdosta ja operatiivisesta liikevoitosta. Ohjeistuksen tarkentamisen syynä on alkuvuoden ennakoitua parempi tilauskertymä ja kehitysvaiheessa olevien hankkeiden positiivinen etenemistahti.

Positiivinen tulosvaroitus on toinen tänä vuonna. Yhtiö nosti arviota vuoden 2025 liikevaihdosta ja tarkensi arviota operatiivisen liikevoiton osalta tammikuussa.

Yhtiön vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 800 miljoonaa euroa, kun aiempi ohjeistus oli 650-750 miljoonaa euroa. Operatiivisen liikevoiton yhtiö odotta ylittävän vuoden 2025 tason.

Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 706 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön alkuvuoden liikevaihto tulee yhtiön tilinpäätöstiedotteessa kuvatulla tavalla olemaan vielä matala johtuen alhaisesta tilauskannasta vuoden 2025 lopussa. Alkuvuoden 2026 aikana voitettujen hankkeiden ja kehitysvaiheessa olevien hankkeiden alkaessa kerryttää liikevaihtoa ja katetta tulos painottuu vuoden loppupuoliskolle vielä ennakoitua voimakkaammin.

SRV:n viime vuosi oli vaikea.

Konsernin liikevaihto painui 706 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 746 miljoonaa — laskua kertyi 5,4 prosenttia. Operatiivinen liikevoitto puolittui lähes samassa suhteessa: 10,3 miljoonasta 6,8 miljoonaan euroon.

Heikon tuloksen taustalla oli ennen kaikkea asuntorakentamisen tyrehtyminen. Vuoden aikana ei valmistunut yhtäkään uutta omaperusteista hanketta, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että yhtiö rakensi lähes yksinomaan toisten tilauksesta. Urakointi pitää koneen käynnissä, mutta ei juuri kasvata tulosta — kate jää väistämättä ohueksi verrattuna omaan hankekehitykseen.

Uusien sopimusten virta ehtyikin huolestuttavasti. Tammi–joulukuussa allekirjoitettiin 438 miljoonan euron edestä uusia sopimuksia, kun edellisvuonna luku oli 691 miljoonaa. Tosin tilauskannan pienenemiseen vaikutti joulukuussa toteutunut SRV Infra Oy:n myynti, mikä laski tilauskantaa noin 60 miljoonaa euroa.

SRV Yhtiöt julkaisee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen 7. toukokuuta.