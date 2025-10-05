Digitalisaation megatrendi ajaa UPM:n uusiin paperintuotannon leikkauksiin

Heinäkuussa UPM ilmoitti suunnitelmistaan lopettaa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotanto pysyvästi Kaukaan tehdasintegraatissa ja keskittää tuotannon Suomessa pääosin UPM Rauman tehtaalle.

Muutosneuvottelu on nyt saatu päätökseen. Paperikoneen (PK 1) alasajo on suunniteltu toteutettavaksi tämän vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Alasajo vähentää yhteensä 220 työpaikkaa.

Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetti vähenee 300 000 tonnia vuosittain.

UPM:n sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden tuotanto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta UPM Kaukaan tehdasintegraatissa jatkuvat ennallaan.

”Neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, ja niissä keskityttiin suunniteltujen muutosten taustoihin, niiden mahdollisiin vaikutuksiin sekä tarjottaviin tukiin, joita työntekijöille on saatavilla. Prosessin osana sovimme toteuttavamme kattavan työpaikalta työpaikkaan -ohjelman, joka on ollut UPM:n vakiintunut muutostuen toimintamalli vuodesta 2006 lähtien”, sanoo Matti J. Laaksonen, Kaukaan ja Kymin paperitehtaiden johtaja.

UPM kirjaa vuoden 2025 kolmannen neljänneksen tulokseensa 78 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja, jotka ovat tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Suunnitellut toimenpiteet tuottavat arviolta 32 miljoonan euron vuotuiset säästöt kiinteissä kustannuksissa.

”UPM:llä on hyvät kasvuedellytykset useilla liiketoiminta-alueilla, vaikka graafisen paperin globaali kysyntä jatkaa laskuaan digitalisaation, makrotaloudellisten haasteiden ja muuttuvien kuluttajatottumusten vuoksi. Tänään julkistetut suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat tehokkaamman kapasiteetin käytön ja tukevat kustannusrakennettamme ja kilpailukykyämme graafisen paperin maailmanlaajuisilla markkinoilla”, UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Gunnar Eberhardt kertio viime heinäkuussa.

UPM Communication Papers -liiketoiminnassa kysyntä oli heikkoa toisella vuosineljänneksellä, hinnat laskivat ja valuuttakurssit kehittyivät epäsuotuisasti.

Kauppasuhteiden epävarmuus vaikutti merkittävästi asiakaskysyntään Yhdysvalloissa.

Koko tammi-kesäkuun aikana segmentin liiketappio oli 24 miljoonaa euroa.

UPM on vähentänyt paperintuotantoaan huomattavasti viime vuosina, erityisesti graafisten papereiden osalta.

Vuonna 2023 yhtiö sulki paperikoneita Schongaussa Saksassa ja Steyrermühlissä Itävallassa, mikä johti 485 000 tonnin kapasiteetin poistumiseen. Samana vuonna se ilmoitti Plattlingin tehtaan kahden paperikoneen sulkemisesta Saksassa, mikä merkitsi 595 000 tonnin vähennystä julkaisupaperissa ja päällystetyssä julkaisupaperissa.

Vuonna 2015 UPM lakkautti kolme paperikonetta Kaukaalla, Jämsässä ja Shottonissa, mikä vähensi noin 675 000 tonnia julkaisu- ja aikakauslehtipaperin kapasiteettia sekä 215 000 tonnia sanomalehtipaperia.

Maailmanmarkkinoiden kysyntä aikakauslehtipaperille on jo vuosia ollut pitkässä laskussa, mikä johtuu ennen kaikkea digitaalisesta murroksesta, talouden rakenteellisista muutoksista ja kuluttajien mediankäyttötottumusten muuttumisesta.

Viime vuosien trendi on ollut entistä jyrkempi; esimerkiksi Länsi-Euroopassa graafisten paperien kysyntä laski 10 prosenttia kesäkuussa 2025 vuoden takaiseen verrattuna, ja paino- ja kirjoituspaperin kulutuksen arvioidaan vuonna 2025 vähenevän maailmanlaajuisesti yli kahdeksan prosenttia.

Samalla alan ylikapasiteetti on pakottanut valmistajia vähentämään tuotantoa ja sulkemaan tehtaita.

Graafisen paperin ja etenkin päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan laskevan edelleen tulevina vuosina digitalisaation syventyessä, makrotalouden haasteiden jatkuessa sekä mainonnan ja printtimedian siirtyessä yhä enemmän verkkoon.

Samaan aikaan yritykset kohdistavat investointejaan pakkauksiin ja muihin vahvemmin kasvaviin paperilajeihin.