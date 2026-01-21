Analyytikot luottavat Helsingin pörssin tuloskasvuun

Kuva: Hannu Angervuo.

Tuoreet Factsetin kokoamat analyytikkojen pörssiyhtiöiden tulosennusteet uskovat vuoden 2025 tulossumman nousevan 4,9 prosenttia vuoden 2024 verrattuna. Jos tulosparannus pitää paikkansa, se on varsinainen läpimurto tulosten kasvussa.

Vuoden 2025 tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoittosumma pörssiyhtiöillä oli 17,1 miljardia euroa ja miinusta vuoden 2024 tammi-syyskuuhun oli kertynyt 8,7 prosenttia ja euroissa 1,6 miljardia euroa.

Analyytikoiden tuloskasvuennusteen (+4,9 prosenttia) toteutuminen edellyttää noin 9,6 miljardin euron liikevoittoa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä. 2000-luvun pörssihistoriassa suurin vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto on ollut vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä saavutettu 8,9 miljardia euroa.

Vuoden 2025 viimeisen neljänneksen liikevoittosumma pitäisi kasvaa noin 52 prosenttia vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen verrattuna ja suunnilleen saman verran vuoden 2025 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

On hyvä muistaa, että pörssiyhtiöiden ennätysvuoden 2022 tuloksia nosti yli kolmanneksella nousseet tuottajahinnat, mitkä ovat olleet laskussa jo useamman vuoden ja samalla liikevaihdot ovat laskeneet jo parisen vuotta. Vasta vuoden 2025 viimeisinä kuukausina maamme teollisuuden liikevaihdot ovat kääntyneet orastavaan nousuun.

Koskaan aiemmin ei ole tehty pörssiyhtiöiden kaikkien aikojen tulosennätyksiä pelkästään kuluja karsimalla. Vuoden 2022 kaikkien aikojen nettotulosennätys oli hieman vajaa 23 miljardia euroa, minkä jälkeen tulossumma on ollut laskussa lähes kolmen vuoden ajan.

Pahimmat kolhut ovat saaneet perusmetallin valmistajat Outokumpu ja SSAB sekä metsäteollisuus, Neste, Nokia ja Fortum. Pelkästään näiden yhtiöiden nettotulossumma on laskenut vuoden 2022 tulossummasta peräti noin kahdeksan miljardia euroa, jota muiden yhtiöiden tulosparannus ei kyllä peitä. Tässä laskelmassa vuoden 2025 nettotulosennuste on laskettu tuoreilla ennusteilla.

Tuoreet analyytikkoennusteet povaavat Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden vuoden 2026 tulossumman kasvavan 15,0 prosenttia. Se on varmasti jo realistisempi ennuste, sillä pörssiyhtiöiden tulospohja saavutettiin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla ja vertailukohta on tältä osin hyvin matala.

Analyytikoiden ennusteiden mukaan vuoden 2026 kovimpia euromääräisen tuloskasvun tekijöitä ovat muun muassa nämä yhtiöt:

Neste (+410 milj. euroa ja +106%)

UPM-Kymmene (+379 milj. euroa ja +81%)

Outokumpu (+248 milj. euroa)

SSAB (+179 milj. euroa ja +39%)

Stora Enso (+115 milj. euroa ja +32%)

Nokia (+341 milj. euroa ja +23%)

Fortum (+64 milj. euroa ja 8%)

Näiden yhtiöiden tulosparannus on vuonna 2026 yhteensä 1,7 miljardia euroa ja lähes 10 prosenttiyksikköä koko vuoden 2026 ennustetusta +15,0 prosentin tulosparannuksesta.

Talousjulkaisut ovat viime kuukausina kertoneet ennusteista, joiden mukaan jo vuonna 2026 Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden nettotulossumma voisi nousta kaikkien aikojen ennätykseen. Tämä toive on huikea, sillä kun vuoden 2024 nettotulossummaan, noin 16,3 miljardia euroa, lisätään analyytikoiden vuoden tuloskasvuennuste +4,9 prosenttia, saadaan vuoden 2025 tulossummaksi 17,1 miljardia euroa.

Kun siihen lisätään vielä analyytikoiden 2026 tuloskasvuennuste +15,0 prosenttia, päästää vuoden 2026 ennustettuun tulossummaan 19,7 miljardia.

Kaikkien aikojen ennätys vuonna 2022 oli 22,9 miljardia euroa. Tämän ennätyksen rikkominen edellyttäisi vuonna 2026 tuloskasvua 5,8 miljardin verran ja prosenteissa 34 prosenttia.

Jos se toteutuu, uskon että lehmätkin oppivat lentämään.