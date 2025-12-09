Pörssiyhtiöiden tulokset kasvussa vuosille 2025 ja 2026

Analyytikot ovat kovin optimistisia, sillä kuluvan vuoden tulosten ennustetaan nousevan kuluvalta vuodelta 4,6 prosenttia, vaikka tammi-syyskuun jälkeen takamatkaa vuoden 2024 tuloskertymään oli jo 1,6 miljardia euroa.

Jos analyytikoiden ennusteet pitävät paikkansa kuluvan vuoden viimeinen neljännes on kaikkien aikojen paras neljännes. Analyytikoiden ensi vuoden tuloskasvuennuste Helsingin pörssin yhtiöille on noin 15 prosentin kasvu, mikä tuntuu ainakin tässä vaiheessa uskottavalta.

Pörssin arvostustaso on melko korkea kuluvan vuoden tuloksilla laskettuna, mutta jos talouskasvu piristyy riittävästi, on tuloskasvulle tilaa useaksi vuodeksi.

Analyytikot ovat nostaneet pörssiyhtiöiden tulosennusteita niin Yhdysvalloissa kuin myös Euroopassa.

Euroopassa analyytikot ovat nostaneet Stoxx 600-indeksiyhtiöiden kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen tuloskasvuennusteen 7,2 prosenttiin aiemmasta lokakuun lopulla olleesta alle prosentin tuloskasvulukemasta. Pois lukien energia tuloskasvuennuste kolmannelle neljännekselle on 7,5 prosenttia. Stoxx 600-indeksiyhtiöistä vasta reilun puolet on raportoinut kolmannen neljänneksen luvut.

Stoxx 600-indeksiyhtiöille analyytikot ennustavat vuoden 2025 viimeiselle neljännekselle 2,9 prosentin tuloslaskua ja 1,9 prosentin liikevaihdon laskua. Koko vuodelta 2025 analyytikot näkevät tulosten laskevan 1,9 prosenttia ja liikevaihtojen 1,0 prosentin laskua.

Vuoden 2025 neljännelle neljännekselle tuloskasvuennuste on nyt -2,9 prosenttia ja liikevaihdon kasvuennuste -1,9 prosenttia. Helsingin pörssin päälistan yhtiöille itse ennustan kaksinumeroista liikevoiton kasvuennustetta, mutta koko vuodelta 2025 yhteenlaskettu nettotulos jäänee kuitenkin 2-3 prosenttia alle vuoden 2024 nettotulossumman.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden vertailukelpoinen liikevoittosumma kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli 17,1 miljardia euroa ja 8,7 prosenttia vuoden 2024 vastaavaa lukemaa alempi. Euroissa yhdeksän kuukauden tuloslaskua kertyi 1,6 miljardia euroa.

Vuoden 2024 viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,3 miljardia. Jotta koko vuoden liikevoitto yltäisi vuoden 2024 liikevoittosummaan, pitäisi kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto olla reilusti yli 8,5 miljardia.

Se tuntuu olevan tekemätön paikka.

Factsetin kokoamien analyytikkoennusteiden mukaan Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden nettotulossumma nousee tänä vuonna 4,6 prosenttia verrattuna vuoden 2024 nettotulossummaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä pitää liikevoittoa kertyä yli 8,5 miljardia euroa ja vuoden 2025 viimeisen neljänneksen pitäisi olla pörssihistorian paras. Parin kuukauden kuluttua tiedämme, miten kävi.

Yhdysvaltojen S&P 500 indeksiyhtiöt ovat jo lähes kokonaan raportoineet vuoden 2025 kolmannen neljänneksen tiedot. Factsetin kokoamat analyytikkoennusteet osoittavan kolmannella neljänneksellä 8,3 prosentin tuloskasvua. Neljännelle neljännekselle analyytikot ennustavat 7,5 prosentin tuloskasvua ja 7,3 prosentin liikevaihdon kasvua. Koko vuodelle 2025 tuloskasvun ennustetaan olevan 12,0 prosenttia ja liikevaihdon 6,8 prosentin kasvua.

Vuodelle 2026 analyytikot ennustavat tuloskasvun kiihtyvän vuoden 2025 lukuihin verrattuna. USA: S&P 500-indeksiyhtiöiden ennustetaan kasvattavan tulosta vuonna 13,8 prosenttia, mahtiseitsikon parantavan 22,5 prosenttia ja Russel 2000-indeksiyhtiöiden jopa lähes 40 prosenttia.

Euroopassa kaikki on toisin, sillä Stoxx 600-indeksiyhtiöiden tulosparannus vuodelle 2026 ennustetaan olevan 6,8 prosenttia, mikä tuntuu melko varovaiselta ennusteelta. Euroopan talouskasvun ennustetaan vahvistuvan ja suuret infrahankkeet ja investointien yleinen kasvu pitäisi tukea myös yritysten tuloskasvua.

