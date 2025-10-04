Kuinka vuokra-asunnon etsijä nappaa kiinnostavan kohteen? – Näin neuvoo asiantuntija

Vuokra-asunnoista on erityisesti heinä–elokuun aikana kovaa kysyntää, kun uudet opiskelijat hakevat asuntoja korkeakoulu- ja yliopistokaupungeissa. Tänä vuonna kysyntä on normaalia vilkkaampaa, kertoo kiinteistöliiketoimintaa harjoittava pörssiyhtiö Investors House tiedotteessaan.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän piiriin elokuun alkaen. Uusi lainsäädäntö koskee sekä nykyisiä opiskelijoita että tänä syksynä opintonsa aloittavia uusia opiskelijoita.

Muutos on johtanut tilanteeseen, jossa arviolta yli 100 000 opiskelijan asumisen tukitaso pieneni merkittävästi. Useimmilla tuki laski jopa 21–44 prosenttia.

Muutoksen seurauksena opiskelijat joutuvat entistä tarkemmin arvioimaan asumisen kustannuksia ja vaihtoehtoja. Moni opiskelija harkitsee muuttoa edullisempaan asuntoon, kimppakämppään tai vaihtoehtoisesti lisätulojen hankkimista esimerkiksi opintolainalla tai työnteolla opintojen ohella.

Opiskelijoiden hakemuksia saattaa yhdestäkin asunnosta tulla kymmeniä, ja moni turhautuu, kun jää toistuvasti ilman asuntoa.

Investors House -konserniin kuuluvan OVV Asuntopalveluiden toimitusjohtaja Marko Kaarto painottaa, että ratkaisevaa on nopeus ja se, kuinka selkeästi pystyt erottumaan muusta hakijajoukosta.

”Vuokranantajat ja vuokravälittäjät arvostavat selkeää, ripeää ja kattavaa toimintaa. Mitä enemmän pystyt kertomaan itsestäsi jo alkuvaiheessa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sinut valitaan vuokralaiseksi. Tämä edellyttää tietysti, että täytät vuokralaiselle asetetut ehdot”, Kaarto kertoo.

Nopea yhteydenotto ja tiedot oleellisista seikoista

Heti kun asunnon tarvitsija näkee itsellesi sopivan vuokra-asunnon vuokraportaaleissa, kannattaa välittömästi laittaa yhteydenottopyyntö tai asuntohakemus asunnosta vastaavalle vuokravälittäjälle tai yksityiselle vuokranantajalle. Jokainen viivästynyt tunti voi tarkoittaa sitä, että joku muu ehtii ensin.

”Vuokranantajat haluavat saada nopeasti selkeän kuvan hakijasta. Jos kerrot nämä tiedot heti, erotut edukseen ja annat kuvan vastuullisesta vuokralaisesta”, Kaarto sanoo.

Hakemuksessa ja yhteydenottoviestissä on tärkeää kertoa jo alkuvaiheessa kaikki keskeiset asiat. nimi ja ikä

milloin olisit muuttamassa

muutatko yksin vai yhdessä

miksi olet muuttamassa

kuinka pitkäaikaista kotia olet etsimässä

elämäntilanteesi: opiskelija, työssäkäyvä vai molemmat

ovatko luottotiedot kunnossa ja lupa niiden tarkistamiseen

jos luottotiedot eivät ole kunnossa, siitä kannattaa kertoa avoimesti

löytyykö tarvittava vuokravakuus ja mahdollisesti myös omavelkainen takaus esimerkiksi vanhemmilta

onko lemmikkejä

oletko kiinnostunut vuokraamaan asunnon myös pelkkien kuvien ja videoiden perusteella (esimerkiksi pitkän välimatkan vuoksi)

tupakoitko vai et

Vuokranantaja suosii hakijoita, jotka ovat tosissaan

Hakemuksessa voit tuoda esille myös sen, että olet valmis vuokraamaan asunnon pelkkien kuvien ja videoiden perusteella, mikäli asut eri paikkakunnalla. Jos sinulla on aiemmista vuokrasuhteista hyviä kokemuksia, kannattaa lisätä mukaan myös edellisten vuokranantajien referenssit ja yhteystiedot.

”Tämä on iso plussa vuokranantajan näkökulmasta. Aiemman vuokranantajan suositus kertoo onnistuneista vuokrasuhteista, mikä on oleellinen tieto asuntoa vuokraavalle”, Kaarto painottaa.

Kannattaa myös antaa heti lupasi luottotietojen tarkistamiseen. Tieto esimerkiksi siitä, millaisia kotieläimiä sinulla on ja muuttaisivatko ne mukanasi huoneistoon, auttaa vuokranantajaa hahmottamaan sopivuuttasi asunnolle.

Yksi tärkeimmistä keinoista erottua muista hakijoista on aktiivinen ote. Kun olet lähettänyt hakemuksen, soita seuraavana päivänä perään vuokravälittäjälle tai vuokranantajalle.

”Moni ei tätä tee. Juuri siksi se on niin tehokas tapa. Kun soitat, varmistat samalla, että hakemuksesi on tullut perille ja voit kysyä palautetta. Voit samalla selvittää, mitä lisätietoja ehkä tarvitaan. Tämä antaa sinusta erittäin aktiivisen ja motivoituneen kuvan”, Kaarto vinkkaa.

Ensivaikutelmalla on väliä

Kun pääset asuntonäyttöön, kannattaa panostaa ensivaikutelmaan. Siisti olemus, kohtelias käytös ja ajoissa paikalle saapuminen viestivät luotettavuutta.

”Ensivaikutelma on ratkaiseva. Jo yksinkertaiset asiat, kuten kättelemällä tervehtiminen ja katsekontakti, luovat luottamusta. Hyvä ensivaikutelma voi kääntää vaa’an sinun hyväksesi, vaikka kilpailijoita olisi useita”, Kaarto sanoo.

Kattava ja rehellinen hakemus, nopea reagointi, aktiivinen yhteydenotto sekä hyvä ensivaikutelma ovat avainasioita vuokra-asunnon saamisessa. ”Kun hakemus kertoo jo ensimmäisellä viestillä kaikki oleelliset asiat ja sitä vielä seuraa henkilökohtainen yhteydenotto, parannat mahdollisuuksiasi huomattavasti. Näin voit saada vuokra-asunnon muiden nenän edestä”, Kaarto summaa.

OVV Asuntopalvelut on valtakunnallinen vuokravälitykseen erikoistunut yritys ja yksi Suomen suurimmista sekä vanhimmista vuokravälitysyrityksistä. Yhtiö vuokraa vuosittain keskimäärin noin 5 300 asuntoa ja hallinnoi asiakkaidensa noin 2 200 asuntoa kokonaispalvelusopimuksen alla. OVV Asuntopalvelut on osa Investors House -konsernia.