Rakennusyhtiö SRV nostaa arviota vuoden 2025 liikevaihdosta ja tarkentaa arviota operatiivisen liikevoiton osalta.

Vaikean tuloskauden jälkeen SRV:n positiivinen tulosvaroitus kiidätti osaketta

SRV:n ohjeistuksen tarkentamisen syy on käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua etupainotteisempi liikevaihdon kertymä loppuvuoden aikana.

Yhtiö arvioi vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 700-715 miljoonaa euroa, kun aiempi arvio oli 650-680 miljoonaa euroa. Operatiivisen liikevoiton yhtiö odottaa olevan 6,0-7,5 miljoonaa euroa, kun aiemmassa ohjeistuksessa SRV odotti operatiivisen liikevoiton olevan positiivinen.

Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 746 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 10,3 miljoonaa euroa.

Positiivinen tulosvaroitus sai SRV:n osakkeen maanantaina 6,9 prosentin nousuun poikkeuksellisen kovalla vaihdolla. Tiistaina osake kuitenkin pakitti 2,6 prosenttia.

SRV:n vuoden 2025 heinä-syyskuun tuloskausi oli vaikea.

Rakennusliikkeen viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 160 miljoonaan euroon, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi aiemmin. Operatiivinen liikevoitto supistui voimakkaasti, 1,3 miljoonaan euroon vertailukauden 4,5 miljoonasta eurosta.

Heikentyminen johtui sekä toimitila- että asuntorakentamisen alhaisemmista volyymeista.

​Myös projektikannan rakenne painoi kannattavuutta. Yhtiön liikevaihto koostui lähes yksinomaan urakoinnista, kun taas omakehitteisten hankkeiden osuus jäi hyvin vähäiseksi. Asuntorakentaminen oli käytännössä tyhjäkäynnillä, mikä heikensi tulostasoa odotettua enemmän. Positiivisena tekijänä infrarakentamisen katekertymä jatkui vahvana.

​SRV:n tilauskanta pysyi kuitenkin vakaana. Tulouttamaton tilauskanta oli 931 miljoonaa euroa, mikä laski vertailukaudesta mutta säilyi edelliseen neljännekseen nähden vakaana. Lisäksi yhtiöllä oli voitettuja ja sidottuja, vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita noin 1,1 miljardin euron arvosta.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiö on kertonut useista suuremmista toimitilarakentamisen urakkasopimuksista.

SRV julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 11. helmikuuta.