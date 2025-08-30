Partnera hakee uutta kasvua kiertotalouden megatrendistä – Foamit strategian keskiössä

Partnera on suomalainen pörssiyhtiö, jonka liiketoiminta keskittyy nykyisin pääosin Foamit Groupin omistukseen. Foamit on Pohjoismaiden johtava vaahtolasin valmistaja ja kiertotaloustoimija, joka tuottaa kevytrakentamiseen tarkoitettua vaahtolasimursketta sekä jalostaa kierrätyslasia teollisuuden raaka-aineeksi.

Partnera omistaa Foamit Groupin sataprosenttisesti, ja on keskittänyt kasvustrategiansa sen kehittämiseen, tavoitteenaan tehdä Foamit Groupista eurooppalainen vastuullisen rakentamisen edelläkävijä.

Partnera omistaa lisäksi vähemmistöosuuden pääomasijoitusrahasto Nordic Optionista, mutta on ilmoittanut selvittävänsä strategisia vaihtoehtoja omistuksensa jatkon suhteen.

Yhtiön strateginen painopiste on siten vahvasti teollisessa kiertotalousliiketoiminnassa.

Partneran juuret ulottuvat oululaiseen teletoimintaan ja alueelliseen omistajuuteen. Vuonna 2007 Oulun Puhelin myi puhelinliiketoimintansa DNA:lle, ja yhtiö alkoi vähitellen kehittyä sijoitusyhtiöksi. Tuolloin Oulun Seudun Sijoitus Oy -nimellä toiminut yhtiö teki sijoituksia erityisesti alueellisiin yhtiöihin, joiden palvelutarjooma täydensi tai tuki julkisen sektorin palveluita.

Vuonna 2015 yhtiö otti käyttöön Partnera-nimen, joka heijasti vahvemmin sen asemaa itsenäisenä sijoitusyhtiönä.

Vuonna 2020 Partnera listautui Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle, ja sittemmin yhtiö on keskittänyt toimintansa vähitellen Foamit Groupin ympärille.

Viime vuosina Partnera on muuntautunut sijoitusyhtiöstä kiertotalousliiketoimintaa harjoittavaksi konserniksi. Se on luopunut useista aiemmista sijoituksistaan, joista viimeisimpinä Finda Oy:n ja Telebusiness InWest-omistusten myynnit vuonna 2024.

Partnera onkin keskittänyt strategiansa teolliseen liiketoimintaan, jonka kehityksen ja arvonluonnin keskipisteenä on nyt täysin omistettu Foamit Group.

Elokuussa julkaistun tammi-kesäkuun tuloksen yhteydessä Partneran hallitus ehdotti yhtiön nimen muuttamista Foamit Oyj:ksi nykyisestä Partnera Oyj:sta. Partneran yhtiökokous päättää asiasta lokakuussa.

Partneran suurimpia omistajia ovat Oulun kaupunki (45,0 prosentita), Arvo Sijoitusosuuskunta (10,3 prosenttia) ja Suomen Teollisuussijoitus eli Tesi ( 4,7 prosenttia).

Partneran taloudellinen tila

Partnera ylsi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 18,7 miljoojan euron liikevaihtoon. Liikevaihto laski noin 4,6 prosenttia vertailukauden 19,6 miljoonasta eurosta. Sekä katsaus- että vertailukauden liikevaihto muodostui täysin Foamit Groupin 18,7 (19,6) miljoonan euron liikevaihdosta.

Liikevaihdon kehitystä tukivat kohtuullisena pysynyt infrarakentamisen markkinatilanne sekä Norjan toimialueen vahva kysyntä vaahtolasitoimituksissa.

Partneran operatiivinen vertailukelpoinen tulos heikkeni -0,4 miljoonan euroon vertailukauden 1,2 miljoonasta eurosta. Liiketulos laski -0,3 miljoonaan euroon vertailukauden 1,2 miljoonasta eurosta ja vastasi -1,4 prosenttia liikevaihdosta.

Partneran vuoden ensimmäisen puoliskon tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja laski -0,3 miljoonaan euroon vertailukauden -0,3 miljoonasta eurosta. Vertailukauden tulokseen sisältyy Finda- ja Telebusiness InWest -omistuksista luopumisen aikaansaama 7,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Foamit Groupin liiketulos parani hieman vertailukauden 0,6 miljoonasta eurosta 0,7 miljoonaan euroon, vastaten 3,7 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön käyttökate pysyi vertailukauden tasolla 3,0 miljoonassa eurossa liikevaihdon laskusta huolimatta, pitkälti myyntihintojen positiivisen kehityksen myötä.

