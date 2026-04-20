Robit julkisti ison tulosyllätyksen – osake kiitää

Kallio- ja maaporauksen kulutusosia kaivos- ja rakennusmarkkinoille valmistava Robit julkisti maanantaina tammi-maaliskuun tulosraporttinsa.
Yhtiön roima tulosparannus sai osakkeen lähes 19 prosentin nousuun maanantaina noin kello 17.30 mennessä.
Yhtiön mukaan sen viimeisten kuukausien aikana tehdyt panostukset myyntiin vaikuttivat positiivisesti katsauskaudella, vaikka markkinakysyntä pysyi ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2025 lopun tasolla.
Robitin saadut tilaukset kasvoivat positiivisesti katsauskaudella nousten 24,1 miljoonaan euroon, kasvua 19,4 prosenttia vertailukauteen. Robitin liikevaihto säilyi ensimmäisellä neljänneksellä lähes vertailukauden tasolla ja oli 21,3 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnoittain tarkasteltuna eniten kasvoi Geotechnical-liiketoiminta, jonka liikevaihto nousi 52,8 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 3,0 miljoonaa euroa, kun taas Top Hammer -liikevaihto laski 15,0 prosenttia päätyen 12,9 miljoonaan euroon.
Liikevaihdon kehitys vaihteli markkina-alueittain. Americas-alueella liikevaihto kasvoi 30,9 prosenttia. Muilla markkina-alueilla liikevaihto laski: Australasia-alueella 25,7 prosenttia, Asiassa 19,9 prosenttia ja EMEA-alueella 3,3 prosenttia. Australasia- ja EMEA-alueilla liikevaihdon lasku johtui pääosin Top Hammer -liiketoiminnasta.
Tulosparannus oli huomattava. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli vain 0,6 miljoonaa euroa.
Yhtiötä seuraava analyysitalo Inderes odotti vain 0,6 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa, joten siihen nähden tulosyllätys oli suuri.
Yhtiön mukaan kannattavuuteen vaikuttivat hyvällä tasolla säilyneet myyntikatteet, vuoden 2025 aikana suoritetut toimintamallin muutokset alentaen kiinteitä kustannuksia ja positiivisesti kehittyneet valuuttakurssit.
”Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana panostimme myyntiaktiivisuuden kasvattamiseen, jälleenmyyjien tukemiseen asiakasrajapinnassa sekä toimintakulttuurin kehittämiseen tehokkuuden parantamiseksi. Tehdyt panostukset myyntiin vaikuttivat jo katsauskaudella, kun liikevaihdon kehitys parani edellisiin neljänneksiin verrattuna, vaikka liikevaihto oli edelleen likimain samalla tasolla vertailukauteen verrattuna”, toteaa toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.
Kuusilehdon mukaan Down the Hole -liiketoiminnassa toteutui useita myyntihankkeita ja toimituksia, jotka tukivat liikevaihdon kehitystä.
Geotechnical-liiketoiminnassa kasvu tuli toimitusjohtajan mukaan useilta markkinoilta, ja sitä tukivat loppuasiakkaiden projektitilauskanta sekä datakeskushankkeiden aktiivisuus.
Top Hammer -liiketoiminnassa Robit allekirjoitti jatkosopimuksen merkittävän pohjoismaisen kaivoksen kanssa, mikä vahvistaa yhtiön asemaa kokonaistoimittajana kaivosteollisuudessa, Kuusilehto kertoo.
Robitin markkinaympäristöön on alkuvuoden vaikuttanut volframin hinnan voimakas nousu.
”Volframi on keskeinen raaka-aine porakruunuissa käytettävissä kovametallinastoissa, ja kustannusnousua onkin siirretty lopputuotteiden hintoihin. Pohjois-Amerikan tuontitullien osalta tilanne stabiloitui katsauskauden aikana, mutta toimintaympäristöön liittyvää epävarmuutta seurataan edelleen”, Kuusilehto toteaa.
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Robit panosti myyntiaktiivisuuden kasvattamiseen, jälleenmyyjien tukemiseen asiakasrajapinnassa sekä toimintakulttuurin kehittämiseen tehokkuuden parantamiseksi.
”Strategiamme mukaisesti kasvamme jälleenmyyjien kautta, ja tämänkin työn merkitys korostuu päivittäisessä tekemisessä myös jatkossa”, Kuusilehto toteaa.
Yhtiön ohjeistus säilyy ennallaan: Robit arvioi vuoden 2026 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan vuoteen 2025 verrattuna.
Ohjeistus perustuu arviolle, että kaivosteollisuuden kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja rakennusteollisuuden kysyntä kehittyy positiivisesti vuoden 2026 toisella puoliskolla. Ohjeistus perustuu oletukselle, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2025 lopun tasosta eikä mahdolliset tuontitullit merkittävästi heikennä yhtiön suhteellista kilpailukykyä avainmarkkinoilla.
Voit kommentoida ilman käyttäjätiliä kirjoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen. Halutessasi voit myös kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun, jolloin kommenttisi tallentuvat omaan käyttäjäprofiiliisi ja kommentointi helpottuu jatkossa.