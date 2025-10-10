Sijoitusstrategi: ”Lyhytaikaisen korjausliikkeen riski koholla”

Kun huomioidaan yritysten kannattavuuden ja kasvunäkymien parantuminen etenkin Yhdysvalloissa, näyttää tilanne ei näytä niin huolestustavalta kuin mitä arvostuskertoimien perusteella voisi päätellä.

Osakkeiden keskipitkän aikavälin tuottonäkymät ovat vain hieman heikommat kuin viimeisen parin vuosikymmenen aikana keskimäärin, arvioi Nordean päästrategi Antti Saari pankin viikkoraportissa.

Lisäksi monet tekijät antavat oikeutettuja perusteita korkeammille arvostuskertoimille. Saaren mukaan näitä ovat esimerkiksi sääntelyn keveneminen Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja veromuutokset Yhdysvalloissa.

”Lisäksi on hyvä huomioida, että arvostuskertoimet ovat korkeimmat aloilla, joiden kasvunäkymät ovat parhaat kuten esimerkiksi Yhdysvaltain teknologia-aloilla ja Euroopan puolustusteollisuudessa. Markkinat arvostavat siis johdonmukaisesti hyviä kasvunäkymiä”, Saari toteaa.

Saaren mukaan muiden alojen kertoimet taas ovat koko lailla pitkän aikavälin keskiarvossaan.

Nordea odottaa tulosten tukevan osakkeita jatkossakin, koska tuloskehitys vaikuttaa osakemarkkinoiden lyhyen ajan näkymiin enemmän kuin arvostuskertoimet.

Silti lyhytaikaisen korjausliikkeen riski on koholla, Saari uskoo.

”Sijoittajien on kuitenkin hyvä tiedostaa, että kun seuraava taantuma joskus aikanaan koettaa ja yritysten tulokset laskevat, korkeat arvostuskertoimet voivat johtaa tavallista voimakkaampaan kurssiheiluntaan.”

Päästrategin mukaan viimeaikaisten verouudistusten ja sääntelyn purkamisen ansiosta seuraava nousukausi todennäköisesti alkaa kuitenkin korkeammilta arvostustasoilta kuin monet odottavat. Näin tapahtuu erityisesti, jos rahapolitiikka muuttuu talousnäkymien heikennyttyä elvyttäväksi.

”Huhtikuun pohjalukemista alkaneen vahvan nousun jälkeen sijoittajien tunnelmat ovat myös kohentuneet ja lyhyen aikavälin korjausliikkeen riski kohonnut. Sijoittajien kannattaakin varautua tähän”, Saari opastaa.

Saaren mukaan markkinoiden takaiskut tulisi kuitenkin nähdä ostotilaisuuksina niin kauan kuin tulosnäkymät pysyvät hyvinä.

Korjausliikkeestä varoitti hiljattain myös Goldman Sachsin toimitusjohtaja David Salomon.

Italian Tech Week -tapahtumassa Torinossa Solomon varoittaa, että teknologian kiihtyvä kehitys voi nostaa osakkeiden markkina-arvostukset kestämättömälle tasolle.

Solomon vertaa tilannetta suoraan 1990-luvun lopun IT-kuplaan.

“Markkinat liikkuvat sykleittäin. Aina kun uusi teknologia kiihtyy nopeasti ja synnyttää paljon pääomien muodostumista, markkina yleensä juoksee edelle todellisia mahdollisuuksia – ja silloin syntyy niin voittajia kuin häviäjiäkin”, hän toteaa.

Suuri osa tekoälyyn suunnatusta pääomasta ei tule tuottamaan toivottua tuottoa ja pettymyksiä on luvassa, Salomon varoittaa.

”Paljon pääomaa tullaan allokoimaan kohteisiin, jotka eivät tuota sijoittajilleen palautuksia, ja kun näin käy, sijoittajille jää huono maku suuhun”.

Solomonin mukaan nykyinen ralli muistuttaa historiallisesti kiihtyneitä teknologiasyklejä, joissa markkina-arvostukset nousevat todellista potentiaalia nopeammin.

Solomon korostaa, ettei hän varsinaisesti halua käyttää sanaa “kupla”, mutta arvioi sijoittajien käyttäytymistä ohjaavan enemmän innostus kuin riskikorjattu analyysi.

Osakealueissa Nordea suosittelee edelleen ylipainoa Euroopan osakkeille.

”Vanhan mantereen tulosnäkymät alkavat vähitellen elpyä ja edessä olevat investoinnit, sääntelyn keventäminen sekä jo nähdyt koronlaskut tukevat niitä entisestään. Talouskasvunäkymän piristyessä on hyvin mahdollista, että sijoitusvirrat Euroopan suuntaan jatkuvat”, Saari toteaa.

Japani taas jatkaa edelleen alipainossa valuuttaan ja maan vientiyhtiöihin liittyvän epävarmuuden vuoksi.