Yhtiön tilauskanta kasvoi katsauskaudella 23,8 miljoonaan euroon vertailukauden 22,5 miljoonasta eurosa Pohjoismaissa saatujen merkittävien vaahtolasitilausten myötä.

Partneran H1-tuloksen keskeiset tunnusluvut. Kuva: Partnera H1/2025-puolivuotiskatsaus.

Poikkeuksellinen tulos vuodelta 2024

Vuonna 2024 Partneran liikevaihto oli 41,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski noin 18 prosenttia vertailukauden 50,4 miljoonan euron liikevaihdosta.

Vuoden 2023 liikevaihdosta 6,7 miljoonan euron osuus tuli Partneran aiemman, jo toimintansa lopettaneen KPA Unicon -tytäryhtiön liikevaihdosta, mikä selittää suuren osan liikevaihdon laskusta vuodelta 2024. Foamit Groupin osuus vuoden 2024 liikevaihdosta oli 41,1 miljoonaa euroa.

Partneran operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2024 oli 0,9 miljoonaa euroa ja se laski noin 65 prosenttia edellisvuodesta. Konsernin käyttökate oli 5,8 miljoonaa euroa, laskua noin 29 prosenttia vuodentakaisesta 8,2 miljoonasta eurosta.

Vuoden 2024 tulos parani kuitenkin merkittävästi Finda– ja Telebusiness InWest -omistuksista luopumisen myötä. Partnera myi omistukset 29,6 miljoonalla eurolla ja tällä oli 7,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus konsernin tulokseen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroa. Tilikauden tulos kasvoi 4,7 miljoonaan euroon edellisvuoden -0,6 miljoonasta eurosta.

Konsernin omavaraisuusaste parani vuoden 2024 aikana merkittävästi vertailukauden 55 prosentista ja oli lähes 70 prosenttia.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa osakkeelta, kun se vuonna 2023 oli -0,02 euroa osakkeelta.

Strategian ytimenä Foamit Group

Partneran tavoitteena on yhtiön omien sanojen mukaan omistaja-arvon kasvattaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Strategian toteuttaminen nojaa tällä hetkellä vahvasti Foamit Groupin liiketoiminnan kehittämiseen yritysjärjestelyillä sekä investoinneilla.

Foamit Groupin tavoitteena on 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 20 prosentin käyttökatetaso vuoden 2028 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi Partnera investoi voimakkaasti Foamit Groupin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Suomessa ja Norjassa.

Aiempia irtautumisia ei-strategisista omistuksista on tarkoitus jatkaa ja yhtiö selvittääkin edelleen luopumista Nordic Option Oy:stä.

Foamit-vaahtolasimursketta hyödynnetään esimerkiksi eristys- ja kevennysmateriaalina. Kuva: Foamit Group

Vastuullisuus on muodostunut Partneran strategian läpileikkaavaksi lähtökohdaksi, jonka vaikutus näkyy erityisesti Foamit Groupin kautta tehtävässä käytännön työssä. Kiertotalouteen pohjautuva liiketoiminta edistää jätteiden hyötykäyttöä, rakentamisen päästöjen vähentämistä ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Nämä kaikki ovat yhtiön mukaan konkreettisia askeleita kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa.

”Me Partnerassa uskomme, että tulevaisuuden kasvu tapahtuu toimialoilla, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Siksi omistamme ja kehitämme yrityksiä, jotka tukevat ydintoiminnallaan kestävän tulevaisuuden rakentamista.”

”Haluamme luoda omistamiemme yritysten kautta vastuullisempaa yhteiskuntaa. Tällä hetkellä keskitymme kiertotalouden edistämiseen.”

Taloudelliset tavoitteet

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän – pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia

Vakaa voitonjako osakkeenomistajille

Pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin

Partneran osinko

Partneran tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa, mikä tarkoittaa pitkällä aikavälillä keskimäärin yli 50 prosentin osinkoa konsernin vuosituloksesta ottaen huomioon myös yhtiön taloudellisen aseman, strategiset tavoitteet sekä pääoman allokointitarpeet kokonaisuudessaan.

Vaikuttava pääoman kohdentaminen tuottaviin investointeihin ja hankkeisiin on yhtiön mukaan keskeistä houkuttelevan pitkän aikavälin tuoton luomisessa. Tavoiteltu tuloskasvu on perustana osinkojen kasvulle pitkällä aikavälillä.

