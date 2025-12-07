Jatkuuko Konecranesin osakkeen vahva nousu?

Konepajayhtiö Konecranes on vahvassa vedossa. Osake on kivunnut tänä vuonna jo 44 prosenttia ja marraskuun puolessa välissä yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nosti kannattavuusohjeistustaan koko kuluvalle vuodelle, koska yhtiö odottaa vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin odotetaan olevan aiemmin arvioitua korkeampi.

Konecranesin mukaan suoriutuminen ja toteutus ovat jatkuneet vahvana. Lisäksi tehokas kustannusten hallinta on tukenut kannattavuutta, ja ajoitukseen liittyvä myötätuuli tulleista on jatkunut neljännellä neljänneksellä.

Tämän myötä Konecranes odottaa koko vuoden 2025 vertailukelpoisen EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta, jolloin liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti oli 13,1 prosenttia. Aiemmin yhtiö oli odottanut vertailukelpoisen EBITA-kateprosenttinsa pysyvän suunnilleen samalla tasolla tai paranevan viime vuodesta.

Tammi-syyskuun aikana Konecranesin saadut tilaukset nousivat lähes 17 prosenttia vertailukautta suuremmiksi.

Kysyntäympäristö teollisuusasiakkaiden keskuudessa on pysynyt hyvänä ja jatkuu hyvällä tasolla, yhtiö kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä. Geopoliittisista ja kauppapoliittisista jännitteistä johtuvaa kysynnän epävarmuutta ja epävakautta on kuitenkin edelleen. Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu korkealla tasolla, ja maailmanlaajuiset konttien käsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen yleisesti hyvät.

Konecranesin osakkeen kehitys näyttää suotuisalta myös teknisen analyysin näkökulmasta.

Tekniseen analyysiin keskittyvä Investtech arvioi aamukatsauksessaan, että Konecranesin osakkeen kurssi on läpäissyt nousutrendin vastuslinjan, mikä kielii entistä voimakkaammasta nousuvauhdista.

Nousutrendin vastuslinja on teknisessä analyysissä hinnan yläpuolelle piirtyvä viiva, joka yhdistää nousutrendissä syntyneitä huippuja ja kuvaa tasoa, jossa myyntipaine on tyypillisesti niin suuri, että kurssin on vaikea jatkaa nousuaan. Toisin sanoen se on alue, jossa ostajien into hiipuu, myyjät aktivoituvat ja nousutrendin jatkuminen vaatii yleensä selvästi lisää ostovoimaa hinnan murtautuessa tämän tason yläpuolelle.

Jos hinta kuitenkin murtautuu selvästi ja mielellään kasvavan vaihdon tukemana vastuslinjan yläpuolelle, linja tai taso tulkitaan usein rikkoutuneeksi, ja sen katsotaan monesti muuttuvan tulevaisuudessa uudeksi tukitasoksi nousutrendin seuraavalle vaiheelle.

Investtechin mukaan Konecranesin positiivista kehitystä saattaa kuitenkin seurata lyhyen aikavälin korjausliike alaspäin tämän päivän tasolta.

Osakkeen kurssin tukitaso on noin 70 euron kohdalla. Osakkeen volyymihuiput ja volyymipohjat vastaavat huonosti kurssin huippuja ja pohjia. Se heikentää nousevaa trendiä ja voi olla aikainen signaali tulevasta trendin rikkoutumisesta.

Investtech pitää Konecranesin osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.