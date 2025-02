Robit yllätti tuloskestävyydellä, osake vahvassa nousussa

Helsingin pörssin vähemmän tunnettuihin pienyhtiöihin kuuluva Robit valmistaa ja toimittaa porakalustoa kaivos-, rakennus- ja infrastruktuurialoille. Yhtiö keskittyy erityisesti kovametallisia porakruunuja, poraputkia ja muita poraustarvikkeita sisältäviin tuotteisiin.

Konsernin liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä vertailukaudesta 6,6 prosenttia 21,4 miljoonaan euroon.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiön tilaukset laskivat vertailukaudesta 12,3 prosenttia 19,6 miljoonaan euroon.

Yhtiön liikevaihto kasvoi EMEA- ja Asia-alueella, jossa Robit onnistui voittamaan useita projekteja Geotechnical-liiketoiminnassa sekä kasvamaan kaivossegmentissä erityisesti Afrikassa. Yhtiöllä on myös uusia tunnelinlouhintaprojekteja sekä Euroopassa että Aasiassa.

Muilla markkina-alueilla liikevaihto laski vertailukaudesta, kun asiakkaiden päätöksenteko viivästyi useissa hankkeissa. Asiakaskysyntä oli matalalla rakennus-, tutkimusporaus- ja kaivonporaussegmentissä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 50 prosenttia ja liikevaihto oli katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on reiänpohjavasaraporaus, jota käytetään esimerkiksi avolouhoksissa, kaivojen porauksessa ja öljy- ja kaasuteollisuudessa. Liikevaihto laski aiemmin tilikaudella päättyneen asiakassopimuksen takia, jota ei täysin kyetty korvaamaan muilla asiakkuuksilla ja matalalla pysyneestä kysynnästä.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 0,7 miljoonaa euroa.

Viimeisellä vuosineljänneksellä konserni pystyi siis säilyttämään vertailukelpoisen liiketuloksen kannattavuuden samalla tasolla kuin vertailukaudella liikevaihdon laskusta huolimatta.

Analyysitalo Inderes odotti vain 0,1 miljoonan euron vertailukelpoista liiketulosta, joten tuloskehitys oli selvästi Inderesin odotuksia parempi. Tulosyllätys saikin Robitin osakkeen 9,7 prosentin nousuun Helsingin pörssissä noin kello 16.25.

Robitin toimitusjohtaja Arto Halonen kertoo, että markkinakysyntä pysyi vuoden 2024 aikana kaivosteollisuudessa hyvällä tasolla, mutta rakennusteollisuuden kysynnässä odotettua käännettä parempaan ei tapahtunut. Myös tutkimusporauksen kysyntä heikkeni.

Halosen mukaan haastavassa markkinatilanteessa yhtiö onnistui kuitenkin kasvamaan sekä Top Hammer – että Geotechnical-liiketoiminnoissa.

”Liikevaihdon lasku tuli kokonaisuudessaan Down the Hole -liiketoiminnasta, joka kärsi heikosta rakennusteollisuuden kysynnästä sekä merkittävän toimitussopimuksen päättymisestä vuoden 2024 aikana, jota ei onnistuttu korvaamaan täysimääräisesti uusilla asiakkuuksilla”, toimitusjohtaja kertoo.