Partneran yhtiökokous päätti 27. maaliskuuta hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 31. maaliskuuta ja se maksettiin Partneran osakkeenomistajille 7. huhtikuuta.

Vuosilta 2023 ja 2022 Partnera ei jakanut osinkoa

Vuodelta 2021 osinkoa maksettiin 0,08 euroa osakkeelta

Vuodelta 2020 osinkoa maksettiin 0,11 euroa osakkeelta

Foamit – kiertotaloutta lasinkierrätyksellä ja vaahtolasilla

Foamit Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja se on Pohjoismaiden markkinajohtaja vaahtolasin valmistuksessa. Foamitin liiketoiminta pohjautuu sataprosenttisesti kierrätyslasin hyödyntämiseen, ja yhtiö jalostaa lasijätteestä korkealaatuisia tuotteita, jotka tukevat vähähiilistä ja resurssitehokasta rakentamista.

Foamit-mursketta hyödynnetään sekä talo- että infrarakentamisessa, ja murskeen keveys helpottaa sen siirreltävyyttä. Kuva: Foamit Group

Foamitin liiketoiminta rakentuu kahdesta toisiaan täydentävästä osa-alueesta, vaahtolasimurskeen valmistuksesta ja kierrätyslasin jalostuksesta teollisuuden raaka-aineeksi.

Yhtiön päätuote on kevytrakentamiseen tarkoitettu vaahtolasimurske, jota käytetään laajasti erityisesti infrarakentamisen pohjarakenteissa, kuten teiden, katujen, siltojen ja kenttien kevennyksissä, sekä talonrakentamisessa alapohjien, tasakattojen ja yläpohjien eristekerroksissa.

Materiaali on kevyt, kantava, palamaton ja vettä läpäisemätön, ja se tarjoaa ekologisen ja teknisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteisille maa- ja eristemateriaaleille, kuten kevytsoralle, styroksille tai eristevillalle.

Lisäksi vaahtolasimurske soveltuu hyvin erityiskohteisiin, joissa tarvitaan painoa keventävää, pitkäikäistä ja helposti asennettavaa rakennusratkaisua, jonka hiilijalanjälki on alhainen.

Toisena liiketoimintanaan Foamit jalostaa kierrätyslasia teollisuuden raaka-aineeksi. Yhtiö toimittaa puhdistettua kierrätyslasimursketta muun muassa pakkauslasin, lasipullojen ja lasivillan valmistajille sekä muille teollisuudenaloille, jotka hyödyntävät lasia tuotannossaan.

Foamit pystyy käsittelemään myös epäpuhtaita ja erikoislaatuisia lasijakeita, joita muu kierrätysteollisuus ei pysty hyödyntämään, mikä tekee yhtiöstä keskeisen toimijan lasinkierrätyksen arvoketjussa Pohjoismaissa.

Kaikki Foamitin tuotteet valmistetaan sataprosenttisesti kierrätyslasista, eikä tuotantoprosessi tuota lainkaan jätettä. Näin yhtiön toiminta on kokonaisuudessaan kiertotalouden periaatteiden mukaista.

Foamit-vaahtolasimurske kevennysmateriaalina maansortuman korjausprojektissa. Kuva: Foamit Group

Investoinnit tukemassa kasvua

Foamitin vahvaa markkina-asemaa ja kasvavaa kysyntää tukevat yhtiön nykyiset mittavat tuotantoinvestoinnit, joiden tavoitteena on lisätä kapasiteettia, parantaa resurssitehokkuutta ja vastata entistä tarkemmin asiakkaiden teknisiin ja ympäristöllisiin vaatimuksiin.

Norjassa sijaitsevaa Onsøyn tuotantolaitosta laajennettiin viimeisen vuoden aikana noin 10 milj. euron investoinnilla, joka kaksinkertaisti tehtaan vaahtolasin valmistuskapasiteetin ja siirsi tuotannon lähes päästöttömään teknologiaan. Laajennus mahdollistaa Foamitille vahvemman aseman erityisesti suurissa pohjoismaisissa infrarakentamisen hankkeissa, joissa vaaditaan sekä teknistä suorituskykyä että matalaa hiilijalanjälkeä. Uudet tuotantolinjat käynnistyivät heinäkuussa 2025.

