Matkustaminen maksaa yllättävän paljon – näiden kulujen kanssa on syytä olla varovainen

Matkustaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin paikkoihin, kulttuureihin ja maisemiin, mutta samalla se voi tuoda mukanaan taloudellisia haasteita. Vaikka matkojen suunnittelu saattaa tuntua yksinkertaiselta ja budjetin hallinta onnistuu helposti ensimmäisellä silmäyksellä, matkan aikana saattaa kuitenkin ilmetä piilotettuja kuluja, jotka voivat yllättää matkailijan.

Nämä lisäkustannukset voivat nopeasti nostaa matkan kokonaishintaa ja aiheuttaa taloudellisia ongelmia, jos niitä ei ole ennakoitu.

On tärkeää ymmärtää, että matkustaminen ei ole pelkästään lentolippujen ja hotellihuoneiden varaus – siinä on paljon muutakin huomioitavaa. Piilokulut voivat yllättäen vetää budjetin suunniteltua tiukemmalle.

Monet matkailijat tekevät virheen, kun he vertailevat pelkästään lentolippujen perushintoja ja unohtavat huomioida kaikki lentomatkaan liittyvät lisäkulut.

Lentomatkustamisen piilotetut kustannukset

Useimmat halpalentoyhtiöt tarjoavat houkuttelevia hintoja, mutta ne lisäävät usein lisämaksuja matkatavaroista, paikkavarauksista, aterioista ja muista palveluista. Esimerkiksi matkatavaroiden hinnoittelu voi vaihdella suuresti, ja se voi muodostua suureksi osaksi kokonaishinnasta. Jos matkalaukut ylittävät sallittuja painorajoja, lisämaksut voivat olla yllättävän kalliita.

On suositeltavaa tarkistaa huolellisesti lentoyhtiön ehdot ja palvelut ennen lipun ostamista. Onko matkatavarat sisällytetty hintaan vai tuleeko niistä lisämaksu? Onko lento aikataulutettu jollain tapaa, joka vaikuttaa matkustamisen joustavuuteen? Lentoyhtiöiden eri lisämaksut voivat vaihdella paljon, joten vertailu on avainasemassa.

Esimerkiksi SAS:lla lisämatkatavaran hinnaksi voi muodostua 30-60 euroa per matkalaukku, kun taas Finnairilla lisämatkatavaroista voi joutua pulittamaan jopa 70 euroa.

Lisämaksuja voidaan periä myös esimerkiksi vakuutuksesta, lähtöselvityksen tekemisestä netin kautta, matkapäivityksen lähettämisestä tekstiviestillä ja niin edelleen.

Esimerkiksi SAS veloittaa näistä erikseen, ja vaikka hinnat voivat olla vain parin euron kieppeillä per palvelu, niistä voi muodostua suuri summa siihen mennessä, kun lippua maksetaan kassalla.

Majoituskulut eivät rajoitu majoituksen maksamiseen

Vaikka hotellihuoneen hinta voi näyttää edulliselta, siihen voi tulla lisää piilokuluja.

Hotellit ja muut majoituspaikat voivat periä ylimääräisiä maksuja esimerkiksi siivouksesta, varausmaksuista, turismiveroista tai jopa perushintaa korkeammista hinnoista sesonkiaikaan. Nämä maksut eivät aina ole ilmiselviä varauksen yhteydessä ja voivat yllättää, jos niitä ei ole tarkistettu etukäteen.

Esimerkiksi useilla Airbnb-majoituksilla voi olla siivousmaksuja, jotka lisätään perushintaan, ja jotkut asunnot saattavat periä ylimääräisiä maksuja saapumisajan tai vuokrausajan mukaan. Ennen varausta on hyvä tarkistaa kaikki lisämaksut ja kysyä majoittajalta mahdollisista piilokuluista.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet hotellit veloittavat piilotetun “resort”-maksun, joka voi olla 20-40 dollaria per päivä huonehinnan lisäksi. Jos siis ilmoitettu huoneen hinta on 80 dollaria per yö ja resort-maksu on 30 dollaria, maksat 80 dollarin sijasta 110 dollaria per yö.

Ruokailun suunnittelussa kannattaa olla tarkkana

Vaikka matkustaminen ulkomaille voi tuntua edulliselta, paikalliset kulut voivat vaihdella suuresti. Erityisesti suurkaupungeissa ja turistikohteissa hinnat voivat olla huomattavasti korkeammat verrattuna alueen muuhun hintatasoon. Taksimatkat, julkinen liikenne ja ravintoloissa syöminen voivat olla yllättävän kalliita.

