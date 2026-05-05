Matkavakuutus tuo monelle reissaajalle ikävän yllätyksen

Matkavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka korvaa ulkomaanmatkalla tai kotimaanmatkalla sattuvia odottamattomia tapahtumia, kuten äkillisiä sairastumisia, tapaturmia ja matkan peruuntumisia tai keskeytymisiä.

Tyypillinen matkustajavakuutus kattaa hoitokulut ulkomailla, lääkärikäynnit, lääkkeet ja tarvittaessa kotiinkuljetuksen, kun taas matkatavaravakuutus korvaa matkatavaroiden katoamista tai vahingoittumista.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta kertoo tiedotteessaan, että se käsittelee vuosittain noin 400 matkavakuutukseen liittyvää yhteydenottoa, ja havaintojen mukaan samat kysymykset ja väärinkäsitykset toistuvat.

FINEn asiantuntija Katja Lappi muistuttaa, että korvattavuus perustuu aina vakuutusehtoihin.

”Matkavakuutukset eivät ole sisällöltään samanlaisia. Siksi oma vakuutuskirja, tuoteseloste ja vakuutusehdot kannattaa käydä läpi huolellisesti ennen matkaa, jotta tietää, mitä vakuutus kattaa ja millä edellytyksillä korvauksia maksetaan”, Lappi sanoo.

Lappin mukaan esimerkiksi luottokortteihin liitetyt matkavakuutukset ovat tyypillisesti vain lisäturvaa tuovia, eivätkä useinkaan vastaa laajuudeltaan niin kutsuttuja perinteisiä matkavakuutuksia.

Siksi ennen matkaa kannattaa varmistaa muutama perusasia, Lappi muistuttaa.

”Vakuutuksen tulee olla voimassa koko matkan ajan, matkakohteessa sekä niissä toiminnoissa, joita matkalla aiotaan tehdä, kuten urheilussa, harrastuksissa, työssä tai vapaaehtoistyössä.”

Hoito ulkomailla ei ole halpaa

Lisäksi matkustajan on tärkeää kiinnittää huomiota hoitokulujen kattavuuteen. Hoito ulkomailla voi olla hyvin kallista, joten hoitokuluilla ei tulisi olla ylärajaa, Lappi kertoo.

”Hoitokuluihin sisältyvät tyypillisesti myös sairauskuljetukset matkakohteessa sekä tarvittaessa ambulanssilento kotimaahan. Vakavissa tapauksissa vakuutukseen tulisi kuulua myös kotiinkuljetus hoitoon tai kuolemantapauksessa vainajan kotiinkuljetus.”

Valtaosa matkoista sujuu ilman ongelmia ja matkavakuutukset toimivat niissä tilanteissa, joihin ne on tarkoitettu.

”FINEn neuvonnassa korostuvat kuitenkin tietyt toistuvat tilanteet, joissa korvattavuus ei vastaa matkailijan odotuksia. Siksi näitä asioita on tärkeää tuoda esiin etukäteen”, Lappi sanoo.

Matkavakuutus ei kata kaikkia sairauksia

Moni matkailija olettaa, että matkavakuutus kattaa sairastumisen tai voinnin heikkenemisen matkalla kaikissa tilanteissa. Näin ei kuitenkaan aina ole.

”Matkasairaudella tarkoitetaan yleensä äkillistä ja odottamatonta lääkärinhoitoa vaativaa sairautta, joka on alkanut tai josta selviä oireita on ilmennyt matkan aikana. Ennen matkaa alkanut sairaus tai sen keskeneräiset tutkimukset ja hoito eivät yleensä ole matkasairautta”, Lappi kertoo.

Jos sairaus on ollut ennen matkaa hyvässä hoitotasapainossa ja pahenee matkalla äkillisesti ja odottamattomasti, vakuutuksesta voidaan korvata hoitokuluja rajoitetusti. Tällöin korvataan yleensä vain akuutti, ensiapuluonteinen hoito matkakohteessa määrätyltä ajalta.

Kaikki tapaturmat eivät ole vakuutusehtojen mukaisia

Pelkkä kaatuminen tai muu äkillinen tapahtuma ei automaattisesti tarkoita, että kyseessä on vakuutusehtojen mukainen matkatapaturma.

”Korvattavuutta arvioidaan lääketieteellisen syy-yhteyden perusteella. Jos vamman taustalla katsotaan olevan esimerkiksi sairaus tai rappeuma, korvausta ei yleensä makseta matkatapaturmana”, Lappi sanoo.

Matkatavaravahingoissa korvattavuus edellyttää, että tapahtumasta ja omaisuudesta on riittävät selvitykset.

Tavaran katoamista tai unohtamista ei yleensä korvata vakuutuksesta. Myös tilanteissa, joissa tapahtumankuvaus jää epäselväksi tai ristiriitaiseksi eikä vahingosta ole esittää tarvittavia selvityksiä, korvausta ei yleensä makseta.

Luottokorttin vakuutus on yleensä suppeampi

Moni matkailija luottaa luottokorttiin sisältyvään matkavakuutukseen. Näiden vakuutusten ehdot ovat kuitenkin tyypillisesti rajatummat kuin erillisissä matkavakuutuksissa.

”Esimerkiksi korvattavat tilanteet voivat olla suppeampia ja korvattavuus voi esimerkiksi edellyttää erityisiä toimia heti vahingon jälkeen. Siksi on tärkeää selvittää etukäteen, mitä luottokorttiin sisältyvä vakuutus kattaa”, Lappi muistuttaa.

Matkavakuutuksessa eri vahinkotilanteet määritellään erikseen, eikä kaikkia matkaan liittyviä ongelmia korvata.

Esimerkiksi kaikki lennon myöhästymiset eivät ole vakuutusehtojen mukaan korvattavia. Keskeytyneestä matkasta ei yleensä korvata koko matkan hintaa ja voi olla, että korvausta saa vain esimerkiksi ylimääräisistä kotiinpaluun kuluista.

”On tärkeää tarkistaa etukäteen, millä edellytyksillä eri tilanteita korvataan ja mitä vakuutukseen sisältyy”, Lappi sanoo.

Vaikka tilanne voi olla matkailijan näkökulmasta vaikea, ratkaisuissa arvioidaan, täyttyvätkö vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset.

”Siksi vakuutusehtoihin perehtyminen etukäteen on tärkeää”, Lappi toteaa.

Matkavakuutus tuo turvaa. Huolellinen ennakointi voi auttaa välttämään tilanteita, joissa korvausta ei makseta.

Lue myös tämä: Matkustaminen maksaa yllättävän paljon – näiden kulujen kanssa on syytä olla varovainen