Valoa tunnelissa: Suomen teollisuuden suhdannenäkymät ovat kohentumassa

Suomen elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi vahvistumista syyskuussa.
”Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit kehittyivät myönteisesti syyskuussa. Ainoastaan yksityisillä palvelualoilla luottamusindikaattori painui aavistuksen”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.
Urrila kertoo, että EK:n syyskuussa tekemän tiedustelun mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on kohentunut ja loppuvuodelle ennustetaan tuotannon kasvua.
”Ilahduttavasti myös rakentamisen suhdannearviot ovat alkaneet toipua syvimmästä kuopasta.”
Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui syyskuussa saldolukuun +3, kun edelliskuun lukema oli -1. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan (0).
Teollisuuden tuotanto-odotukset ovat pysyneet myönteisinä, ja tuotannon selvän kasvun arvioidaan jatkuvan lähikuukausina. Tilauskanta on alkanut kohentua, mutta se on vielä alle normaalitason.
Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot pysyivät lähellä tavanomaista tasoa. Kapasiteetin käyttöaste parani, ja syyskuussa 68 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti kokonaan käytössä. Elokuussa 63 prosentilla kapasiteetti oli täyskäytössä.
Rakentamisen luottamus jatkoi kohenemista, mutta oli vielä matalalla. Syyskuun saldoluku on -21, kun elokuun luku oli -27. Luottamus on yhä alle pitkän aikavälin keskiarvon (-9). Rakennusyritysten tilauskanta kasvoi mutta se on yhä selvästi normaalia niukempi. Henkilöstöodotukset lähikuukausille ovat vielä lievästi miinuksella.
Palveluiden luottamus painui hieman lukemaan +3. Edelliskuun tarkistettu lukema oli +5. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (+11) alempana.
Palveluiden yleisen suhdannekehityksen arvioidaan olleen aavistuksen heikkenevä kesän jälkeen. Myynti on kuitenkin kasvanut loivasti, ja lähikuukausien aikana sen määrän ennustetaan jatkavan nousussa.
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori kääntyi syyskuussa nousuun. Se kohosi lukemaan +7, kun elokuun luku oli +2. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.
Vähittäiskaupan myynti kääntyi kasvuun, ja lähikuukausille on odotuksia myynnin määrän maltillisesta kasvusta. Varastot pysyivät ennallaan melko lähellä keskimääräistä tasoa.