Hormuzinsalmi yhä lukossa – Moody's näkee rakenteellisen energiahäiriön, ei ohimenevää shokkia
Pörssissä lyöty Summa Defence hakee ratkaisua kassakriisiin

Kassakriisiin ajautunut Summa Defence Oyj aloittaa strategisen arvioinnin konsernin ydinliiketoimintojen fokusoimiseksi.
Suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defence Oy päätti perustaa vuoden 2024 lopulla droonien tuotantolaitoksen Suomeen ukrainalaisten kumppaneidensa kanssa. Kuva: Summa Defence Oyj.
Puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defence on käynnistänyt strategisen arvioinnin ja selvityksen vaihtoehdoista koskien konsernin tytäryhtiöitä IntLog Oy:tä, Lightspace Group Inc:iä tytäryhtiöineen, Aquamec Oy:tä ja Rasol Oy:tä.

IntLog on säkyläläinen erikoiskontteja ja siirrettäviä tilamoduuleja valmistava ja markkinoiva yhtiö, joka tekee myös logistiikka-alan konsultointia.

Lightspace Group on yhdysvaltalainen ja Latviassa tuotantonsa pitävä syväteknologiayhtiö, joka kehittää monitehoisia AR-laseja eli lisätyn todellisuuden näyttöjä puolustusteollisuuden ja terveydenhuollon käyttöön. Tuotteita ovat muun muassa panssarivaunumiehistön kypärään integroitavat lasit ja kirurgien näytöt.

Aquamec on Loimaalla toimiva vesirakennuskoneiden valmistaja, joka tunnetaan etenkin Watermaster-monitoimiruoppaajasta. Yli 95 prosenttia tuotannosta menee vientiin, ja koneita on toimitettu yli 80 maahan.

Rasol on sipoolainen uusiutuvan energian asentaja, joka toimittaa aurinkosähköjärjestelmiä, sähköauton latausasemia ja ilmalämpöpumppuja kiinteistöille ja yrityksille. Yhtiöllä on myös oma Sunplussa-niminen älykäs energianhallintaratkaisu.

Arvioinnin ja selvityksen tavoitteena on tukea konsernin pitkän aikavälin strategiaa, pääomarakenteen kehittämistä sekä puolustussektorin ydinliiketoimintojen kasvun kiihdyttämistä.

Arvioitavat vaihtoehdot voivat sisältää muun muassa strategisia kumppanuuksia, ulkopuolisia sijoituksia, omistusjärjestelyjä, liiketoimintojen osittaisia tai kokonaisia myyntejä sekä muita rakenteellisia ratkaisuja.

Yhtiö korostaa, että strategisten vaihtoehtojen arviointi ja selvittäminen on osa normaalia strategista kehitystyötä, eikä arviointi välttämättä johda järjestelyihin tai transaktioihin.

Tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti arviointi- ja selvitysprosessin aikana.

Yhtiön osake romahti viime perjantaina lähes 37 prosenttia, kun yhtiö ilmoitti keskiviikkona pörssin sulkeuduttua vaikeuksista käyttöpääoman riittävyydessä.

Yhtiön käyttöpääoma riittää enää kahdeksi kuukaudeksi. Maksuvalmiuden menettäminen voisi pahimmillaan johtaa saneeraukseen tai konkurssiin.

Summa Defence kertoi tiedotteessaan, että sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä, ja yhtiön johto käy aktiivisia neuvotteluja rahoitusasemansa vahvistamiseksi.

Summa Defencen toteuttamien ja edelleen toteutettavien kustannussäästöohjelmien vaikutukset näkyvät kannattavuutta parantavina 2026 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhtiö varoittaa, että mikäli se ei saa suunniteltua rahoitusta ja kannattavuuden parannusta toteutettua suunnitellusti tai riittävässä laajuudessa, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, rahoitussopimusehtojen täyttämiseen, taloudelliseen asemaan, kannattavuuteen, maksuvalmiuden menettämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

Maksuvalmiuden menettäminen voi johtaa yhtiön selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen tai konkurssiin asettamiseen.

