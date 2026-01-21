Tämä lakimuutos tuo vuokranantajille lisää turvaa

Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukeen liittyvän lainmuutoksen, joka koskee myös vuokranantajia.

Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen Kela maksaa asiakkaalle myönnetyn toimeentulotuen vuokran osuuden aina suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Muutos koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat saaneet vuokravakuuden Kelasta ennen lainmuutosta.

Muutos tulee voimaan 1. helmikuuta.

Muutoksen tavoitteena on varmistaa vuokranmaksun säännöllisyys ja ehkäistä vuokravelkojen syntymistä sekä asunnottomuutta. Muutoksella halutaan myös selkeyttää ja nopeuttaa toimeentulotuen käsittelyä sekä vähentää vuokranantajien ja asiakkaiden välistä epäselvyyttä vuokranmaksusta.

Kelan toimeentulotukena maksama vuokraosuus ei välttämättä kata vuokraa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan täytyy näissä tilanteissa maksaa vuokran loppuosa vuokranantajalle itse.

Kun Kela on siirtänyt vuokraosuuden maksamisen suoraan vuokranantajalle ja jos vuokralainen on samassa kuussa ehtinyt jo itse maksaa vastaavan vuokraosuuden vuokranantajalle, vuokranantajan ja vuokralaisen täytyy keskenään selvittää mahdollisen liikasuorituksen palautus vuokralaiselle.

Vuonna 2024 Kela myönsi toimeentulotukea 249 600 kotitaloudelle. Tukea maksettiin yhteensä 825 miljoonaa euroa, joista asumismenojen osuus oli 43 prosenttia eli 357 miljoonaa euroa.

Vuokravakuuksia Kela myönsi vuonna 2024 kaikkiaan lähes 29 000 asiakkaalle. Kela myöntää vuokravakuuden maksusitoumuksena.

Ennen tätä lainmuutosta Kela on voinut maksaa vuokran osuuden toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle vain niissä tilanteissa, joissa asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen.

Toimeentulotuen vuokravakuuksia koskeva lainmuutos ei vaikuta asumistukien maksamiseen. Kela voi maksaa asumistuet vuokranantajalle edelleenkin vain niissä tilanteissa, joissa asiakas on antanut Kelalle valtuutuksen tai jos hän on laiminlyönyt vuokran maksamisen. Opintotuen asumislisä maksetaan aina suoraan opiskelijalle.

Kela on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun vuokranantajille. Asiointipalvelussa vuokranantaja voi ilmoittaa tietonsa tuen maksamista varten ja hakea vuokravakuuden realisointia.