Monet matkailijat ajattelevat, että pienet kulut eivät tunnu paljolta, mutta nämä kustannukset voivat kasautua nopeasti. Esimerkiksi juomarahat, joka paikassa erikseen maksettavat verot ja satunnaiset ostokset voivat nostaa budjettia.

Matkailijoiden kannattaa tutustua kohteen hintatasoon ja laskea ennakoitavat ruokailu- ja kuljetuskustannukset etukäteen. Kannattaa suosia paikkoja, jotka ovat turistialueiden ulkopuolella ja hyödyntää marketteja ja kokkausmahdollisuuksia.

Matkavakuutuksen nostavat hintaa, mutta voivat olla hintansa väärti

Monet matkailijat jättävät matkavakuutukset huomiotta, mutta ne voivat olla pelastaja, jos matkan aikana sattuu jotain odottamatonta.

Matkavakuutuksen ottaminen voi olla pientä lisäkustannusta, mutta se voi säästää suuria summia mahdollisissa hätätilanteissa, kuten matkan peruuntumisessa sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Vakuutus kattaa usein myös matkatavaroiden menetyksen ja matkatavaroiden viivästymisen aiheuttamat kulut.

Tärkeää on valita sopiva vakuutus, joka kattaa kaikki tarpeelliset riskit matkakohteessa. Kannattaa myös huomioida, että jotkut luottokortit sisältävät matkavakuutuksen, kun matka maksetaan kyseisellä luottokortilla.

Ennen matkan varaamista ja matkalle lähtöä kannattaa siis selvittää, millainen matkavakuutus hankitaan ja vertailla hintoja.

Verot ja tullimaksut: Yllättävät lisäkulut

Kun matkustat ulkomaille, saattaa olla, että paikalliset verot ja tullimaksut eivät ole heti ilmeisiä. Esimerkiksi monissa maissa on arvonlisäveroa, joka lisätään ostoksiin ja palveluihin. Vaikka verot voivat olla jo osana hintaa, toisinaan ne saattavat tulla esiin myöhemmin, kun maksat esimerkiksi hotellissa, ravintolassa tai ostoksilla.

Tämä on hyvin yleistä muun muassa Yhdysvalloissa, joissa verojen osuus lisätään hintaan vasta ostoshetkellä.

Jotkut maat tarjoavat myös mahdollisuuden palauttaa verot ostoksista, mutta tämä prosessi voi olla monivaiheinen ja vaatii aikaa. Kannattaa tarkistaa tullimaksut ja mahdolliset veronpalautukset ennen matkaa ja varaamalla aikaa verojen palautuksen järjestämiseen.

Korttimaksut, automaatin käyttäminen ja valuutanvaihto

Matkustettaessa ulkomaille voi syntyä ylimääräisiä kuluja korttimaksuista ja valuutanvaihdosta. Useilla luottokorteilla ja pankkikorteilla on ulkomaanmaksuista perittäviä kuluja, kuten valuutanmuuntokuluja ja pankkimaksuja.

Jos mahdollista, on suositeltavaa valita kortti, joka ei peri ulkomaanmaksuista lisämaksuja tai käyttää korttia, joka tarjoaa parhaat kurssit valuutanvaihdossa. Paikallisessa valuutassa maksaminen voi olla myös kustannustehokkaampaa kuin kansainvälisten korttien käyttö.

Lisäksi kannattaa vertailla paikallisia valuutanvaihtopisteitä ja niiden tarjoamia hintoja, sillä ne voivat vaihdella huomattavasti.

On myös tärkeää huomata, että automaatit saattavat veloittaa kuluja käteisnostoista. Käteisen käyttämistä kannattaa välttää, sillä yleensä korttimaksut ovat edullisempia kuin käteisen nostaminen automaatilta. Lisäksi jos ylimääräistä paikallista valuuttaa jää käteen, sen vaihtaminen takaisin euroiksi voi maksaa maltaita.

Muut piilokustannukset

Matkan aikana voi ilmetä myös muita yllättäviä kuluja, kuten matkamuistojen ostaminen, lisäaktiviteetit ja opastetut retket. Nämä kulut voivat helposti kasautua ja hintoja kannattaa vertailla etukäteen ja suunnitella aktiviteetit niin, että ne sopivat budjettiin.

Matkustajien kannattaa asettaa itselleen budjetti myös näihin ylimääräisiin menoihin ja miettiä, mitä haluaa kokea matkan aikana. Jos esimerkiksi halutaan osallistua opastetuille retkille tai erilaisiin aktiviteetteihin, kuten vaelluksiin, sukelluksiin tai kulttuuriin tutustumiseen, niille tulisi varata oma budjetti.

Kannattaa hyödyntää esimerkiksi Groupon-alennuksia tai vertailusivustojen kautta löytyviä matkakokemuksia ja alennuksia.