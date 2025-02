Kiertotalousyhtiö rakentaa jätti-investoinnilla vientiliiketoimintaa

Kuva: Syklo Oy.

Oulun Energia -konserniin kuuluva Syklo Oy hakee vahvaa kasvua investoimalla uuteen kiertotalouskeskittymään Hyvinkäällä. Syklo tiedotti noin vuosi sitten suunnittelevansa Suomen suurimman muovinkierrätyslaitoksen rakentamista Hyvinkäälle.

Nyt yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on tehnyt investointipäätöksen hankkeen käytännön toteutuksesta. Laitoskokonaisuuden toiminnan on tavoite alkaa jo vuoden 2026 alkupuolella.

Suunnitteluvaiheessa hankkeen mittakaava kasvoi merkittävästi, sillä samaan kiertotalouskeskittymään nousee muovinkierrätyslaitoksen lisäksi myös alan uusinta teknologiaa hyödyntävä biokomposiittilaitos.

Yhteishanke on mittakaavassaan kansainvälisesti ainutlaatuinen ja nostaa Suomen kiertotalousosaamisen uudelle tasolle.

Muovinkierrätyslaitos yksinään nostaa Suomen muovinkierrätyskapasiteettia 50 prosentilla. Jatkossa suomalaista jätevirtaa pystytään käsittelemään enemmän kotimaisesti ja jätevirrasta pystytään luomaan uusia ja markkinoiden laadukkaimpia raaka-aineita teollisuuden käyttöön.

”Tavoitteenamme on kasvattaa kiertotaloutta yhtenä suomalaisen viennin kärkenä. Suomen kierrätysaste on ollut pitkään Euroopan heikoimpia. Tällä investoinnilla käännämme koko maan suunnan”, kertoo Syklon toimitusjohtaja Teemu Koskela.

Yhteisinvestointi yhdistää muovinkierrätyksen ja biokomposiitin valmistuksen

Hyvinkään kiertotalouskeskittymän uusi laitoskokonaisuus yhdistää muovinkierrätyksen ja biokomposiitin valmistuksen. Yhteisinvestointi mahdollistaa merkittävät ympäristö- ja taloushyödyt.

Uusi laitoskokonaisuus vähentää Suomen laskennallisia kasvihuonepäästöjä yli 160 000 tonnia vuositasolla, joka vastaa noin 0,3-0,5 prosenttia koko maan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä.

Lisäksi muovinkierrätyslaitos mahdollistaa jopa 25 miljoonan euron vuotuiset säästöt Suomen valtiontaloudelle EU:n muovijätemaksun vähenemisen seurauksena. Säästöt perustuvat huonolaatuisten muovivirtojen kierrätyskapasiteetin merkittävään nousuun.

Muovinkierrätyslaitoksen lopputuotteena saatavaa Sykloplast kierrätysmuovigranulaattia myydään suoraan asiakasyrityksille muoviteollisuuteen. Samaa kierrätysmuovigranulaattia voidaan lisäksi käyttää raaka-aineena viereen rakentuvassa biokomposiittilaitoksessa.

Granulaatti, tunnettu myös nimellä muovirae tai muovipelletti, on muovin raaka-ainemuoto, jota käytetään laajasti muoviteollisuudessa. Se on raemainen muovin muoto, joka on suunniteltu erityisesti kestomuovituotteiden valmistukseen eri teollisuuden aloilla.

”Laitosten välillä on useita synergiaetuja. Biokomposiittilaitos käyttää raaka-aineenaan muovinkierrätyksessä syntyvää granulaattia, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja mahdollistaa laadullisesti korkeatasoisen lopputuotteen valmistamisen. Syklon omalla patentilla valmistettu biokomposiitti on teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden parasta”, Koskela summaa.

Muovinkierrätyslaitos, joka hyödyntää skotlantilaisen Impact Recyclingin kehittämää alallaan uniikkia muovinlajitteluteknologiaa, tulee olemaan kapasiteetiltaan 50 000 tonnin laajuinen. Biokomposiittilaitoksella puolestaan hyödynnetään Syklon omaa patentoitua märkärainausteknologiaa, jossa prosessin aikana syntyvät vesi ja jätevesi pystytään käyttämään uudelleen laitoksen suljetussa kierrossa.

Biokomposiittilaitoksen lopputuotekapasiteetti ensimmäisessä vaiheessa on 8000 tonnia.

Kasvua vahvasti viennistä

Syklocomp masterbatch-biokomposiittia pystytään hyödyntämään muovin lujitteena muun muassa pakkausteollisuudessa, sekä elektroniikka- ja kuljetusvälineteollisuudessa.

Biokomposiitilla voidaan korvata perinteisiä lujitteita kuten talkkia tai lasikuitua ja pienentää siten lujitettujen muovien hiilijalanjälkeä sekä mahdollistaa kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen muovien lujituksessa.

Hankkeen paikalliset vaikutukset ovat huomattavia: uusi yhteislaitos tuo Hyvinkäälle yli 100 uutta kiertotalouden työpaikkaa. Osaajia työllistetään laajalla skaalalla laboranteista prosessityöntekijöihin.

Syklon tuotteiden liikevaihto syntyy pääosin vientimarkkinoilla. Kasvu on Syklon tekemisen ytimessä ja toimintaa halutaan laajentaa entistä vahvemmin myös Euroopan ulkopuolisille markkinoille Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

”Syklon tavoite on vahvasti kansainvälistymisessä ja kasvussa. Viennin kautta voimme tuoda Suomeen merkittävästi uutta kasvua, kansainvälistää suomalaista osaamista, sekä moninkertaistaa positiivisen hiilikädenjälkemme pienentämällä teollisuuden päästöjä Suomen lisäksi globaalilla tasolla”, Koskela kertoo.

Tähän asti iso osa Suomessa kierrätetystä muovista on toimitettu ulkomaille käsiteltäväksi. Nyt tämä hoituu paikallisesti ja toiminnasta koituva taloudellinen lisäarvo jää Suomeen.