Pilkkomishuhut kiidättävät Intelin osaketta

Monikansallinen teknojätti ja puolijohdevalmistaja Intel ei ole markkina-arvonsa kehityksellä viime vuosina loistanut. Osakkeen arvosta on sulanut viidessä vuodessa 57 prosenttia. Nyt kuitenkin osake on kääntynyt nousuun, ja kuukaudessa Intelin osake on kivunnut jo yli neljänneksen eli lähes 26 prosenttia.

Intelin markkina-arvon nopeaa nousukäännettä saattaa selittää yhtiöön liittyvät markkinahuhut, joiden taiwanilainen maailman suurin mikrosirujen sopimusvalmistaja Taiwan Semiconductor sekä amerikkalainen ohjelmistoratkaisuja tietoliikenne-, pilvipalvelu-, teollisuus- ja kuluttajaelektroniikan aloille valmistava Broadcom olisivat harkitsemassa kumpikin yritysjärjestelyä Inteliin liittyen.

Taiwan Semiconductor ja Broadcom olisivat hakemassa Intelin kanssa järjestelyä, jossa Intel pilkottaisiin. Aiheesta kertoo The Wall Street Journal.

Broadcom havittelee luultavasti Intelin tuottoisaa piirisuunnittelu- ja markkinointiliiketoimintaa. Taiwan Semiconductor puolestaan selvittää mahdollisuuksia ottaa hallintaansa osan tai kaikki Intelin sirutehtaista.

Intel on kamppaillut pysyäkseen kilpailijoidensa, kuten Nvidian, vauhdissa. Yhtiö on myös palkannut asiantuntijoita torjuakseen mahdollisia aktivistisijoittajia.

Elokuussa Intel ilmoitti suunnitelmasta säästää 10 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä, muun muassa vähentämällä työvoimaansa 15 prosenttia. Syyskuussa yhtiö kertoi eriyttävänsä entistä enemmän sirujen valmistus- ja suunnittelutoimintojaan sekä keskeyttävänsä tehdashankkeet Saksassa, Puolassa ja Malesiassa.

Ongelmista huolimatta Intel ilmoitti viime kuussa odottavansa nollatulosta vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä sen jälkeen, kun sen liikevaihto oli laskenut kolmena peräkkäisenä jaksona.

Pilkkominen olisi ilouutinen Intelin osakkeenomistajille

Marraskuussa yhtiö sai 7,9 miljardin dollarin avustuksen Joe Bidenin hallinnolta puolijohteiden valmistamiseen Yhdysvalloissa. Donald Trumpin hallinnon odotetaan tukeutuvan Inteliin kotimaisten sirujen valmistuksessa, ainakin niin kauan kuin TSMC kieltäytyy siirtämästä toimintojaan Yhdysvaltoihin.

Yahoo Finance on yrittänyt saada Inteliltä kommenttia huhuun, mutta ei ole siinä onnistunut, Yahoo Financen vastaava toimittaja Brian Sozzi kertoo.

Evercore-yhtiön analyytikko Mark Lipacis arvioi, että Intelin pilkkominen voisi tuoda kaivattua lisäarvoa Intelin pitkään kärsineille osakkeenomistajille.

Lipacis laskee Intelin konservatiiviseksi arvoksi 167 miljardia dollaria eli 38 dollaria osakkeelta. Tiistaina Intel noteerattiin 27,4 dollarin hintaan eli yhtiön markkina-arvo on nyt noin 120 miljardia dollaria.

Osakkeessa on siis analyytikon mukaan 39 prosentin nousuvara.

Käyttämällä optimistisempia arvioita yhtiön eri liiketoimintojen tulevasta tuloksesta Lipacis uskoo, että Intel voisi olla jopa 237 miljardin dollarin arvoinen, eli 54,2 dollaria osakkeelta.

Intelin pilkkominen ei ole läpihuutojuttu

Analyytikko myöntää kuitenkin, että mahdollinen kauppa voisi kuitenkin olla vaikea toteuttaa.

”Riippuen kaupan rakenteesta, se voisi vaatia sääntelyviranomaisten hyväksynnän eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Kiina. Lisäksi Intel on perinteisesti suunnitellut tehtaansa valmistamaan x86-suorittimia, joten ei ole selvää, voisivatko Intelin tehtaat valmistaa tehokkaasti muiden yritysten suunnittelemia siruja nykyisellä infrastruktuurillaan”, hän kertoo.

Lisäksi Intelin valimoliiketoiminta raportoi vuonna 2024 peräti 76 prosentin liiketappion, kun taas Taiwan Semiconductorin liikevoittomarginaali oli 45 prosenttia.

