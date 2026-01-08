Dovre Group on kassakriisissä

Dovre Group ilmoitti keskiviikkona vastaanottaneensa Nordic Guarantee Insurance Ltd -yhtiön Suomen sivuliikkeeltä takauslimiittisopimukseen perustuvan 5,5 miljoonan euron maksuvaatimuksen, joka erääntyy maksettavaksi 12. joulukuuta.



Maksuvaatimuksen perusteena on Alight Ukko Oy:lle myönnetty toimitustakaus.



Dovre ei pysty maksamaan vaadittua summaa. Dovre tutkii yrityssaneeraukseen hakeutumista uhkaavan maksukyvyttömyyden johdosta.

Yhtiö on ilmoittanut jo aiemmin, että ilman lisärahoitusta tai uusien projektien onnistunutta kassavirtaa yhtiö ei kykenisi selviytymään maksuvelvoitteistaan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä kertoo maksuvalmiusriskin kiristymisestä.​

Viime viikolal Dovre ilmoitti, että sen tytäryhtiö Suvic Oy:n hallitus oli tänään päättänyt hakea Suvicin asettamista konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Oulun käräjäoikeuteen.

Dovren merkittävimmät taloudelliset riskit ovat Suvicin puolesta annetut, Suvicin projekteihin liittyvät emoyhtiötakaukset sekä Dovren Suvicub projekteille antamat vastatakaukset rahoituslaitoksille.

Dovre arvioi jäljellä olevien takausten määräksi noin 63 miljoonaa euroa. Rahoituslaitosten on-demand ja/tai omavelkaisten vastatakausten arvo on yhteensä noin 26 miljoonaa euroa.

Dovre Groupin osake romahti viime vuonna yli 70 prosenttia. Yhtiö antoi viime lokakuussa tulosvaroituksen, joka vei osakkeen jyrkkään laskuun.

Dovre Group on suomalainen pörssilistattu teollisuuskonserni, joka keskittyy teollisen mittakaavan uusiutuvan energian hankekehitykseen ja rakentamiseen, erityisesti tuuli- ja aurinkopuistoihin sekä energia­varastointi- ja lämmönvaihtohankkeisiin. Yhtiö tarjoaa myös projektinhallinnan ratkaisuja suurten ja monimutkaisten investointihankkeiden kustannustehokkaaseen läpivientiin.