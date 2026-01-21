Netflix kasvattaa mainostulojaan hengästyttävällä vauhdilla

Netflix on noussut kolmessa vuodessa yhdeksi suoratoistoalan merkittävimmistä mainosmyyjistä. Yhtiö kertoi tiistaina julkaisemassaan tulosraportissa, että sen mainostulot ylittivät vuonna 2025 ensimmäistä kertaa 1,5 miljardin dollarin rajan.

Kasvu oli huimaava. Mainostulot yli kaksinkertaistuivat edellisvuodesta, jolloin ne jäivät noin 600 miljoonaan dollariin.​

Yhtiön toimitusjohtaja Greg Peters ennusti sijoittajille, että vauhti jatkuu. Hänen mukaansa mainostulot tuplaantuvat jälleen kuluvana vuonna noin kolmeen miljardiin dollariin.

”Mainosbisneksemme perusta on nyt kunnossa. Etenemisvauhti vain kiihtyy”, Peters sanoi tulosinfossa.​

Mainostulot ovat Netflixille silti yhä pieni osa kokonaisuudesta. Yhtiön kokonaisliikevaihto nousi viime vuonna 45,2 miljardiin dollariin, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ylsi 12,05 miljardiin dollariin ja ylitti analyytikoiden odotukset.

Edullinen mainostaso houkuttelee, tekoäly muokkaa mainontaa

Netflixin mainoksia sisältävä tilaus maksaa 7,99 dollaria kuukaudessa ja on osoittautunut suosituksi säästäväisten kuluttajien keskuudessa. Marraskuussa 2025 yhtiö ilmoitti, että mainostasolla on 190 miljoonaa kuukausittaista aktiivista katsojaa.

Tutkimusyhtiö Digital i:n mukaan 40 prosenttia aktiivisista Netflix-tileistä käytti mainostasoa vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Vuotta aiemmin osuus oli 26 prosenttia. Kasvuvauhti oli suurin kaikista globaaleista suoratoistopalveluista.

Netflix aikoo ottaa käyttöön tekoälyllä toimivat interaktiiviset videomainokset maailmanlaajuisesti vuoden 2026 toisella neljänneksellä. Yhtiö on testannut formaatteja Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Uudet mainostuotteet mukautuvat katsojan käyttäytymiseen ja tarjoavat mainostajille dynaamisia malleja. Netflix laajentaa myös demografista kohdentamista kattamaan kotitalouden tulotason, koulutustaustan ja ostoaikeet.​

Yhtiö on lisäksi testannut tekoälytyökaluja, joiden avulla mainostajat voivat luoda räätälöityjä mainoksia Netflixin omien sisältöjen pohjalta.​

Vahva tulosraportti vuoden viimeiseltä neljännekseltä

Netflixin loka–joulukuun 2025 tulos oli selvästi vahva ja hieman analyytikoiden konsensusodotuksia parempi, vaikka yllätysmarginaali jäi pieneksi. Yhtiö teki samalla uuden ennätyksen tilaajamäärissä ja antoi kunnianhimoisen, mutta analyytikoiden konsensukseen verrattuna vain maltillisesti positiivisen näkymän vuodelle 2026.

Netflixin loka–joulukuun liikevaihto oli 12,05 miljardia dollaria, mikä merkitsee noin 17 prosentin kasvua vuodentakaiseen ja pientä ylitystä analyytikoiden noin 12 miljardin dollarin konsensusennusteeseen nähden.

Osakekohtainen tulos oli noin 0,56 dollaria, mikä jäi vain niukasti konsensuksen yläpuolelle, mutta oli selkeästi korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Netflixin tilaajamäärä nousi vuoden loppuun mennessä yli 325 miljoonaan, kun vuotta aiemmin tilaajia oli hieman yli 300 miljoonaa, ja yhtiö raportoi katselutuntien kasvaneen erityisesti oman brändätyn alkuperäissisällön vetämänä.

Yhtiöo ennakoi vuoden 2026 liikevaihdon nousevan noin 51 miljardiin dollariin ja operatiivisen marginaalin kohoavan 31,5 prosenttiin, mikä on hieman analyytikoiden kasvuodotuksia vahvempaa, mutta ei radikaalisti konsensusta korkeampaa.

Markkina reagoi kaksijakoisesti: operatiivinen suoritus ja mainosliiketoiminnan kehitys olivat selvästi plussalla, mutta sijoittajat hinnoittelivat samaan aikaan sisään Warner Bros. Discovery -kauppaan liittyvää integraatio- ja velkariskiä, mikä hillitsi kurssireaktiota.