Bank of American Vivek Arya sanoi, että mikä tahansa mahdollinen Intelin jakautuminen voisi olla aikaa vievä ja monimutkainen toteuttaa.

Intelin valmistusliiketoiminnan siirtyminen Taiwan Semiconductorille kohtaisi tiukkoja rajoitteita Intelin rahoituksen ehtojen vuoksi. Näiden rahoitusehtojen mukaan Intelin on säilytettävä yli 50 prosentin omistusosuus valimoliiketoiminnastaan, Arya kirjoitti tiistaiaamuna sijoittajille.

Lisäksi Trumpin hallinto saattaa suhtautua varauksella siihen, että ulkomainen toimija ottaisi täysin haltuunsa ikonisen yhdysvaltalaisen yrityksen, jolla on syviä siteitä Yhdysvaltain puolustusministeriön asiakkaisiin.

Mikä on Intel?

Intel on yhdysvaltalainen monikansallinen teknologiayhtiö ja yksi maailman suurimmista puolijohteiden valmistajista. Yhtiö tunnetaan erityisesti mikroprosessoreistaan, mutta se valmistaa myös muita tietokoneiden komponentteja, kuten piirisarjoja, grafiikkasuorittimia ja verkkolaitteita.

Intel on ollut merkittävä toimija tietotekniikan alalla jo vuosikymmeniä, ja sen kehittämä x86-käskykanta on ollut PC-yhteensopivien tietokoneiden suorittimien perusta.

Yhtiön perustivat Gordon E. Moore ja Robert Noyce vuonna 1968, ja sen alkuvaiheissa mukana oli myös Andrew Grove, joka johti yhtiötä pitkälle 1990-luvulle.

Intelin historia on täynnä merkittäviä virstanpylväitä ja innovaatioita. Esimerkiksi vuonna 1991 yhtiö otti käyttöön 200 millimetrin piikiekot tuotannossaan, ja vuonna 1999 se siirtyi 300 millimetrin piikiekkoihin. Nämä teknologiset edistysaskeleet ovat mahdollistaneet yhä tehokkaampien ja pienempien prosessorien valmistamisen.

Intel on ollut pitkään markkinajohtaja prosessorien valmistuksessa. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä yhtiön osuus prosessorimarkkinoista oli jopa 82 prosenttia. Vaikka kilpailu alalla on kiristynyt, Intel on onnistunut säilyttämään vahvan asemansa jatkuvalla innovoinnilla ja tuotekehityksellä.

Yhtiön tunnetuin tuote on Intel Inside -brändätyt prosessorit, jotka ovat olleet monien tietokoneiden sydämenä vuosikymmeniä. Intel on kuitenkin laajentanut toimintaansa myös muille alueille, kuten pilvipalveluihin ja esineiden internetiin.

Intel on joutunut kohtaamaan kiristyvän kilpailun

Intel on kohdannut merkittäviä haasteita viimeisen vuoden aikana, erityisesti kiristyneen kilpailun muodossa. Yhtiön asema markkinoilla on joutunut koetukselle useilla eri osa-alueilla.

Yksi suurimmista haasteista on ollut AMD:n vahva nousu prosessorimarkkinoilla. AMD:n Ryzen-prosessorit ovat kiristäneet kilpailua erityisesti työpöytäpuolella, missä ne ovat osoittautuneet erittäin kilpailukykyisiksi hyvin säikeistyvissä sovelluksissa.

Palvelinmarkkinoilla Intel on kohdannut vielä kovempia haasteita. AMD:n Rome-palvelinprosessorit ovat osoittautuneet vakavaksi uhaksi Xeon-prosessoreille erityisesti raa’an suorituskyvyn osalta.

Intel on myös joutunut kamppailemaan valmistusteknologiaan liittyvien haasteiden kanssa. Yhtiön siirtyminen 10 nanometrin valmistusprosessiin on viivästynyt, mikä on antanut kilpailijoille mahdollisuuden kuroa teknologista etumatkaa kiinni.

Vastauksena näihin haasteisiin Intel on pyrkinyt hyödyntämään vahvuuksiaan, kuten laajaa ohjelmisto-osaamistaan ja monipuolista tuoteportfoliotaan. Yhtiöllä on noin 15 000 ohjelmistokehittäjää, mikä on enemmän kuin AMD:lla on työntekijöitä yhteensä. Tämä mahdollistaa Intelin prosessoreiden erikoisominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen eri sovelluksissa.

Tulevaisuuden kannalta Intel on asettanut suuria odotuksia tuleville Arrow Lake -prosessoreille, joiden odotetaan julkaistavan syyskuussa 2024. Näiden prosessoreiden toivotaan palauttavan Intelin kilpailukykyä erityisesti suorituskyvyn ja energiatehokkuuden osalta.