Suomessa Foamit toteuttaa parhaillaan Forssan tuotantolaitokseensa noin 2,2 milj. euron investointia. Investointi keskittyy pienten vaahtolasijakeiden tuotantoon, jonka myötä laitoksen tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu ja nousee yli 100 000 kuutiometriin vuodessa. Investointi valmistuu arviolta kuluvan vuoden loppuun mennessä ja yhtiö arvioi sen positiivisen tulosvaikutuksen olevan merkittävä. Kasvava kapasiteetti palvelee erityisesti ylä- ja välipohjien sekä tasakattojen rakentamista, joissa keveys, asennusnopeus ja energiatehokkuus korostuvat.

Osana Foamit Groupia toimivan Uusioaines Oy:n tuotantolaitos Forssassa. Kuva: Foamit Group

Täysin kierrätetty ja aidosti vastuullinen materiaali

Ympäristövastuu on Foamitin liiketoiminnan perusta. Raaka-aineeksi kelpaavat myös lasilaadut, joita muu kierrätysteollisuus ei pysty hyödyntämään, mikä tekee Foamitista keskeisen osan koko lasinkierrätyksen arvoketjua. Tuotantoprosessit optimoidaan energiankäytön ja logistiikan näkökulmasta, ja tavoitteena on jatkuvasti vähentää toiminnan hiilijalanjälkeä.

Foamitin vaahtolasituotteilla on EPD-ympäristöseloste, M1-sisäilmaluokitus ja Joutsenmerkki-hyväksyntä, joten ne täyttävät tiukat ympäristökriteerit ja soveltuvat erinomaisesti julkisen rakentamisen vaatimuksiin. Vähähiilinen materiaali tarjoaa rakennuttajille konkreettisen keinon saavuttaa vastuullisuustavoitteita ilman kompromisseja suorituskyvyssä tai taloudellisuudessa. Foamitin ratkaisut tukevat siirtymää kohti kiertotalouteen perustuvaa, resurssiviisasta rakennusteollisuutta.

Vaahtolasia hyödynnetään muun muassa tuki- ja kevennysmateriaalina teiden kunnostuksessa. Kuva: Foamit Group

Foamit Groupin taloudellinen tila

Foamit Group säilytti vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla vahvan asemansa pohjoismaisilla infrarakennusmarkkinoilla, vaikka konsernin liikevaihto jäikin hieman edellisvuotta alemmaksi. Infrarakentamisen vahva vire tuki liiketoimintaa vuoden 2024 tapaan, mutta matalasuhdanne asuntorakentamisessa hiertää edelleen yhtiön kasvua.

Foamit Groupin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2025 oli 18,7 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 19,36 miljoonaa euroa. Vertailukauteen sisältyi erittäin suuria infrarakentamisen vaahtolasitoimituksia Ruotsiin, kun taas katsauskaudella vastaava kehitys painottui Norjan liiketoiminta-alueelle.

Erityisen positiivista vuoden 2025 ensimmäisessä puoliskossa oli Foamitin kyky toteuttaa hinnankorotuksia, mikä näkyi myös suhteellisen kannattavuuden paranemisena. Foamit Groupin käyttökate pysyi vertailukauden tasolla 3,0 miljoonassa eurossa.

Kierrätyslasia pakkausteollisuudelle toimittavan lasiliiketoiminnan liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Pakkauslasin kysyntä jatkui yhtiön mukaan vahvana Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.

Katsauskauden lopussa Foamit Groupin tilauskanta oli 23,8 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 22,5 miljoonaa euroa. Tilauskannan kehitystä tuki merkittävien vaahtolasitoimitusten varmistuminen niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin.

Yhtiö odottaa rakentamisen suhdanteen jatkuvan haastavana vuonna 2025. Foamit Group arvioi markkina-asemansa säilyvän hyvänä, mitä tukee infrarakentamisen markkinan pysyminen asuinrakentamisen markkinaa parempana.

Vaahtolasista kerrostalon yläpohjaan toteutettu palamaton eristys. Kuva: Foamit Group

Sijoittajan näkökulma

Partnera on siirtynyt määrätietoisesti sijoitusyhtiöstä teolliseksi kiertotaloustoimijaksi, ja nyt yhtiön arvonluonti perustuu käytännössä täysin Foamit Groupin kehittämiseen. Tämä on selketyttänyt huomattavasti myös osakkeen sijoitusprofiilia.

Sijoittajan on hyvä kiinnittää katseensa nimenomaan Foamitin lähivuosien liiketoiminnan kehitykseen ja arvonluontiin, ei niinkään tutkia osaketta Partneran aiemman historian valossa.

