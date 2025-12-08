Pörssien arvostustasot koholla

USA:n pörssiyhtiöiden kuluvan vuoden kaksinumeroinen tuloskasvu on ollut hämmästyttävän vahvaa. Vuonna 2025 Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden tulokset laskevat ennusteiden mukaan pari prosenttia. Silti kurssikehitys tänä vuonna on ollut vahvaa, nousua jopa jo 14,4 prosenttia.

Helsingin pörssissä meno on ollut jopa villiä, sillä analyytikoiden tulosennusteet lupaavat vuoden 2035 tuloskasvuksi 4,6 prosenttia, kun portfoliotuottoindeksi on noussut jo 31,3 prosenttia.

Tuloskasvua selvästi voimakkaampi kurssinousu on nostanut pörssiosakkeiden arvostustasoja selvästi.

USA:ssa S&P 500-indeksiyhtiöiden P/E-luku on kuluvan vuoden tulosennusteilla noin 25x ja vuoden 2026 tulosennusteilla laskettuna noin 23x. Viiden viimeisen vuoden keskiarvo S&P 500-indeksiyhtiöillä on ollut 20x.

Osakkeet ovat nyt noin 10-15 prosenttia keskimääräistä kalliimmaksi hinnoiteltu laskettuna 12 seuraavan kuukauden tuloksilla.

Euroopan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden ensi vuoden tuloksilla laskettu P/E-luku on noin 15x, mikä on myös hieman yli historiallisen keskiarvon.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden P/E-luku vuoden 2025 tulosennusteella ja marraskuun lopun kursseilla oli 18,4x. Pois lukien suurin, mutta matalan P/E-luvun yhtiö Nordea, pörssin P/E-luku on 21,3x, eli merkittävästi pörssin keskiarvo suurempi.

On hyvä huomata, että analyytikoiden liikevoittoennuste pitää sisällään oletuksen, että kuluvan vuoden viimeinen neljännes on kaikkien aikojen korkein. Analyytikoiden koko vuoden 2025 nettotulosennuste sisältää 4,6 prosentin tuloskasvuennusteen vuoden 2024 nettotulossummaan verrattuna, vaikka 2025 tammi-syyskuussa liikevoitto oli 1,6 miljardia edellisvuoden arvoa pienempi.

Vuoden 2025 tammi-syyskuun liikevoittosumma oli viime vuotta jäljessä noin 1,6 miljardia euroa. Oman ennusteeni mukaan kuluvan vuoden tuloksilla laskettu P/E-luku on nyt noin 20x. Pitkä P/E-luvun keskiarvo on noin 16x. Helsingin pörssin markkina-arvo on oikaistu: Koneen A-osakkeet on mukana, samoin SSAB:n ja Telian koko markkina-arvo, koska nettotuloksissa on mukana yhtiöiden koko nettotulos.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden P/E-luku laskettuna vuoden 2026 tulosennusteilla (+15 prosentin tuloskasvu) ja marraskuun lopun markkina-arvolla oli 16,0x ja Nordea pois lukien 17,6x.

Kovin suurta kurssinousua ei voi siis seuraavan vuoden kuluessa nähdä, ilman että arvostustaso lähtee lapasesta. Toki kaikki on mahdollista ja historia todistaa, että paljon suurempiakin kuplia on aiemmin nähty.