Dovre Groupin osake syöksyy

Dovre Groupin osakekurssin kehitys viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Helsingin pörssissä nähtiin torstaina poikkeuksellisen raju kurssisyöksy, kun Dovre Groupin osake romahti yli 50 prosenttia.

Yhtiö tiedotti puolivuotiskatsauksessaan 20.elokuuta Suvicin ruotsalaisen tytäryhtiön tuulipuistoprojektien aiheuttaneen kaikkiaan 23,7 miljoonan euron tappiot, joista 18,7 miljoonaa tuloutettiin vuodelle 2024.

Suvic on kotimainen rakennusalan yritys, joka on erikoistunut erityisesti uusiutuvan energian infraprojekteihin, kuten tuulipuistojen ja aurinkovoimaloiden rakentamiseen sekä lämpökaivojen urakointiin. Dovre omistaa enemmistön Suvicista, ja yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä energiahankkeiden projektinhallinnassa ja toteutuksessa.

Päivitetyn arvion perusteella Suvic joutuu kirjaamaan niistä vielä yhteensä 4,0 miljoonan euron lisätappiot, jolloin Ruotsin projektikokonaisuuden kokonaistappio nousee yhtiön arvion mukaan 27,7 miljoonaan euroon. Tästä 18,7 miljoonaa on kirjattu vuodelle 2024, ja vuodelle 2025 kirjataan 9,0 miljoonaa.

Suvicin Suomessa käynnissä olevista projekteista yhdessä tullaan kirjaamaan noin kahden miljoonan euron kateheikennys vuoden kolmannella neljänneksellä. Muissa projekteissa ei ole havaittu kate-ennusteen heikentymistä tai tarvetta tappiovarauksille.

Suvicin johto on myös tarkastellut yhtiöllä avoimina olevien riitatapausten taloudellisia riskejä kriittisesti, ja päättänyt varautua niihin 3,5 miljoonan euron tulosvaikutteisella varauksella.

Näistä syistä Dovre arvioi vuoden kolmannen neljänneksen liiketuloksen olevan tappiollinen noin -10 miljoonaa euroa.

Dovre myös päivittää ohjeistustaan vuodelle 2025. Uuden ohjeistuksen mukaan Dovre ennustaa liikevaihtonsa laskevan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Konsernin liikevoiton yhtiö odottaa heikkenevän viime vuoteen verrattuna.

Aiemmassa elokuun puolessa välissä julkaisemassaan ohjeistuksessa Dovre odotti liikevaihdon laskevan, mutta liikevoiton paranevan viime vuodesta. Myös aiemmassa ennusteessa yhtiö odotti liikevoiton olevan edelleen kuitenkin tappiollinen.

Doven mukaan Suvicin projektinhallinta, toimintakulttuuri ja menetelmät eivät ole olleet läpinäkyviä, joten ajantasaisen ja luotettavan taloudellisen tiedon kerääminen on vaatinut uudelta johdolta suurta ponnistusta.

Ongelmat on identifioitu ja korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä.

Tehtyjen selvitysten pohjalta Dovren hallitus arvioi, että ilman lisärahoitusta tai uusien projektien tulovirtaa, yhtiö ei pysty selviytymään maksuvelvoitteistaan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö tulee tiedottamaan seuraavista toimenpiteistä heti kun hallitus on saanut valmiiksi arvionsa käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Dovre ei painiskele Suviciin liittyvien vaikeuksien kanssa ensimmäistä kertaa. Suvicilla on ollut vaikeuksia projektien kustannushallinnassa.

Esimerkiksi viime maaliskuussa yhtiö julkisti tulosvaroituksen, minkä vuoksi osake rymisteli alas yli 26 prosenttia. Tuolloin syynä tulosvaroitukseen oli vuoden 2024 aikana Ruotsissa käynnistettyjen kahden tuulivoimaprojektin huomattavat kustannusylitykset. Suvicin johdolta saatuihin tietoihin perustuen kyseisten hankkeiden valmiiksi saattamisesta arvioitiin aiheutuvan 8,7 miljoonan ja 10 miljoonan euron kokonaistappiot.

Merkittävimmät syyt tappioiden laajuuteen liittyivät maanrakennustöiden sekä lumensiirtoon ja liukkauden torjuntaan liittyvien töiden pitkittymiseen ja kustannusten kasvuun.

Dovre julkaisee 2025 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksensa keskiviikkona 29. lokakuuta.