Foamitin 100 milj. euron liikevaihtotavoite vuoteen 2028 mennessä on varsin kunnianhimoinen, mutta alan megatrendit, resurssitehokkuus, vähähiilinen rakentaminen ja jätteiden hyötykäyttö, tukevat kasvun edellytyksiä.

Kun tähtäimessä oleva mittava kasvu yhdistetään tavoiteltuun yli 20 prosentin käyttökatetasoon, tarjoaa Partneran osake ainakin tavoitteiden valossa houkuttelevaa potentiaalia. Se, onnistuuko Foamit seuraavan 3,5 vuoden aikana yli 2,5-kertaistamaan liikevaihtonsa ja samalla lähes 3,5-kertaistamaan käyttökatteensa, onkin asia erikseen.

Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon suoritus ei liikevaihdon laskun (-4,6 prosenttia) myötä tarjonnut tukea kasvutarinalle. Tilauskannan vahvistuminen (+5,8 prosenttia) toki paransi näkymiä vuoden toiselle puoliskolle. Vuoden 2028 tavoitteisiin pääseminen edellyttää yhtiöltä lähitulevaisuudessa lähes täydellistä onnistumista myynnin ja tuotantokapasiteetin suhteen. Asuntorakentamisen laajempi elpyminen antaisi yhtiön kasvulle huomattavaa vetoapua infrarakentamisen rinnalle.

Partneran osakekurssi viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Partneran nykyinen markkina-arvo on noin 31,3 miljoonaa euroa. Arvostus on pitkälti linjassa nykyisen liiketoiminnan eli Foamitin tuloksentekokyvyn ja Partnera-konsernin taserakenteen kanssa.

Reilumman tuottopotentiaalin realisoituminen edellyttäisi, että Foamit yltää vähintään lähelle kunnianhimoisia tavoitteitaan. Lukutasolla kasvukertoimien pitäisi kääntyä merkittävästi nykyistä positiivisemmiksi.

Sijoittajalle pientä helpotusta luovat Partneran vielä mittavat rahavarat, joiden avulla yhtiö epäilemättä pyrkii turvaamaan osingonmaksukykynsä lähivuosina.

Pidemmällä aikavälillä osingonmaksukyky nojaa Foamitin tuloskasvun realisoitumiseen mittavien kasvuinvestointien seurauksena. Kasvutavoitteisiin pääseminen voi kuitenkin vaatia vielä lisäinvestointeja tuotantoon ja uusien markkinoiden valloittamiseen, mikä osaltaan sitoo pääomia ja rajoittaa osingonmaksukykyä. Tämä ei toki ole sijoittajan näkökulmasta ongelma, mikäli pääomien kohdentamisella Foamitiin saavutetaan riittävää arvonluontia.

Partneran rahavarat olivat kesäkuun 2025 lopussa 15,4 miljoonaa euroa ja rahoituslaitoslainoja yhtiöllä oli yhteensä 18,5 miljoonaa euron edestä. Suuresta nettokassasta huolimatta konserni ei siis ole nettovelaton.

Vuodenvaihteessa rahavaroja oli vielä lähes 29 miljoonaa euroa, mutta ensimmäisen vuosipuoliskon investoinnit rokottivat kassaa 4,4 miljoonalla eurolla ja keväällä Partnera jakoi osinkoja yhteensä 4,0 miljoonan euron edestä. Lisäksi kassaa kului 8,8 miljoonaa euroa Foamitin omistusosuuden kasvattamiseen 100 prosenttiin, kun Partnera osti alkukesästä Tesin ja Jakir Oy:n vähemmistöosuudet yhteensä 10,3 miljoonalla eurolla. Kauppasummasta 1,5 miljoonaa euroa katettiin Partneran uusilla osakkeilla.

Kevään aikana Partnera sai lisäksi viimeisen kauppahintaerän Arkistokatu 4 -kiinteistön myynnistä, josta kassaan kilahti 3,1 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena kevään rahavirta oli kuitenkin siis selkeästi negatiivinen ja lisäksi lainojen määrä taseessa kasvoi noin 2 miljoonalla eurolla vuodenvaihteen tasosta.

Rahavarojen hupeneminen kavensi selvästi Partneran lyhyen aikavälin taloudellista liikkumavaraa, vaikka se samalla vahvistikin yhtiön asemaa strategisena omistajana.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.