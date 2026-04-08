Luvassa vahvaa tuloskasvua Euroopassa

Eurosijoittajalle kurssinousua kertyi jo kehittyvillä markkinoilla ja Euroopassa 6-14 prosenttia helmikuun loppuun mennessä. USA:ssa kaikki on ollut toisin, sillä tammikuun muutaman prosentin pörssinousu vaihtui erityisesti teknologianosakkeiden pieneksi laskuksi jo helmikuun aikana.
Presidentti Donald Trumpin ja Israelin hyökkäyssodan uho Lähi-itään alkoi heiluttaa osakekursseja jo ennen hyökkäystä Iraniin helmikuu lopulla. Raakaöljyn hintojen nousu yli 100 dollariin tynnyriltä laukaisi inflaatio-odotukset nousuun.
USA:ssa keskuspankin koronlaskut kääntyivät odotukseksi ohjauskorkojen nostosta. Osakekurssein heilahtelu voimistui heti Israelin ja USA:n iskuista Iraniin maaliskuun alkupuolella.
Trump on pitänyt pääomamarkkinat varpaillaan, sillä pääsiäisen ajan presidentti on uhonnut palauttaa Iranin takaisin kivikauteen, ellei Hormuzinsalmen meriliikennettä saada avatuksi. Markkinastrategit ovat jopa ihmetelleet presidentin pääsiäisen aikaisia Truth Social kirjoituksia mielenvikaisen kirjoittajan tuotteiksi.
Kaikesta huolimatta Lähi-idän sota ja sen seurauksena kasvaneet inflaatiopaineet ovat laskeneet osakekursseja harvinaisen vähän verrattuna aiempiin energiakriisin aikoihin 1970-luvulla.
Markkinat uskovat edelleen lyhyeen Lähi-idän sotaa ja raakaöljyn hintojen laskuun.
Tuloskasvu Euroopassa vuonna 2025 oli heikko
Euroopan heikko talouskasvu viime vuosina ja USA:n kauppatullien luoma epävarmuus pilasi pörssiyhtiöiden tuloskasvun viime vuonna. Euroopassa viimeiset listatut yhtiöt yrittävä laskea vuoden 2025 tuloksia, mutta yleiskuva Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtöiden tuloskehityksestä selvillä.
Stoxx 600-indeksiyhtiöiden tulokset laskivat viime vuonna 2,2 prosenttia vuoden 2024 tulostasosta. Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden nettotulossumma laski viime vuonna 5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
USA:ssa S&P 500-indeksiyhtiöiden tuloskasvu oli erittäin vahvaa, sillä 14,6 prosentin tulosparannus oli yli analyytikoiden vuoden 2025 tulosodotusten. Kuitenkin USA:n S&P 500-indeksiyhtiöiden vuoden 2025 tulosparannuksesta valtaosa tuli suurimpien teknoyhtiöiden eli mahtiseitsikon tuloskasvusta.
Vuoden 2026 tuloskasvuodotukset ovat nousseet huolimatta Lähi-idän sotatapahtumista
Analyytikot ovat nostaneet USA:n S&P 500-indeksiyhtiöiden vuoden 2026 tuloskasvuodotuksia viime vuoden alun +15,6 prosentista kuluvan vuoden huhtikuun alun +19,0 prosenttiin. Analyytikot odottavat siis tuloskasvun kiihtyvän selvästi esimerkiksi lokakuussa +14,1 prosentin vauhdista.
Mahtiseitsikon tuloskasvuodotuksia on viime kuukausien heikon kurssikehityksen vuoksi hieman alennettu, mutta silti kuluvalle vuodelle mahtiseitsikon ennustetaan kasvattavan tulostaan tänä vuonna 23,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden ennustetaan pääsevän myös vahvaan tuloskasvuun, koska vuodelle 2026 analyytikot ennustavat 6,9 prosentin tuloskasvua edellisvuoteen verrattuna.
Vuoden 2026 ensimmäiselle neljännekselle analyytikot ennustavat Stoxx 600-indeksiyhtiöiden parantavan tulosta 4,0 prosenttia ja koko vuodelle 2026 tuloskasvua kertyy ennusteiden mukaan 12,7 prosenttia.
Euroalueen yhtiöiden koko vuoden 2026 tulosparannuksen ennustetaan olevan jopa 18,4 prosenttia vuoteen 2025 verrattuna.
