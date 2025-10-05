Goldman Sachsin toimitusjohtaja varoittaa: Korjausliike tulee 12–24 kuukauden sisällä

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Jättipankki Goldman Sachsin toimitusjohtaja David Solomon esitti perjantaina jyrkän varoituksen tekoälyyn liittyvistä sijoituksista. Salomon ennustaa osakemarkkinoiden voimakasta laskua seuraavan 12–24 kuukauden aikana.

Italian Tech Week -tapahtumassa Torinossa Solomon varoittaa, että teknologian kiihtyvä kehitys voi nostaa osakkeiden markkina-arvostukset kestämättömälle tasolle.

Solomon vertaa tilannetta suoraan 1990-luvun lopun IT-kuplaan.

“Markkinat liikkuvat sykleittäin. Aina kun uusi teknologia kiihtyy nopeasti ja synnyttää paljon pääomien muodostumista, markkina yleensä juoksee edelle todellisia mahdollisuuksia – ja silloin syntyy niin voittajia kuin häviäjiäkin”, hän toteaa.

Suuri osa tekoälyyn suunnatusta pääomasta ei tule tuottamaan toivottua tuottoa ja pettymyksiä on luvassa, Salomon varoittaa.

”Paljon pääomaa tullaan allokoimaan kohteisiin, jotka eivät tuota sijoittajilleen palautuksia, ja kun näin käy, sijoittajille jää huono maku suuhun”.

Solomonin mukaan nykyinen ralli muistuttaa historiallisesti kiihtyneitä teknologiasyklejä, joissa markkina-arvostukset nousevat todellista potentiaalia nopeammin.

Solomon korostaa, ettei hän varsinaisesti halua käyttää sanaa “kupla”, mutta arvioi sijoittajien käyttäytymistä ohjaavan enemmän innostus kuin riskikorjattu analyysi.

”Tunnistan, että ihmiset hakeutuvat riskikäyrän ääripäihin innostuksen vuoksi, mikä voi johtaa riskien aliarviointiin”.

Solomon varoittaa suoraan, että “paljon pääomaa tullaan sijoittamaan kohteisiin, jotka eivät lopulta tuota tuottoja”, tehden suoran vertauksen 1990-luvun lopun spekulatiiviseen hurmokseen.

Amazonin perustaja Jeff Bezos yhtyi samoihin huoliin samassa tapahtumassa ja kuvasi nykyistä tekoäly-ympäristöä “teolliseksi kuplaksi”, jota ajaa sijoittajien liiallinen innostus ja ylikuumentuneet arvostustasot.

Kuplissa myös huonot ideat saavat rahoitusta

Molemmat teknologiajohtajat painottavat, että vaikka tekoälyllä on aidosti mullistavaa potentiaalia, nykyinen sijoitusbuumi muistuttaa historiallisia teknokuplia. Näitä kuplia ovat seuranneet merkittävät markkinakorjaukset.

Bezos perusteli kuplapuheitaan viittaamalla esimerkkiin kuuden henkilön tekoälystartupista, joka sai miljardeja rahoitusta ja saavutti 20 miljardin dollarin arvostuksen ilman ainuttakaan valmista tuotetta.

Kuplat syntyvät, kun “sekä hyvät että huonot ideat saavat rahoitusta”, hän totesi. sijoittajien on innostuksen keskellä vaikea erottaa elinkelpoiset konseptit vähemmän lupaavista.

Molemmat vaikutusvaltaiset johtajat kuitenkin säilyttävät optimisminsa tekoälyn pitkän aikavälin potentiaalista.

Bezos korostaa, että tekoäly on todellinen, ja se tulee muuttamaan jokaisen toimialan. Solomon puolestaan kuvailee teknologiaa “erittäin voimakkaaksi” erityisesti yrityssovelluksissa.

Solomon kertoi Goldman Sachsin suunnittelevan kuuden miljardin dollarin teknologiainvestointeja tänä vuonna, jotka mahdollisesti kasvavat kahdeksaan miljardiin dollariin.

Tekoälyinvestoinnit ovat nousseet valtaviin mittasuhteisiin

Varoitukset ovat erityisen painavia, kun huomioidaan tekoälyinvestointien valtava volyymi.

Globaalien tekoälyinvestointien arvioidaan nousevan noin 1,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä. Pelkästään generatiivisen tekoälyn yksityiset investoinnit olivat lähes 34 miljardia dollaria viime vuonna, mikä on yli 8,5-kertainen määrä vuoteen 2022 verrattuna.

Tekoälystartupit keräsivät Yhdysvalloissa yli 104 miljardia dollaria vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, lähes saman verran kuin koko edellisen vuoden aikana.

Tämän hetken tekoälyhuumasta saatiin jälleen uusi osoitus, kun OpenAI saavutti huiman 500 miljardin dollarin arvostuksen, mikä tekee siitä maailman arvokkaimman yksityisen startupin.

Yhtiön arvostus nousi kuluvan vuoden maaliskuun 300 miljardista dollarista puoleen biljoonaan dollariin, mikä kuvastaa sijoittajien poikkeuksellista luottamusta generatiiviseen tekoälyyn. Tämä siitä huolimatta, että OpenAI raportoi vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla 7,8 miljardin dollarin operatiivisen tappion.

